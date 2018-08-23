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23.08.2018 10:57  Intel запретил тестирование производительности и профилирование нового микрокода

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source, соучредитель организации OSI (Open Source Initiative), создатель пакета BusyBox и второй лидер проекта Debian (в 1996 году сменил на посту Яна Мердока), обратил внимание на появление в лицензионном соглашении о поставке обновления микрокода для процессоров Intel пункта, запрещающего публикацию итогов тестирования производительности и результатов сравнительных тестов.

По мнению Брюса Перенса, микрокод применяется при выполнении всех процессорных инструкций, что распространяет применяемые к микрокоду ограничения на весь процессор, т.е. при установке нового микрокода пользователь лишается права запускать любые тесты производительности на своей системе, даже написанные собственными руками, если результаты данных тестов предоставляются третьим лицам.

Как известно, в новом обновлении представлены дополнения для блокирования уязвимостей в механизме спекулятивного выполнения CPU, которые в некоторых ситуациях существенно снижают производительность системы. Судя по всему вместо выработки решения по снижению накладных расходов Intel пытается умолчать о наличии проблем и заставить других следовать той же тактике.

  1. Главная ссылка к новости (https://perens.com/2018/08/22/...)
  2. OpenNews: Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом
  3. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  4. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
  5. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: intel, cpu
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  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    А вот и дно пробито. Индульгенцию на обзоры новых процессоров получат только лояльные журналисты?
     
  • 1.2, Шумер (?), 11:10, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Скоро российские хакеры опубликуют тесты производительности и дальше вы сами знаете что.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Как же AMD везёт в последнее время.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:11, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Вот не зря Debian заволновались, тухлятиной завоняло, а у других насморк наверное.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:11, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    На мой взгляд подобные практики должны быть юридически наказуемы. Уголовка для ответственных менеджеров, и бешеные штрафы.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто не покупай синих и зеленых.
     
  • 1.6, vz_2 (?), 11:12, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зря в своё время взял гиперпень, надо было bristol ridge взять.
     
     
  • 2.8, Ivan_83 (ok), 11:17, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бристоль тормоз на уровне коредуо.
     
     
  • 3.11, vz_2 (?), 11:22, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я процы по кошельку беру, а производительности мне хватило бы
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:18, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Успех интел, инновации, самые быстрые процессоры. Сдается мне, все создано искусственно. Никаких случайностей.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:20, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неужели там -50% производительности, раз так явно пытаются скрыть?
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:23, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А по мнению юристов После этой фразы дальше можно не читать, так поток сознания... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:25, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ох, сейчас где-то безутешно рыдает экс-CEO VW. Надо было всего-то запретить тесты - и никакого тебе Дизельгейта!
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:28, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Владелец камня имеет право не согласиться с лицензией, в этом случае любые неисправленые косяки являются основанием для возврата денег.
     
     
  • 2.19, Аноним (12), 11:35, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это лицензия на микрокод: не хочешь ставить - не ставь, пользуйся настройкой по умолчанию, поставляемой с процессором без исправленных уязвимостей.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:42, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А неисправленные уязвимости это дефект изделия. А дефектное изделие подлежит возврату.
     
  • 2.20, Аноним (7), 11:36, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Владелец камня ты, но все технологии внутри и драйвера, блобы пренадлежат не тебе.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:30, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хватит в глаза долбиться, запрет о тесте софта а не заплаток.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:34, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Идиот, об этом и речь, интел запрещает сравнивать производительность своих процов.
     
  • 2.21, odd.mean (ok), 11:37, 23/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А заплатки теперь электросваркой навешивают?
     
  • 1.16, llolik (ok), 11:33, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "... верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно." - Intel.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:33, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, за очередное снижение производительности в суд не подать, т.к. придется показывать результаты тестов, что теперь запрещено.
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:42, 23/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хоть новость и адовая, это не повод делать заголовок желтее Всё же запрет именн... весь текст скрыт [показать]
     

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