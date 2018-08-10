10.08.2018 10:00  Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org

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|2.15, Аноним (-), 10:35, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+18 +/–
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Гораздо интереснее знать что за дeбильный хостер не шлет уведомлений? Или что за дeбильный админ их не читает (если они таки приходили). Кто виноват в итоге - непонятно.
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|4.49, Ага (?), 11:26, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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p.s. хостс трекер не предлагать (буквально недавно косяк у них нашел и они не признали .
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|4.60, GG (ok), 12:01, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Во-первых .ORG можно продлять сразу на десять лет.
Во-вторых есть сервисы автопродления, только денег авансом закинуть надо.
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|5.79, КО (?), 12:39, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Во-первых .ORG можно продлять сразу на десять лет.
Так в этом то и проблема. Кто ж через 10 лет-то вспомнит?!
Админы и их начальство уже могли не один раз поменяться. :)
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|6.102, GG (ok), 13:10, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Надо было закинуть денег на автопродление ещё на пару десятков лет и не париться.
Оно должно сработать даже если регистратор закроется.
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|7.109, Аноним (-), 13:28, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> автопродление ещё на пару десятков лет
Они не настолько верят в свой проект. Я вот инет-магазин делал, так он сдох раньше, чем домен истек.
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|4.23, Аноним (23), 10:47, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Зачем кормить "эффективных капиталистов"? Пусть подавятся своим доменом и своими бизнес-практиками.
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|2.58, Аноним (57), 11:55, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Скорее всего просто у этого проекта не было денег. Потом и не запалтили.
Не все опенсорсные проекты финансируются, даже такие популярные.
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|5.111, Аноним (-), 13:31, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Осталось только tar выкинуть в пользу чего-нибудь с индексом. И gz туда же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
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|6.117, Аноним (-), 13:48, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> gz туда же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
А вот про это не знал... странно как они это допустили.
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|7.121, arisu (ok), 14:03, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А вот про это не знал... странно как они это допустили.
это да: если бы его родители пользовались презервативами, то не допустили бы досадной ошибки. не слушай школьников в интернетах, читай лучше спецификации форматов.
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|6.120, arisu (ok), 14:02, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> И gz туда
> же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
лол. привет, глупый школьник.
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|7.136, Аноним84701 (ok), 14:54, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> И gz туда
>> же: формат не позволяет узнать размер исходных данных без распаковки.
> лол. привет, глупый школьник.
Хм, и в чем он не прав?
https://tools.ietf.org/html/rfc1952
> ISIZE (Input SIZE)
> This contains the size of the original (uncompressed) input data modulo 2^32.
> modulo 2^32.
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|9.145, Аноним84701 (ok), 15:59, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> привет, ещё один тупой школьник.
Привет вумнейшим и скромнейшим потомкам гасконцев!
А по теме что-то будет или только надувание щечек? Или мало было нормальным тоном спросить, нужно было еще с поклонами и приседаниями? Ты скажи, не стесняйся - учтем на будущее.
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|3.38, Аноним (38), 11:12, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Можно подробнее, чего ему не хватает? Гавкнуться при нарушении контрольной суммы, что архив битый, избыточного дублирования или есть ещё какая-то магия?
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|3.54, Аноним (23), 11:45, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Они там не нужны.
Для защиты от bit rot есть parchive и файловые системы с кодами Рида-Соломона.
Для для защиты от злонамеренной модификации есть цифровые подписи. Решений дофига: gpg и openssl.
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|3.59, nobody (??), 11:55, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Безусловно, непредвзятому мнению автора lzip стоит верить на все 100%, что его архиватор лучший, а остальные "подвержены проблемам"
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|3.137, Аноним (137), 14:55, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> В качестве альтернативы xz, не подверженной такой проблеме, рекомендуют lzip.
Рекомендует исключительно разработчик lzip, который сам — известный the inadequate.
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|2.140, Аноним (139), 15:42, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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При загрузке архива обычно проверяется его контрольная сумма или подпись, так что скрытно подменить не получится.
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|1.24, Аноним (24), 10:47, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Регистратор выдает вот такое сообщение на попытку зарегистрировать домен:
Sorry, bzip.org is not available, but you can make a Certified Offer or select another recommended domain.
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|1.31, LeNiN (ok), 11:04, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот зачем каждому проекту заводить свой домен второго уровня? Наверняка найдётся какой нибудь free software foundation, который раздаёт поддомены третьего уровня. Выдавать там только NS-записи, уже было бы проще с протуханиями доменов.
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|1.36, eRIC (ok), 11:08, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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По сути разработчикам и FSF нужно требовать регистратора вернуть контроль над доменом. По сути домены так быстро никогда не освобождаются и в таких ситуациях оспаривается и хозяева спокойно возвращают. Домен с 2004 года.
Если смотреть на данные, то NSы указывают на:
NS1.EXPIREDDOMAINS.REGISTER.COM
NS2.EXPIREDDOMAINS.REGISTER.COM
Домен еще не зарегистрирован на нового хозяйна, а на техническом холде у регистратора.
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|1.52, pripolz (?), 11:37, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Thanks, changing to:
$ apt-get source bzip2
Reading package lists... Done
NOTICE: 'bzip2' packaging is maintained in the 'Git' version control system at:
git://git.debian.org/collab-maint/bzip2.git
Please use:
git clone git://git.debian.org/collab-maint/bzip2.git
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|5.114, Аноним (-), 13:40, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Пропустим шутку про unzip.zip
А чего это в дебе все упаковано в bzip2, ведь lzma намного лучше экономит место, тем более, это архивные данные.
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|1.63, Ilya Indigo (ok), 12:06, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Не возможно "потерять" домен.
На него можно просто забить!
Др истончения срока приходит уведомление, при истечении срока приходит уведомление, а после истечения срока он 45 суток весит в воздухе (userhold), давая возможность владельцу одуматься, и только после этого он вновь доступен для регистрации тому, кто первый спохватится купить очень популярный домен.
Так и пишите, что они на него просто забили, как и случай с postgreSQL.
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|2.69, Аноним (69), 12:20, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это у современных хостеров приходят уведомления. У хостеров старой школы никаких уведомлений нет.
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|3.72, Ilya Indigo (ok), 12:26, 10/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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1 У регистратора, а не хостера.
2 Даже если нет уведомлений, то заметить, что у тебя 45 дней лежит сайт, почта, ftp, git и прочее, может даже слепой.
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|1.103, Aeyn (?), 13:19, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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И как таким людям доверять разработку чего-либо? Они даже за такими пустяками не могут уследить.
А по поводу домена - да пёс с ним! Кому он нужен? Исходники на гитхабе. Необходимость домена для подобных вещей не актуальна уже очень давно.
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|1.147, Ivan_83 (ok), 16:04, 10/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Многие дистрибутивы и операционные системы (Debian, FreeBSD и т.д.) ссылаются на сайт или используют bzip.org в качестве первичного источника для загрузки кода при сборке пакетов с утилитой bzip2. Данным фактом могут воспользоваться злоумышленники для распространения вредоносного ПО"
Не могут.
Во фряшечке чекается sha2-256 от всех скачиваемых файлов.
SHA2-256 ещё не научились делать любым для заданного файла.
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