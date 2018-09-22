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22.09.2018 09:37  Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie

Сформировано обновление сборок дистрибуитва Solus 3, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME и MATE. Размер iso-образов 1.5 Гб (x86_64).

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка нового оборудования и обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 4.18.5, Firefox 62, LibreOffice 6.1.0.3, Rhythmbox 3.4.2 и Thunderbird 60.
  • В сборках с рабочими столами Budgie и GNOME по умолчанию задействован мультимединый проигрыватель GNOME MPV 0.14, в сборке с рабочим столом MATE предложен VLC 3.0.3.
  • В состав сборки с рабочим столом GNOME включены приложение GNOME Photos и апплет для отмонтирования внешних накопителей. В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка открытия файлов и каталогов одним кликом. Рекурсивный поиск ограничен только локальными накопителями. Включено дополнение show-image-thumbnails для отображения миниатюр изображений в том числе на внешних разделах Samba.
  • Добавлена поддержка технологии Intel GVT-g для доступа к GPU из виртуальных окружений;
  • Обновлено оформление, по умолчанию задействована GTK-тема Adapta и набор пиктограмм Papirus.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2018/09/20/s...)
  2. OpenNews: Budgie Desktop возвращается в Solus и пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  3. OpenNews: Проект Solus представил библиотеку Linux Driver Management 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4
  5. OpenNews: Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE
  6. OpenNews: Проект SolusOS, развивающий рабочий стол Consort, объявил о своём закрытии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solus
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  • 1.1, Фуррь (ok), 10:56, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ничего так, нескучно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 22/09/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Добавили ли корректную остановку mdadm на intel fakeraid в зеркале Включили ли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:08, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзаю Solus c Gnome, это лучшая реализация рабочего окружения Gnome из всех представленных на базаре, имхо. Великолепный дистр. А вот в Budgie не вижу особого смысла...
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:13, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самый красивый дистрибутив
     
  • 1.5, mimocrocodile (?), 12:17, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По скриншотам выглядит неплохо, на чём основан?
    Лучше б конечно отдельные репы аля KDE neon.
     
     
  • 2.6, nazarpc (?), 12:20, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы хоть первую строчку новости осилили бы для приличия
     

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