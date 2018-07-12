12.07.2018 11:09  Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome

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|1.1, Аномномномнимус (?), 11:34, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Теперь точно весь перфоманс и ОЗУ будут слиты в браузерах.
Плюс ещё лет 5 ждать нормальных процессоров.
Интересно, как будут вести себя браузеры с исправлением уязвимости на процессорах с исправленной уязвимостью - так же тормозить или будет проверка с фоллбэком?
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|2.6, Попугай Кеша (?), 11:56, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Внезапно сейчас окажется, что криворукие программисты, кто все это время писал для "быстрых и уязвимых" процессоров, понаписали за эти годы столько всего, что реально будет тормозить на процессорах с заплатками (читай - "слабых и тормозных"), они не в состоянии будут оптимизировать свои "поделия" (уж извините, программами язык не поворачивается назвать).
В общем, с текущим кризисом производительности лишь немногие задумаются об оптимизации, и еще более немногие задумаются об образовании и о том, как надо, и как не надо писать код.
Уверен, что качественное ПО будет быстро работать и на процессорах с заплатками. Умные люди найдут способ как оптимизировать их ПО.
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|3.24, Аноним (24), 13:12, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> об оптимизации...
... которую можно будет произвести только на новых неуязвимых(ТМ) процессорах Intel. Покупайте наших слонов!
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|5.36, Аноним (36), 15:05, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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Не толкает. Даже в свете последнего года уязвимостей процы амд даже отдаленно не рассматриваются. Проще отключить kpti и всю эту ересь, ибо риск экуспуатации на уровне флуктуаций.
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|6.41, Michael Shigorin (ok), 16:11, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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#include <stdflame/85cents>
PS: у нас, кстати, весьма удовлетворительно рассматриваются -- взяли EPIC по результатам ощупывания их и Xeon Silver на своих сборочных задачах.
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|6.48, Аноним (24), 17:05, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И что же тогда рассматривать? ARM? Так он тоже уязвим. А больше то распространённых процов и нету.
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|2.10, Аноним (10), 12:01, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>Плюс ещё лет 5 ждать нормальных процессоров.
Нормальных это каких? Itanium уже давно закопали. Если у процессора есть внеочередное выполнение команд и hyper threading то он уязвимый.
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|3.42, Michael Shigorin (ok), 16:12, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На localhost:[CODE]e801-1 ~> lscpu
Архитектура: e2k
Порядок байт: Little Endian
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 1
Ядер на сокет: 8
Сокетов: 1
NUMA node(s): 1
ID прроизводителя: MBE8C-PC v.2
Семейство ЦПУ: 4
Модель: 2
Имя модели: E8C
CPU MHz: 1299.915960
BogoMIPS: 2601.00
NUMA node0 CPU(s): 0-7[/CODE]
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|2.12, нах (?), 12:09, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Плюс ещё лет 5 ждать нормальных процессоров.
да ну, вранье - мне мой атом D2700 обещали за неделю довезти.
(если что - их в той бочке еще сотня штук есть)
но вот выпиливать исправление несуществующей уязвимости из ядер, компиляторов и прикладного софта, увы, задача непосильная.
И нет, эти дятлы не умеют ни #ifdef, ни параметров сборки, они умеют только все портить по подсунутым им интеловцами шаблонам.
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|2.39, КО (?), 16:01, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А разве LFNCE надо не между изменением x и чтением по нему ставить, чтоб читало только гарантированно правильные ссылки x?
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|4.38, Maxim (??), 15:40, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Смысл в том, что FF лучше во всем! Да иногда чуть медленнее, иногда чуть быстрее.
Но с точки зрения безопасности и кастомизируемости он намного лучше!
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|3.32, Олег (??), 14:33, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Боюсь, что это хрень
Новые BIOS пришли, в которых новые cpumicrocode уже с исправлением ряда уязвимостей
Я чего-то не понимаю, но если в BIOS уже исправление в прориетарном cpumicrocode, то будет ли толк от щелканий в ОС?
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|4.33, нах (?), 14:42, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я чего-то не понимаю, но если в BIOS уже исправление в прориетарном cpumicrocode, то будет ли
> толк от щелканий в ОС?
микрокод добавляет новые фичи. Которые и использует ОС. Если фичи нет - со спектром сделать нельзя ничего совсем, с мелтдауном можно но будет мээээээдлээээноо
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|4.40, КО (?), 16:08, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Микрокод добавляет барьер для спекуляции в операцию установки барьера на память.
Без оной операции все будет по старому. Нет волатильности - все быстро и уязвимо. Есть волатильность - медленно и вдумчиво... :)
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|3.34, нах (?), 15:03, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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в 2008м системы еще были многозадачные, а браузеры полегче, могли и впрямь жрать не столько же, но ненамного больше чем операционная система.
это сейчас браузер жрет 90% ресурсов, а системе и оставшихся 10 много, все равно кроме браузера в ней ничего в это время не используется.
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|3.37, Аноне (?), 15:06, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В 2008 как раз было иначе. А сейчас так и есть даже если сравнить с кедами, не говоря уж о xfce и матэ.
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