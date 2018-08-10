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10.08.2018 10:00  Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org

У домена bzip.org, на котором размещался официальный сайт проекта bzip2 и поставлялись исходные тексты данной утилиты, несколько дней назад истёк срок продления и теперь он содержит рекламу сервиса перепродажи доменов, а скоро станет доступен для продажи третьем лицам. Домен bzip.org теперь никак не связан с проектом bzip2, но всё ещё занимает первые места в поисковой выдаче Google при запросах "bzip2" и "bzip2 source".

Многие дистрибутивы и операционные системы (Debian, FreeBSD и т.д.) ссылаются на сайт или используют bzip.org в качестве первичного источника для загрузки кода при сборке пакетов с утилитой bzip2. Данным фактом могут воспользоваться злоумышленники для распространения вредоносного ПО, поэтому пользователям отныне не следует загружать какой-либо код с данного сайта, а мэйнтейнерам пакетов в дистрибутивах и владельцам профильных сайтов рекомендовано удалить ссылки на bzip.org из метаданных и документации.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/76226...)
  2. OpenNews: Уязвимость Zip Slip, затрагивающая библиотеки для распаковки архивов
  3. OpenNews: Релиз gzip 1.9
  4. OpenNews: Релиз архиватора p7zip 15.09
  5. OpenNews: Kernel.org прекращает распространение архивов в формате bzip2
  6. OpenNews: Релиз bzip2 и libbz2 1.0.6 с исправлением серьезной уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bzip2, bzip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Maxim (??), 10:03, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Потеряли контроль или забили на домен?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:30, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +37 +/
    Молодцы, че. Помню Марьиванна нас в такой ситуации спрашивала: "А голову не потеряли"?
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:35, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Гораздо интереснее знать что за дeбильный хостер не шлет уведомлений? Или что за дeбильный админ их не читает (если они таки приходили). Кто виноват в итоге - непонятно.
     
     
  • 3.48, Ага (?), 11:25, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Подобные проблемы тут и там, нормального решения по уведомлению централизованно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Ага (?), 11:26, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    p.s. хостс трекер не предлагать (буквально недавно косяк у них нашел и они не признали .
     
  • 4.60, GG (ok), 12:01, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых .ORG можно продлять сразу на десять лет.
    Во-вторых есть сервисы автопродления, только денег авансом закинуть надо.
     
     
  • 5.79, КО (?), 12:39, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Во-первых .ORG можно продлять сразу на десять лет.

    Так в этом то и проблема. Кто ж через 10 лет-то вспомнит?!
    Админы и их начальство уже могли не один раз поменяться. :)

     
     
  • 6.102, GG (ok), 13:10, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо было закинуть денег на автопродление ещё на пару десятков лет и не париться.
    Оно должно сработать даже если регистратор закроется.
     
     
  • 7.109, Аноним (-), 13:28, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  автопродление ещё на пару десятков лет

    Они не настолько верят в свой проект. Я вот инет-магазин делал, так он сдох раньше, чем домен истек.

     
  • 4.83, Аноним (-), 12:44, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем плоха "в Календаре задача"?
     
     
  • 5.100, Безимянный (?), 13:04, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    сменой владельца календаря
     
     
  • 6.146, Аноним (146), 16:02, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сделать бекап в бумажный календарь, не?
     
  • 2.68, XXX (??), 12:19, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего не потеряли, можно продлить (whois посмотри). Новость не о чем.
     
     
  • 3.142, Аноним (142), 15:47, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня показывает статус hold по whois перед отправлением в свободную продажу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, int13h (ok), 10:13, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    pacman -Qi bzip2
    Name            : bzip2
    Version         : 1.0.6-7
    Description     : A high-quality data compression program
    Architecture    : x86_64

    URL             : http://sources.redhat.com/bzip2
    ........
    Validated By    : Signature

    » curl -I http://sources.redhat.com/bzip2
    HTTP/1.1 301 Moved Permanently
    Date: Fri, 10 Aug 2018 07:11:23 GMT
    Server: Apache
    Location: http://www.sourceware.org/bzip2
    Connection: close
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

    » curl -I http://www.sourceware.org/bzip2
    HTTP/1.1 301 Moved Permanently
    Date: Fri, 10 Aug 2018 07:11:46 GMT
    Server: Apache
    Location: http://www.bzip.org/
    Vary: Accept-Encoding
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1


     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:24, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все эти ссылки на bzip.org перенаправляется!
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:14, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    А теперь перенаправляться не будут, очевидно же. Думай дальше своего носа.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 11:54, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Но, только они все еще перенаправляюстя...
     
