28.09.2018 13:50  Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.33, Другой (?), 17:37, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Самое главное не забанил
.google.com/
.google.ru/
.goo.gl/
.googleapis.com/
.googletagservices.com/
.googletagmanager.com/
.googleadservices.com/
.googlesyndication.com/
.google-analytics.com/
.googleanalytics.com/
.googleusercontent.com/
.gstatic.com/
На сколько чище стало
|
|
|
|
|
|5.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:17, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Совка боится только мусор.
Люблю тех, кто так подчёркнуто неуважительно относится к Союзу и прочему. Со своей «свободой» они решили что им лучше знать за других людей что им нужно или не нужно.
|
|
|
|2.37, пох (?), 18:06, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
иногда можно достичь желаемого, отключив еще и css. я так уже довольно давно хожу на stack и его клоны.
а в общем- shim'ы наше всьо, а они, похоже, нормальные были только у Maone, и тому - надоело.
|
|1.26, emg81 (ok), 16:48, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
|
Страница на 16мб?
Понятно, что там фото, превью видео и т.п., но ещё раз - страница для мобилы требует разом загрузить 16 мегабайт?
Кажется, веб-разработка свернула куда-то не туда.
|
|1.39, Аноним (39), 18:23, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Этож супер! Сейчас мода пошла через 10 секунд показа сайта отобразить окно регистрации или требование отключить adblock, приходилось в debug режиме делать паузу на исполнение js.
|