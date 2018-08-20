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20.08.2018 18:17  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.0

Сформирован первый выпуск новой стабильной ветки инструментария Flatpak 1.0, который отмечен как готовый к повсеместному применению. Flatpak предоставляет систему для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia, Linux Mint и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевые новшества Flatpak 1.0:

  • Добавлена возможность пометки пакетов устаревшими. Центры установки приложения и дистрибутивы могут использовать данные метки для вывода предупреждения в случае установки устаревшей версии приложения;
  • Реализована система запроса подтверждения пользователем полномочий, необходимых для работы приложения. Подтверждение запрашивается во время установки приложения или при обновлении, если в обновлении расширен список полномочий;
  • Добавлен новый портал (порталы применяются для организации доступа к ресурсам вне контейнера), позволяющий приложению создавать sandbox-окружения и перезапускать самого себя. Данные возможности могут оказаться полезными для дополнительной изоляции отдельных частей программы и для предоставления приложению прав для перезапуска после обновления версии;
  • Добавлена новая утилита flatpak-spawn для запуска команд на стороне хоста (если это позволяют предоставленные приложению полномочия) и создания новых изолированных окружений. Работа flatpak-spawn осуществляется через API Portals;
  • Для приложений предоставлена возможность экспорта сервисов D-Bus для всех имён D-Bus, к которым приложению предоставлен доступ через систему привилегий (ранее доступ ограничивался идентификатором приложения);
  • Обновлена поддержка окружений в формате OCI (Open Container Initiative): актуализирована поддержка спецификаций и реализовано распространение метаданных AppData через репозитории OCI;
  • Добавлена возможность предоставления доступа приложений к TLS-сертификатам хоста при помощи p11-kit-server;
  • Добавлена возможность запроса приложением доступа к SSH-агенту хоста для безопасного подключения по SSH к серверам и Git-репозиториям;
  • Добавлено новое полномочие, позволяющее приложению получить доступ к устройствам Bluetooth;
  • Добавлено новое полномочие fallback-x11, открывающее доступ к X11 только при наличии у пользователя активного сеанса на базе X11. При поддержке приложением как Wayland, так и X11, данное полномочие может применяться для блокирования доступа к ресурсам через X11 при использовании Wayland, но с сохранением доступа к данным ресурсам при использовании X11;
  • Включена по умолчанию и теперь поддерживается во всех bundle-пакетах возможность установки в режиме P2P (через USB-накопители или по локальной сети);
  • Проведена внутренняя реорганизация кода, выполнена оптимизация производительности и повышена стабильность работы;
  • Снят признак экспериментальной разработки с сервиса Flathub с реализацией хранилища приложений в формате Flatpak, сочетающего функции репозитория пакетов и сайта для навигации по коллекции приложений;
  • Подготовлен новый значительный релиз базовой runtime-платформы Freedesktop, собранной с использованием новой сборочной системы BuildStream;
  • Добавлены новые команды:
    • "repair" - выполняет поиск ошибок в установленных пакетах и в случае выявления ошибок переустанавливает проблемные объекты;
    • "uninstall --unused" - автоматически удаляет неиспользуемые runtime и расширения;
    • "permission-*" - команды для взаимодействия с правами доступа;
    • "create-usb" позволяет подготовить на локальном носителе репозиторий для использования в качестве источника обновлений;
    • В команду "info" добавлены опции --show-permissions, --file-access, --show-location, --show-runtime и --show-sdk.

Напомним, что разработчикам приложений Flatpak даёт возможность упростить распространение своих программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов, за счет подготовки одного универсального контейнера без формирования отдельных сборок для каждого дистрибутива. Для пользователей, заботящихся о безопасности, Flatpak позволяет выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив доступ только к сетевым функциям и файлам пользователя, связанным с приложением. Для пользователей, интересующихся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений, без необходимости внесения изменений в систему. Например, в настоящее время Flatpak-пакеты уже собираются для LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., ночных сборок различных проектов.

Для уменьшения размера пакета, он включает лишь специфичные для приложения зависимости, а базовые системные и графические библиотеки (Gtk+, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) оформлены в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме runtime и bundle образуют начинку контейнера, при том, что runtime устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов. В одной системе может быть установлено несколько разных runtime (GNOME, KDE) или несколько версий одного runtime (GNOME 3.26, GNOME 3.28). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому runtime, без учета отдельных пакетов, из которых состоит runtime. Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При формировании контейнера содержимое runtime монтируется как раздел /usr, а bundle монтируется в директорию /app.

Начинка runtime и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Отдельная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается, система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива, не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI, и сетевой подсистеме. Вывод графики и организация ввода реализована при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено на основе системы обмена сообщениями DBus и специального API Portals. Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio.

