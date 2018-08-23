23.08.2018 10:57  Intel запретил тестирование производительности и профилирование нового микрокода

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и второй лидер проекта Debian (в 1996 году сменил на посту Яна Мердока), обратил внимание на появление в лицензионном соглашении о поставке обновления микрокода для процессоров Intel пункта, запрещающего публикацию итогов тестирования производительности и результатов сравнительных тестов.

По мнению Брюса Перенса, микрокод применяется при выполнении всех процессорных инструкций, что распространяет применяемые к микрокоду ограничения на весь процессор, т.е. при установке нового микрокода пользователь лишается права запускать любые тесты производительности на своей системе, даже написанные собственными руками, если результаты данных тестов предоставляются третьим лицам.

Как известно, в новом обновлении представлены дополнения для блокирования уязвимостей в механизме спекулятивного выполнения CPU, которые в некоторых ситуациях существенно снижают производительность системы. Судя по всему вместо выработки решения по снижению накладных расходов Intel пытается умолчать о наличии проблем и заставить других следовать той же тактике.