     
  • 5.61, Аноним (40), 12:02, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перепроверь.
     
     
  • 6.65, Вуыкло (?), 12:14, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Перепроверил
     
     
  • 7.87, Аноним (40), 12:47, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Еще раз перепроверь.
     
     
  • 8.110, Аноним (110), 13:28, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Перепроверил
     
  • 3.129, axredneck (?), 14:20, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    он(а) это и имел(а) в виду
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:16, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А заново купить этот домен религия не позволяет?
     
     
  • 2.4, я (?), 10:21, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они поставят такую цену, что мало кто потянет.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:31, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И конечно жадное опенсорс-сообщество непотянет?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 10:47, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Зачем кормить "эффективных капиталистов"? Пусть подавятся своим доменом и своими бизнес-практиками.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 10:50, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может ты и прав...
     
  • 5.62, GG (ok), 12:06, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Практика показывает что даже самые злые сквоттеры уступают такие домены обратно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.76, myhand (ok), 12:31, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какая незамутненная реклама А еще они подбирают выпавших из гнезда птенцов и пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.108, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:27, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не трогайте выпавших из гнезда птенцов!
    тут подробнее: https://meduza.io/cards/tak-tut-ptenets-iz-gnezda-vypal-chto-s-nim-teper-delat
     
  • 6.135, Аноним (135), 14:41, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Примеры практики?
     
  • 2.58, Аноним (57), 11:55, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего просто у этого проекта не было денег. Потом и не запалтили.

    Не все опенсорсные проекты финансируются, даже такие популярные.

     
     
  • 3.73, dq0s4y71 (ok), 12:28, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    До какой степени не было денег, чтобы за домен даже не за хостинг не заплатит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, qcgg (?), 10:21, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Самое время на xz мигрировать.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:33, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мигрируй, кто против?
     
     
  • 3.21, Аноним (23), 10:44, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я не он, но я давно уже пользуюсь исклжчительно lzma
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 10:45, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, держи нас в курсе.
     
  • 2.30, Андрей (??), 11:03, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда уже на zstd.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 12:30, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плохо жмет.
     
     
  • 4.148, Петросян (?), 16:04, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуй без вазелина
     
  • 3.88, Аноним (-), 12:48, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто понаплодил десятки поделок, есть 7z.
     
     
  • 4.104, Аноним (104), 13:19, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    7z не путь. Вот tar.{gz,bz2,xz} другое дело: архиватор отдельно, компрессор отдельно.
     
     
  • 5.111, Аноним (-), 13:31, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Осталось только tar выкинуть в пользу чего-нибудь с индексом. И gz туда же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
     
     
  • 6.117, Аноним (-), 13:48, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > gz туда же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.

    А вот про это не знал... странно как они это допустили.

     
     
  • 7.121, arisu (ok), 14:03, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А вот про это не знал... странно как они это допустили.

    это да: если бы его родители пользовались презервативами, то не допустили бы досадной ошибки. не слушай школьников в интернетах, читай лучше спецификации форматов.

     
  • 6.120, arisu (ok), 14:02, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И gz туда
    > же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.

    лол. привет, глупый школьник.

     
     
  • 7.136, Аноним84701 (ok), 14:54, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> И gz туда
    >> же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
    > лол. привет, глупый школьник.

    Хм, и в чем он не прав?
    https://tools.ietf.org/html/rfc1952
    > ISIZE (Input SIZE)
    > This contains the size of the original (uncompressed) input data modulo 2^32.
    >  modulo 2^32.

     
     
  • 8.143, arisu (ok), 15:53, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    привет, ещё один тупой школьник.
     
     
  • 9.145, Аноним84701 (ok), 15:59, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > привет, ещё один тупой школьник.

    Привет вумнейшим и скромнейшим потомкам гасконцев!
    А по теме что-то будет или только надувание щечек? Или мало было нормальным тоном спросить, нужно было еще с поклонами и приседаниями? Ты скажи, не стесняйся - учтем на будущее.

     
  • 2.37, Аноним (37), 11:09, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    xz вроде как не содержит достаточного количества средств контроля целостности и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:12, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подробнее, чего ему не хватает? Гавкнуться при нарушении контрольной суммы, что архив битый, избыточного дублирования или есть ещё какая-то магия?
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 12:45, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда уж подробней, там обширная статья по ссылке Недостатки проектирования форм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, z (??), 11:22, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только избыточные бекапы, без разницы каким архиватором
     
     
  • 4.98, Аноним (84), 13:01, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > без разницы каким архиватором

    ну, т.е., всего лишь одним, поддерживающим это :)

     
  • 3.51, Андрей (??), 11:32, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Т.е. git изначально сломан?
     