  1. Главная ссылка к новости (https://flatpak.org/press/2018...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.10.1
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.9.8 с поддержкой режима P2P
  4. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  5. OpenNews: Разработка универсального формата пакетов Limba приостановлена в пользу Flatpak
  6. OpenNews: Первый выпуск Flatpak, самодостаточных пакетов для распространения графических приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, vz_2 (?), 20:03, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Сколько было найдено в репах и сколько было в найдено вне их?
    Вот тогда понимаешь смысл открытости, мейнтейнеров и реп.  
     
     
  • 2.9, Отражение луны (ok), 20:20, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    В репах вообще сложно что-то найти, например рабочий не криво собранный софт, особенно более-менее актуальной версии.
     
     
  • 3.11, vz_2 (?), 20:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а, ну проще, без регистрации, без смс
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:05, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Пока не дадут нормальную возможность управления доступом к хосту - не нужен -__... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, vz_2 (?), 20:09, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    GoboLinux
     
  • 2.5, Vitaliy Blats (?), 20:10, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Пока не дадут нормальную возможность управления доступом к хосту - не нужен! -__-
    > Скачал файлзиллу, а в итоге не запустить из неё никакой редактор текстовых файлов, т.к. нет доступа к хосту! Фпечь такую систему!
    > Лучше бы независимые скомпиленные бинарники выкладывали.

    Я вот тоже че-то не вкурил смысла изолированных контейнеров, тем более на десктопе.
    Пока нормальные ОС стараются интегрировать в себя как можно больше, эти массовики-затейники поддерживают кашу на компе...

    Главное чтоб теперь никакие Лени не высpали очередной systemd-flatpak.service добровольно-принудительно вшитый куда только можно.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так они вроде выдумывают как раз что то в этом направлении ;)
     
  • 2.15, Аноняшка (?), 20:39, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...с расширением .exe, без регистрации и смс, добавляющие няндекс.панель на интернет сексплорер....
     
  • 2.27, Аноним (26), 22:24, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что за поток бреда
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:13, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Flatpak, snap, AppImage, что лучше, удобнее и быстрее?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    go get
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:19, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    rpm, deb, tar.gz(slackware), portage, pkg
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:23, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    npm
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:26, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    curl -sSL | sudo sh
     
     
  • 3.14, Аноняшка (?), 20:38, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    идеально!
    но открыть через nc порт, и перенаправить на root sh  - лучше!
    а можно и telnet  с  root
     
  • 2.17, Anomym (?), 21:02, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    tbz2
     
  • 2.18, BrainFucker (ok), 21:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Flatpak, snap, AppImage, что лучше, удобнее и быстрее?

    AppImage, не требует специального ПО для запуска пакета, просто скачал и запустил. Только что толку, использовать придётся все три, т.к. одни программы будут распространяться в одном формате, другие в другом. Линуксоиды и в попытке создать универсальный дистронезависимый пакетный менеджер умудрились устроить дурацкий зоопарк.  

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 21:19, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >не требует специального ПО

    Зато требует специального дистра.

     
     
  • 4.20, BrainFucker (ok), 21:35, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не требует. Это всего лишь самомонтируемый iso образ, содержащий в себе всё что надо для запуска.

    Требования там могут быть только обусловлены тем как собрано само приложение в пакете appimage.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 21:47, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А они собираются под популярные дистры И что Когда для Flatpak ты можешь ожида... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, BrainFucker (ok), 21:49, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А они собираются под популярные дистры.

    Речь о формате, а не о левой пятке сборщика. Сам формат никаких требований не накладывает. В любом случае AppImage проще других вундервафель, в этом его и преимущество.

     
     
  • 7.23, Аноним (23), 21:56, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, в этом есть преимущество, когда нужно завести отдельное говно в популярных д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, BrainFucker (ok), 22:01, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > но на нем никто не будет делать польноценные окружения по принципу "все приложения - AppImage".

    А этот идиотизм и нафиг не нужен. Пользователю нужно только получить от автора приложения готовый к употреблению пакет, который можно взять и использовать, а не ждать когда левая пятка мейнтейнера дистра там скомпилит и опакетит. И разработчику тоже хорошо, простой удобный формат без дурацкой бюрократии репозиториев. Раньше эту роль выполняли тарболы, которые скачал, распаковал и запустил. Тут то же самое, только распаковывать не надо, скачал и запустил, образ сам монтируется и запускает программу внутри. Именно эту задачу выполняет AppImage и это именно то что мне как пользователю нужно.

     
  • 1.13, Аноняшка (?), 20:36, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлена возможность запроса приложением доступа к SSH-агенту хоста для безопасного подключения по SSH к серверам и Git-репозиториям;

    надо полагать, локальные сертфикаты, извесные хосты и приватные ключи тоже видно?
    > "uninstall --unused" - автоматически удаляет неиспользуемые runtime и расширения;

    А xserver-xorg, grub2 и т. д. удалит? а то мало ли, стоит в системе, места занимет много....

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 20:45, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот, касательсательно SSH, так понимаю, цель в том, чтобы не требовался неп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним (26), 22:20, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Для изоляции используется прослойка Bubblewrap Поправьте ка в этом релизе оно уж... весь текст скрыт [показать]
     

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