10.08.2018 10:00  Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org

У домена bzip.org, на котором размещался официальный сайт проекта bzip2 и поставлялись исходные тексты данной утилиты, несколько дней назад истёк срок продления и теперь он содержит рекламу сервиса перепродажи доменов, а скоро станет доступен для продажи третьем лицам. Домен bzip.org теперь никак не связан с проектом bzip2, но всё ещё занимает первые места в поисковой выдаче Google при запросах "bzip2" и "bzip2 source".

Многие дистрибутивы и операционные системы (Debian, FreeBSD и т.д.) ссылаются на сайт или используют bzip.org в качестве первичного источника для загрузки кода при сборке пакетов с утилитой bzip2. Данным фактом могут воспользоваться злоумышленники для распространения вредоносного ПО, поэтому пользователям отныне не следует загружать какой-либо код с данного сайта, а мэйнтейнерам пакетов в дистрибутивах и владельцам профильных сайтов рекомендовано удалить ссылки на bzip.org из метаданных и документации.



