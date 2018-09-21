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20.09.2018 23:22  Уязвимость в Bitcoin Core, приводящая к краху процесса bitcoind

Опубликованы корректирующие выпуски пакета Bitcoin Core 0.14.3, 0.15.2 и 0.16.3, а также ответвления Bitcoin Knots 0.16.3, в которых устранена удалённая DoS-уязвимость (CVE-2018-17144), способная вызвать крах Bitcoin-клиентов bitcoind и Bitcoin-Qt. Проблема возникает при обработке полученного от майнера блока, включающего транзакцию, которая пытается дважды провести одни и те же входные данные.

Эксплуатация уязвимости достаточно затратна, так как приводящие к краху блоки являются некорректными и могут быть созданы только майнером, готовым пожертвовать доходом от создания блока как минимум на сумму 12.5 BTC (около 80 тысяч долларов). Потенциально указанная уязвимость может быть использована для организации масштабной атаки на криптовалюты (например, уязвимость проявляется в Litecoin и других ответвившихся от Bitcoin проектах) для массового вывода из строя узлов сети с целью достижения контроля за 51% мощности расчёта хэшей, необходимого для проведения атаки по двойной трате средств.

  1. Главная ссылка к новости (https://bitcoincore.org/en/201...)
  2. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
  3. OpenNews: JavaScript-приложения криптовалют, использующие SecureRandom(), могли генерировать уязвимые ключи
  4. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  5. OpenNews: Атака по захвату кошельков Electrum через zero-day уязвимость в PyBitmessage
  6. OpenNews: Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bitcoin
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  • 1, Skullnet (?), 00:00, 21/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нормальные посоны используют bitcoin cash и не ИГИЛ-coin core с ограничением блока в 1 мб и фашистким коммьюнити.
     
     
  • 2, Аноним (-), 00:09, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    То есть, у BCash Code-of-Conduct уже есть?
     
  • 3, Аноним (-), 00:10, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    bitconnect тогда уж
     
  • 4, Саша (??), 00:44, 21/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне этот сайт не нужен...
     

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