     
  • 4.71, Аноним (75), 12:26, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В git обычный deflate.
     
  • 3.54, Аноним (23), 11:45, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они там не нужны.
    Для защиты от bit rot есть parchive и файловые системы с кодами Рида-Соломона.
    Для для защиты от злонамеренной модификации есть цифровые подписи. Решений дофига: gpg и openssl.
     
     
  • 4.96, Аноним (84), 13:00, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Попытайтесь понять еще раз И R-S, и подписи - правильно, это решения совершенно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, nobody (??), 11:55, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Безусловно, непредвзятому мнению автора lzip стоит верить на все 100%, что его архиватор лучший, а остальные "подвержены проблемам"
     
     
  • 4.82, arisu (ok), 12:41, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    нет, надо почитать, что он написал, разобраться и составить своё мнение но я по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.137, Аноним (137), 14:55, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В качестве альтернативы xz, не подверженной такой проблеме, рекомендуют lzip.

    Рекомендует исключительно разработчик lzip, который сам — известный the inadequate.

     
     
  • 4.139, Аноним (139), 15:38, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.86, Аноним (-), 12:46, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мигрировать.
     
  • 1.6, istepan (ok), 10:21, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ни крути, а хранить исходники на savannah, gitlab, BitBucket, Gitea, github  было бы более разумно.

    Чем руководствовались разработчики bzip2?

     
     
  • 2.33, Андрей (??), 11:05, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Кроме savannah других сервисов ещё не было, когда bzip уже был.
     
  • 2.42, Аноним (-), 11:17, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Тем что учить что-то новое это зашквар.
     
  • 1.7, qcgg (?), 10:23, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > отныне не следует загружать какой-либо код с данного сайта

    А с какого следует?

     
     
  • 2.89, Аноним (-), 12:49, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот это пока непонятно.
     
  • 1.10, Аноним (84), 10:26, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И хорошо. Домен должен быть bzip2.org Невнимание к деталям раздражает
     
     
  • 2.14, int13h (ok), 10:35, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И хорошо. Домен должен быть bzip2.org Невнимание к деталям раздражает

    Да.

    https://tools.pingdom.com/#!/bSFASp/bzip2.org

     
  • 2.16, Аноним (-), 10:37, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати да, может зарегают.
     
  • 1.17, odity (ok), 10:37, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо выкупить домен, а то этим воспользуются злоумышленники и потом будут рассылать спав в своих пакетах, под видок архиватора
     
     
  • 2.20, Аноним (23), 10:43, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет, не надо. Пусть выкупают за многократно увеличенную цену. Рыночек порешал.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 12:38, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    О, а вот и гордые спекулянты с торгашами и сказками про рыночек подтянулись ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.85, arisu (ok), 12:46, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да никакой это не спекулянт и не торгаш эти не пишут про 171 рыночек порешал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.140, Аноним (139), 15:42, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При загрузке архива обычно проверяется его контрольная сумма или подпись, так что скрытно подменить не получится.
     
  • 1.18, Аноним (23), 10:41, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нужно избавиться от отдельных сайтов проектов алгоритмов сжатия и хостить всё на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним (84), 10:55, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    все люди разные Кому-то не нравится копаться с побочными инструментами, зато ар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, anonymous (??), 11:05, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://isitblockedinrussia.com/?host=7-zip.org
     
     
  • 3.44, Аноним (38), 11:17, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это отдельный зашквар ущербных регуляторов интернета. В данном случае позор РКН
     
  • 2.53, m (??), 11:43, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    www.7-zip.org/
    забанил Роскомпозор.
     
     
  • 3.107, Аноним (107), 13:23, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И почему это должно волновать людей? Это проблемы россиянцев.
     
  • 2.66, имя (?), 12:15, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    И как авторам всяких zstd получать доступ на сайт 7zip А, главное, где гарантия... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.116, Аноним (104), 13:47, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WinRAR уже открыт/свободен?
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:47, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Регистратор выдает вот такое сообщение на попытку зарегистрировать домен:

    Sorry, bzip.org is not available, but you can make a Certified Offer or select another recommended domain.

     
  • 1.25, Аноним (25), 10:50, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    так ведь домен не перекуплен а просто просрочен.
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 10:57, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так и я об этом. Развели тут шуму.
    Расходимся.
     
  • 2.34, Андрей (??), 11:07, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И не взломан, о чём сразу думаешь читая "потеряли контроль над..."
     
