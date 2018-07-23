23.07.2018 22:26  Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений

Лидер проекта Pale Moon, ответвившегося от кодовой базы Firefox, пояснил позицию по поддержке XUL-дополнений. Pale Moon продолжит использование технологии XUL для разработки дополнений и не намерен поддерживать WebExtensions в каком бы то ни было виде. При этом, начиная со следующего выпуска Pale Moon 28, первого выпуска на базе платформы UXP (Unified XUL Platform), все XUL-дополнения для Firefox будут считаться неподдерживаемыми - их использование может быть продолжено, но на страх и риск пользователей. Поддержка будет осуществляться только для дополнений, нацеленных на работу с Pale Moon (как правило, достаточно форка Firefox-дополнения и его явное позиционирование как дополнения для Pale Moon). Претензии о работе Firefox-дополнений приниматься не будут. Т.е. Pale Moon не будет подстраиваться под дополнения к Firefox и если Firefox-дополнение не работает или работает не так как задумано, то авторы дополнения должны будут подстраиваться под поведение Pale Moon, а не наоборот.



