28.09.2018 13:50  Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.17, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц. Новая версия интересна появлением опции, позволяющей полностью отключать выполнение кода JavaScript для выбранных сайтов. Режим отключения JavaScript является более приоритетным по сравнению с правилами динамической фильтрации и статическими фильтрами, управляющими загрузкой и выполнением скриптов. Кроме того, при активности режима инициируется выполнение содержимого тега "noscript". В настройках может быть определено использование блокировки JavaScript по умолчанию с выборочным включением для отдельных сайтов. Из других новшеств можно отметить появление опции cacheStorageCompression для включения сжатия данных в кэше для хранения загруженных списков блокировки (реализовано пока только для Firefox). Кроме того, можно отметить появление в кодовой базе Chrome для Android режима автоматического отключения выполнения и загрузки JavaScript в условиях работы через очень медленный канал связи (2G). Отключение JavaScript производится через активацию функции предпросмотра "NoScript Preview", при которой страница остаётся доступной для навигации и перехода по ссылкам, но динамические обработчики и все скрипты отключаются. При активности "NoScript Preview" в нижней части выводится информационная панель, позволяющая вернуться в нормальный режим, на случай если сайт не может работать без JavaScript. Появление NoScript Preview ожидается в одном из следующих релизов Chrome. Отключение JavaScript в сочетании с заменой динамически загружаемых шрифтов на системные в большинстве случаев позволяет существенно снизить размер загружаемых данных. Например, при сохранении базовой функциональности размер страницы aliexpress.com сокращается с 2 Мб до 72 Кб, linkedin.com с 1.5 Мб до 151 Кб, reddit.com c 1.2 Мб до 295 Кб, cnn.com с 7.8 Мб до 418 Кб, nytimes.com c 16.6 Мб до 379 Кб. На единичных сайтах, активно использующих тег noscript, возможно увеличение трафика. Поддерживается применение белых и чёрных списков для принудительной активации NoScript Preview или его отключения независимо от качества канала связи. Для активации режима в chrome://flags следует активировать опции "#allow-previews" и "#enable-noscript-previews", опционально рекомендуется отключить опцию "#enable-optimization-hints", ограничивающую применение нового режима белым списком. Выбор метода автоматической активации NoScript Preview производится через опцию "#force-effective-connection-type", например, в качестве значения можно выбрать "2G or slower". Для работы также требуется включение в настройках режима экономии трафика "Chrome > Settings > Data Saver", подразумевающего пропуск трафика через прокси-оптимизатор. Со стороны сайтов преобразование может быть запрещено через передачу заголовка "Cache-control: no-transform".