  • 1.31, LeNiN (ok), 11:04, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот зачем каждому проекту заводить свой домен второго уровня? Наверняка найдётся какой нибудь free software foundation, который раздаёт поддомены третьего уровня. Выдавать там только NS-записи, уже было бы проще с протуханиями доменов.
     
     
  • 2.113, Аноним (-), 13:35, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вас забыли спросить, зачем!
     
  • 1.36, eRIC (ok), 11:08, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По сути разработчикам и FSF нужно требовать регистратора вернуть контроль над доменом. По сути домены так быстро никогда не освобождаются и в таких ситуациях оспаривается и хозяева спокойно возвращают. Домен с 2004 года.

    Если смотреть на данные, то NSы указывают на:
    NS1.EXPIREDDOMAINS.REGISTER.COM
    NS2.EXPIREDDOMAINS.REGISTER.COM

    Домен еще не зарегистрирован на нового хозяйна, а на техническом холде у регистратора.

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 11:19, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты прав, что-то здесь нечисто.
     
  • 1.52, pripolz (?), 11:37, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Thanks, changing to:

    $ apt-get source bzip2
    Reading package lists... Done
    NOTICE: 'bzip2' packaging is maintained in the 'Git' version control system at:
    git://git.debian.org/collab-maint/bzip2.git
    Please use:
    git clone git://git.debian.org/collab-maint/bzip2.git

     
     
  • 2.56, pripolz (?), 11:50, 10/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    no, not working also git clone git git debian org collab-maint bzip2 git C... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.70, yet another anonymous (?), 12:26, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С несколько обрезанной историей:

    git remote -v
    origin https://salsa.debian.org/debian/bzip2.git (fetch)

     
     
  • 4.93, pripolz (?), 12:53, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://http.debian.net/debian/pool/main/b/bzip2/bzip2_1.0.6.orig.tar.bz2
     
     
  • 5.114, Аноним (-), 13:40, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пропустим шутку про unzip.zip

    А чего это в дебе все упаковано в bzip2, ведь lzma намного лучше экономит место, тем более, это архивные данные.

     
  • 1.63, Ilya Indigo (ok), 12:06, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не возможно "потерять" домен.
    На него можно просто забить!
    Др истончения срока приходит уведомление, при истечении срока приходит уведомление, а после истечения срока он 45 суток весит в воздухе (userhold), давая возможность владельцу одуматься, и только после этого он вновь доступен для регистрации тому, кто первый спохватится купить очень популярный домен.

    Так и пишите, что они на него просто забили, как и случай с postgreSQL.

     
     
  • 2.67, Аноним (67), 12:17, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    "В армии нет слова украли..."
     
  • 2.69, Аноним (69), 12:20, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это у современных хостеров приходят уведомления.  У хостеров старой школы никаких уведомлений нет.
     
     
  • 3.72, Ilya Indigo (ok), 12:26, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    1 У регистратора, а не хостера.
    2 Даже если нет уведомлений, то заметить, что у тебя 45 дней лежит сайт, почта, ftp, git и прочее, может даже слепой.
     
  • 1.103, Aeyn (?), 13:19, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И как таким людям доверять разработку чего-либо? Они даже за такими пустяками не могут уследить.

    А по поводу домена - да пёс с ним! Кому он нужен? Исходники на гитхабе. Необходимость домена для подобных вещей не актуальна уже очень давно.

     
  • 1.130, Аноним (130), 14:24, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Домен-то ещё не свободен. Достаточно им за восстановление заплатить, и контроль над доменом вернут. Новость глупая.
     
     
  • 2.141, Аноним (142), 15:44, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По whois c 10 августа у домена новый владелец, так что уже продали.
     
  • 1.133, axredneck (?), 14:34, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У bzip2 хоть какие-то преимущества есть перед другими архиваторами?
     
     
  • 2.144, Аноним (144), 15:56, 10/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    lbzip2 и pbzip2 уделывают его, для замедления можно юзать "ionice" и "nice".
     
  • 1.147, Ivan_83 (ok), 16:04, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Многие дистрибутивы и операционные системы (Debian, FreeBSD и т.д.) ссылаются на сайт или используют bzip.org в качестве первичного источника для загрузки кода при сборке пакетов с утилитой bzip2. Данным фактом могут воспользоваться злоумышленники для распространения вредоносного ПО"

    Не могут.
    Во фряшечке чекается sha2-256 от всех скачиваемых файлов.
    SHA2-256 ещё не научились делать любым для заданного файла.

     

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