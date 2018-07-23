23.07.2018 14:34  В Firefox 63 появится улучшенная система блокировки содержимого

В Firefox 63 планируется добавить новый режим блокирования контента, который заменит собой ранее предлагаемый режим блокирования кода для отслеживания перемещений. Новый блокировщик не будет ограничен только работой в режиме приватного просмотра и сможет включаться для отдельных сайтов. Кнопка для активации блокировки будет добавлена в основное меню и в информационную панель с параметрами безопасности сайта.

В настройки будет добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, просмотра списка применяемых блокировок, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Помимо блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц, используемых для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me), в Firefox 63 также ожидается появление опций для блокирования скриптов для майнинга криптовалют, кода для идентификации пользователя и очень медленно загружаемого стороннего кода, который замедляет открытие страниц. В дальнейшем рассматривается возможность встраивания блокировщика назойливой рекламы (перекрывающие контент всплывающие окна, автовоспроизводимая со звуком видеореклама, реклама со счётчиком секунд до закрытия, очень большие закреплённые блоки).