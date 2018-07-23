The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

23.07.2018 14:34  В Firefox 63 появится улучшенная система блокировки содержимого

В Firefox 63 планируется добавить новый режим блокирования контента, который заменит собой ранее предлагаемый режим блокирования кода для отслеживания перемещений. Новый блокировщик не будет ограничен только работой в режиме приватного просмотра и сможет включаться для отдельных сайтов. Кнопка для активации блокировки будет добавлена в основное меню и в информационную панель с параметрами безопасности сайта.

В настройки будет добавлена секция для выбора типов блокирования содержимого, просмотра списка применяемых блокировок, определения исключений и управления подключенными списками блокировки. Помимо блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц, используемых для отслеживания пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track (применяется чёрный список disconnect.me), в Firefox 63 также ожидается появление опций для блокирования скриптов для майнинга криптовалют, кода для идентификации пользователя и очень медленно загружаемого стороннего кода, который замедляет открытие страниц. В дальнейшем рассматривается возможность встраивания блокировщика назойливой рекламы (перекрывающие контент всплывающие окна, автовоспроизводимая со звуком видеореклама, реклама со счётчиком секунд до закрытия, очень большие закреплённые блоки).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/07...)
  2. OpenNews: В Firefox реализовано отложенное выполнение стороннего кода отслеживания перемещений
  3. OpenNews: В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений
  4. OpenNews: Добавленная в Firefox защита от отслеживания на 44% сокращает время загрузки страниц
  5. OpenNews: Улучшение sandbox-изоляции в Firefox
  6. OpenNews: В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 15:17, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Здорово, давно пора
    А что там по внедрению Тора? Brave вон уже
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:29, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Отлично!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48668
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48312
     
  • 1.3, Аноним (-), 15:44, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    а туда можно будет загружать список запрещённых сайтов?
     
  • 1.4, F (?), 15:47, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ну вот яндекс с гуглом добавят сайт ФФ в список запрещенных, им НЕФИГ МАЛИНУ ЛОМАТЬ!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:19, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Как будто они попадут в черный список FF Уверен, там будет то же, что в свое вр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:17, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Яндекс уже давно как поисковик умер для меня, Google тоже туда же скатываться.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:57, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    А вот и очередные "улучшения" подъехали
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:04, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так же можно отметить предстоящее удаление опции для отказа от проверки обновлен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:55, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жесть конечно, добавить нечего.

    Хочешь не хочешь, а обновляйся по графику:)

     
  • 3.12, Аноним (12), 17:01, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > удаление опции для отказа от проверки обновлений

    Удаление из интерфейса. Преф в about:config просто переименован из app.update.enabled в app.update.disabledForTesting, который надо создать.

     
  • 3.13, Аноним (11), 17:03, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю заменили этим.

    [code]
    <firefox dir>/distribution/policies.json

    {
      "policies": {
        "DisableAppUpdate": true
      }
    }
    [/code]

    Так что не так страшно.

     
     
  • 4.14, нах (?), 17:30, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да-да, мы и так храним талмуд сокровенных заний о hidden variables, недокументированных фичах оверрайдящих заведомо вредное поведение и отсутствующих в интерфейсе настройках, копируя их вручную на каждую новую установку, что нам стоит добавить еще одно...

    главное чтоб идиоты из мазилатим отчитались о проделанной работе!

     
     
  • 5.15, Аноним (12), 18:10, 23/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ты предпочитаешь мышевозить в интерфейсе, прокликивая настройки после установк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 18:41, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >чтобы обновление не произошло до того, как ты отключишь

    ESR only, увы. А так, policies - хорошая вещь, да.

     
  • 2.9, Fracta1L (ok), 16:43, 23/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот и очередные нытики отписались
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:25, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видимо будут анализировать какую рекламу юзеры хотят блочить (т.е. какая менее всего эффективна), чтобы гугель мог адаптировать свои скрипты и выдачу.
     
  • 1.10, paulus (ok), 16:44, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    abp ublock никогда не сделают...
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:55, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько кликов мне надо, чтобы добраться до меню избранное?
    У меня в избранном все по папкам, почему там все вместе.
    Огнелис давно не торт.
     
  • 1.19, user90 (?), 19:32, 23/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пфф, в Firefox 63 только ПЛАНИРУЕТСЯ то, что юзаю с весии ну скажем 50 (на самом деле гораздо раньше) благодаря правильным экстеншенам. И ведь наверняка сделают как они стали делать обычно - т. е. что-нибудь да через задницу. Если не все вообще..
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor