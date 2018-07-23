23.07.2018 14:34  В Firefox 63 появится улучшенная система блокировки содержимого

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|3.12, Аноним (12), 17:01, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> удаление опции для отказа от проверки обновлений
Удаление из интерфейса. Преф в about:config просто переименован из app.update.enabled в app.update.disabledForTesting, который надо создать.
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|3.13, Аноним (11), 17:03, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я так понимаю заменили этим.
[code]
<firefox dir>/distribution/policies.json
{
"policies": {
"DisableAppUpdate": true
}
}
[/code]
Так что не так страшно.
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|4.14, нах (?), 17:30, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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да-да, мы и так храним талмуд сокровенных заний о hidden variables, недокументированных фичах оверрайдящих заведомо вредное поведение и отсутствующих в интерфейсе настройках, копируя их вручную на каждую новую установку, что нам стоит добавить еще одно...
главное чтоб идиоты из мазилатим отчитались о проделанной работе!
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|6.16, Аноним (16), 18:41, 23/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>чтобы обновление не произошло до того, как ты отключишь
ESR only, увы. А так, policies - хорошая вещь, да.
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|1.8, Аноним (8), 16:25, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Видимо будут анализировать какую рекламу юзеры хотят блочить (т.е. какая менее всего эффективна), чтобы гугель мог адаптировать свои скрипты и выдачу.
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|1.19, user90 (?), 19:32, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Пфф, в Firefox 63 только ПЛАНИРУЕТСЯ то, что юзаю с весии ну скажем 50 (на самом деле гораздо раньше) благодаря правильным экстеншенам. И ведь наверняка сделают как они стали делать обычно - т. е. что-нибудь да через задницу. Если не все вообще..
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