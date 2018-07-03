02.07.2018 23:11  Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.29

Представлен релиз пакета BusyBox 1.29 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.29 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.29.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.28 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.29 увеличилось на 1125 байт (с 968029 до 969154 байт). BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. Для производителей, которые не желают открывать исходные тексты модифицированных компонентов, в рамках проекта Toybox развивается аналог BusyBox, распространяемый под лицензией BSD (2 clause). По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox. В версии BusyBox 1.29 выделяются следующие изменения: Добавлено приложение svok для обеспечения совместимости с daemontools;

Включено приложение tc для манипуляции настройками управления трафиком;

В команду cp добавлена опция "-T" (целевой путь рассматривается как файл, а не каталог);

В команду less добавлены опции "-F" (выход после отображения содержимого, если вывод укладывается в один экран) и "-R" (вывод в неизменном виде escape-последовательностей ANSI);

Приложения cal и mv переведены на работу в режиме NOEXEC;

В командные оболочки ash и hush внесены многочисленные исправления, направленные на улучшение совместимости. В hush добавлена новая встроенная команда "command" и опция "hush -s";

Производительность bzip2 увеличена приблизительно на 1%;

В df на 32-разрядных системах обеспечена поддержка разделов, превышающих 4TB;

В ftpd добавлена опция "-A" для отключения всех типов аутентификации;

В ftpgetput добавлена поддержка режима EPSV (похожий на PASV режим для IPv6);

В команде patch реализован режим "--dry-run";

В утилите ping добавлена опция "-A", включающая адаптивный режим выбора интервала отправки пакетов;

В команды realpath и readlink добавлена опция "-f" (раскрытие симлинков) для совместимости с coreutils;

В команде sort реализован режим с оптимизацией, нацеленной на минимальное потребление памяти (FEATURE_SORT_OPTIMIZE_MEMORY).

В udhcpc6 добавлена поддержка делегирование префиксов IPv6;

В команду wget добавлена поддержка режима EPSV и URI "ftps://";

В "ip link" добавлена поддержка команды"add TYPE vrf";

В системе сборки налажена возможность сборки в несколько потоков.

В chrt добавлена поддержка атрибутов процессов SCHED_BATCH и SCHED_IDLE.



