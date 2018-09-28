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28.09.2018 13:50  Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.17, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Новая версия интересна появлением опции, позволяющей полностью отключать выполнение кода JavaScript для выбранных сайтов. Режим отключения JavaScript является более приоритетным по сравнению с правилами динамической фильтрации и статическими фильтрами, управляющими загрузкой и выполнением скриптов. Кроме того, при активности режима инициируется выполнение содержимого тега "noscript". В настройках может быть определено использование блокировки JavaScript по умолчанию с выборочным включением для отдельных сайтов. Из других новшеств можно отметить появление опции cacheStorageCompression для включения сжатия данных в кэше для хранения загруженных списков блокировки (реализовано пока только для Firefox).

Кроме того, можно отметить появление в кодовой базе Chrome для Android режима автоматического отключения выполнения и загрузки JavaScript в условиях работы через очень медленный канал связи (2G). Отключение JavaScript производится через активацию функции предпросмотра "NoScript Preview", при которой страница остаётся доступной для навигации и перехода по ссылкам, но динамические обработчики и все скрипты отключаются. При активности "NoScript Preview" в нижней части выводится информационная панель, позволяющая вернуться в нормальный режим, на случай если сайт не может работать без JavaScript. Появление NoScript Preview ожидается в одном из следующих релизов Chrome.

Отключение JavaScript в сочетании с заменой динамически загружаемых шрифтов на системные в большинстве случаев позволяет существенно снизить размер загружаемых данных. Например, при сохранении базовой функциональности размер страницы aliexpress.com сокращается с 2 Мб до 72 Кб, linkedin.com с 1.5 Мб до 151 Кб, reddit.com c 1.2 Мб до 295 Кб, cnn.com с 7.8 Мб до 418 Кб, nytimes.com c 16.6 Мб до 379 Кб. На единичных сайтах, активно использующих тег noscript, возможно увеличение трафика. Поддерживается применение белых и чёрных списков для принудительной активации NoScript Preview или его отключения независимо от качества канала связи.

Для активации режима в chrome://flags следует активировать опции "#allow-previews" и "#enable-noscript-previews", опционально рекомендуется отключить опцию "#enable-optimization-hints", ограничивающую применение нового режима белым списком. Выбор метода автоматической активации NoScript Preview производится через опцию "#force-effective-connection-type", например, в качестве значения можно выбрать "2G or slower". Для работы также требуется включение в настройках режима экономии трафика "Chrome > Settings > Data Saver", подразумевающего пропуск трафика через прокси-оптимизатор. Со стороны сайтов преобразование может быть запрещено через передачу заголовка "Cache-control: no-transform".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  3. OpenNews: Для Firefox доступна система блокирования рекламы uBlock
  4. OpenNews: uBlock Origin целиком заблокировал SourceForge
  5. OpenNews: Для Firefox портирована система блокирования нежелательного контента uMatrix
  6. OpenNews: Автор uBlock создал форк собственного проекта, оказавшегося в руках недобросовестного мэйнтейнера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ublock, adblock
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  • 1.1, Аноним (1), 14:59, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    JavaScript - бич интернета
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:02, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    C/С++ - бич ОС
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:17, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    разум бич человечества
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:25, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    человечество бич человечества.
     
     
  • 5.14, IRASoldier (?), 15:33, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Два чая этому господину!
     
     
  • 6.17, A.Stahl (ok), 16:03, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А потом плетей!
     
  • 6.25, Аноним (25), 16:45, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Два бича.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:44, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пляж что ли?
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:10, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, если в жизни что-то не так, то виноват кто-то другой.
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 15:01, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они уже запилили борьбу с отложенной загрузкой рекламы в обход блокировщика?
     
  • 1.6, vit (??), 15:04, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > обеспечивающего ВЫРЕЗАНИЕ рекламы,

    ???
    вырезание? может праильнее все же СКРЫТИЕ, этож хром

     
  • 1.8, Анонимс (?), 15:17, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    uBlock Origin лучший блокировщик рекламы, но почему-то не скрывает яндекс директ. Пришлось ставить Tampermonkey+RuAdListJSFixes и проблема исчезла.
     
     
  • 2.10, Fix (??), 15:24, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Заблокировал ip-адреса яндес.директ и ничего ставить не пришлось
     
     
  • 3.12, VINRARUS (ok), 15:31, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Родился в Украине - блокировка Ядекса по умолчанию как одно из прав человека. :р
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:27, 28/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Баны vk com ulogin ru mc yandex ru yandex ua maps yandex ua metrika yandex ua me... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 17:13, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вконтакте за что?
     
     
  • 6.30, A.Stahl (ok), 17:28, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Забанены не какие-то сайты вообще, а сайты компаний mail.ru и Яндекс.
     
  • 5.33, Другой (?), 17:37, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое главное не забанил

    .google.com/
    .google.ru/
    .goo.gl/
    .googleapis.com/
    .googletagservices.com/
    .googletagmanager.com/
    .googleadservices.com/
    .googlesyndication.com/
    .google-analytics.com/
    .googleanalytics.com/
    .googleusercontent.com/
    .gstatic.com/

    На сколько чище стало

     
     
  • 6.34, Другой (?), 17:44, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поисковики, зарабатывающие на рекламе - абсолютное зло! Всех в бан.
    Остается DuckDuckGo. Для параноиков - оно же только в Tor: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/

     
     
  • 7.35, dimqua (ok), 17:48, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не видел рекламы в DuckDuckGo?

     
  • 6.36, dimqua (ok), 17:50, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу бань по IP, чего мелочишься?

     
  • 3.13, Аноним (1), 15:32, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заодно поломал сам Яндекс
     
     
  • 4.24, Аноним (20), 16:33, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это не нужно за пределами постсовка.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 17:29, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это не нужно в рамках твоего наплечного бидона
     
  • 5.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:17, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Совка боится только мусор.
    Люблю тех, кто так подчёркнуто неуважительно относится к Союзу и прочему. Со своей «свободой» они решили что им лучше знать за других людей что им нужно или не нужно.
     
  • 4.28, Урри (?), 17:07, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поломал ненужную вещь.
     
  • 2.15, IRASoldier (?), 15:37, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если вручную указать uBlock'у на блок директа, запоминает?
     
     
  • 3.18, th3m3 (ok), 16:10, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В редких случаях. Там хитро они её встраивают, так просто не заблочить.
     
  • 2.23, dimqua (ok), 16:32, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Tampermonkey

    Проприетарщина же. Или история ничему не учит?

     
  • 1.21, Аноним (21), 16:29, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отключил JS на Хабре Порадовался отсутствию свистоперделок Расстроился, что пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, dimqua (ok), 16:30, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ни один говносайт. :-)
     
     
  • 3.32, A.Stahl (ok), 17:29, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А других нет.
     
  • 2.37, пох (?), 18:06, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    иногда можно достичь желаемого, отключив еще и css. я так уже довольно давно хожу на stack и его клоны.

    а в общем- shim'ы наше всьо, а они, похоже, нормальные были только у Maone, и тому - надоело.

     
  • 1.26, emg81 (ok), 16:48, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Страница на 16мб?

    Понятно, что там фото, превью видео и т.п., но ещё раз - страница для мобилы требует разом загрузить 16 мегабайт?

    Кажется, веб-разработка свернула куда-то не туда.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:01, 28/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно не разом, там может быть ленивая загрузка со скроллом Те два сайта из ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Аноним (39), 18:23, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Этож супер! Сейчас мода пошла через 10 секунд показа сайта отобразить окно регистрации или требование отключить adblock, приходилось в debug режиме делать паузу на исполнение js.
     

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