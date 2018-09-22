22.09.2018 09:37  Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie

Сформировано обновление сборок дистрибуитва Solus 3, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME и MATE. Размер iso-образов 1.5 Гб (x86_64). В новом выпуске: Добавлена поддержка нового оборудования и обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 4.18.5, Firefox 62, LibreOffice 6.1.0.3, Rhythmbox 3.4.2 и Thunderbird 60.

В сборках с рабочими столами Budgie и GNOME по умолчанию задействован мультимединый проигрыватель GNOME MPV 0.14, в сборке с рабочим столом MATE предложен VLC 3.0.3.

В состав сборки с рабочим столом GNOME включены приложение GNOME Photos и апплет для отмонтирования внешних накопителей. В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка открытия файлов и каталогов одним кликом. Рекурсивный поиск ограничен только локальными накопителями. Включено дополнение show-image-thumbnails для отображения миниатюр изображений в том числе на внешних разделах Samba.

Добавлена поддержка технологии Intel GVT-g для доступа к GPU из виртуальных окружений;

Обновлено оформление, по умолчанию задействована GTK-тема Adapta и набор пиктограмм Papirus.



