The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

23.07.2018 22:26  Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений

Лидер проекта Pale Moon, ответвившегося от кодовой базы Firefox, пояснил позицию по поддержке XUL-дополнений. Pale Moon продолжит использование технологии XUL для разработки дополнений и не намерен поддерживать WebExtensions в каком бы то ни было виде. При этом, начиная со следующего выпуска Pale Moon 28, первого выпуска на базе платформы UXP (Unified XUL Platform), все XUL-дополнения для Firefox будут считаться неподдерживаемыми - их использование может быть продолжено, но на страх и риск пользователей.

Поддержка будет осуществляться только для дополнений, нацеленных на работу с Pale Moon (как правило, достаточно форка Firefox-дополнения и его явное позиционирование как дополнения для Pale Moon). Претензии о работе Firefox-дополнений приниматься не будут. Т.е. Pale Moon не будет подстраиваться под дополнения к Firefox и если Firefox-дополнение не работает или работает не так как задумано, то авторы дополнения должны будут подстраиваться под поведение Pale Moon, а не наоборот.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.9.0
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  5. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 26.0 с новым браузерным движком Goanna
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: palemoon, xul
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Поясни за XUL, братишка.
     
  • 1.2, zloykakpes (ok), 22:31, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ha-ha, classic.
     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 22:39, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как и ожидалось - ни вашим, ни нашим.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:39, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Постоянно юзаю и старые дополнения смущают(основной минус). Основной FF стал вроде уже стал более-менее юзабельным. Если кто-то осилит выпилить блобы, то думаю меня и он устроит.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:55, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А сам чего не осилишь? Это опенсорс, детка.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:47, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Интересно и сколько дополнений после этого шага останутся работать. Популярные дополнения уже на сторону WebExtensions перешли
     
     
  • 2.7, user90 (?), 22:54, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Только до них никому нет дела, так как каждый юзает не какие-то непонятные "популярные", а впервую очередь нужные и удобные ему экстеншены. Так вот, многие XUL-дополнения аналогов не имеют и к популярным не относяться ;)
     
  • 1.6, user90 (?), 22:48, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т. е. в данном случае все сводится к использованию архивных версий дополнений, даже если это XUL-дополнения. Просто вряд ли их авторы будут допиливать что-то и дальше, и тем более под Pale Moon. Ну так это все имхо итак давно уже ясно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:07, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зарезать XUL-аддоны стоило только ради вот этой вот всей клоунады.
    Я же говорил, что место проклятое! (ц)
     
  • 1.9, anonymous (??), 23:12, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    После известных событий этот персонаж очень много потерял.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:16, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой персонаж? Каких событий?
     
     
  • 3.11, anonymous (??), 23:20, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86
     
     
  • 4.14, Jehy (?), 23:43, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая прекрасная история. Спасибо.
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 23:22, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Персонаж -- этот. А события -- известные.
    P.S. Я хрен его знает о чём он бормочет и честно говоря -- наcрать. И тебе рекомендую игнорировать психов неспособных выразить свою мысль адекватней мёртвого сантехника.
     
     
  • 4.13, anonymous (??), 23:24, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ты не кипятись, пруф я привёл, для тех кто в танке любит пересидеть
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor