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27.06.2018 14:07  Опубликована технология защиты беспроводных сетей WPA3

Объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, опубликовало спецификацию WPA3 (Wi-Fi Protected Access), при разработке которой предпринята попытка устранения концептуальных недоработок, выявленных авторами атаки KRACK против WPA2. WPA3 продолжает основываться на базовых технологиях WPA2, дополняя их современными средствами обеспечения безопасности, такими как надёжные методы шифрования, обязательное использование PMF (Protected Management Frames) для контроля за целостностью трафика и исключение из спецификаций небезопасных протоколов.

Поддержка WPA2 пока остаётся обязательной для сертифицированных WiFi-устройств, но со временем после появление повсеместной поддержки WPA3, для всех WiFi-устройств в разряд обязательных будут переведены новые требования к безопасности. Для обеспечения совместимости, устройства WPA2 смогут подключаться к точкам доступа WPA3 при помощи специального переходного режима работы.

Предусмотрено два режима работы WPA3: WPA3-Personal и WPA3-Enterprise:

  • В WPA3-Personal обеспечена надёжная защита даже при установке пользователем ненадёжного пароля доступа, легко подбираемого в результате словарных атак. Для защиты от атак по подбору пароля (brute-force) введено ограничение на число попыток аутентификации в рамках одного handshake (ограничение не позволит подбирать пароль в offline-режиме). Вместо PSK (Pre-Shared Key) ключа в WPA3 реализована технология SAE (Simultaneous Authentication of Equals), уже применяемой в mesh-сетях и описанной в стандарте IEEE 802.11s. SAE базируется на протоколе обмена ключами Диффи — Хеллмана с использованием конечных цикличных групп. Результирующий сессионный ключ, который получает каждая сторона соединения для аутентификации сеанса, вырабатывается на основе информации из пароля, ключей каждой системы и MAC-адресов обеих сторон. Компрометация закрытого ключа одной из сторон не приводит к компрометации сессионного ключа, т.е. даже узнав пароль атакующий не сможет расшифровать ранее перехваченный трафик.
  • В WPA3-Enterprise применяется шифрование на основе как минимум 192-разрядных ключей, соответствующих требованиям CNSA (Commercial National Security Algorithm), выработанным комитетом NSS для защиты правительственных, военных и промышленных сетей. В частности, для аутентифицированного шифрования рекомендовано применение 256-разрядных ключей GCMP-256 (Galois/Counter Mode Protocol), для передачи и подтверждения ключей используется HMAC с хэшами SHA-384 (HMAC-SHA384), для согласования ключей и аутентификации используются ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) и ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) с 384-разрядными эллиптическими кривыми, для защиты целостности кадров применяется протокол BIP-GMAC-256 (Broadcast/Multicast Integrity Protocol Galois Message Authentication Code).

Дополнительно предложена программа "Wi-Fi Easy Connect" с реализацией возможности упрощённой настройки устройств без экранного интерфейса. Настройка осуществляется с использованием другого более продвинутого устройства, уже подключенного к беспроводной сети. Например, параметры для IoT-устройства без экрана можно задать со смартфона на основе снимка QR-кода, напечатанного на корпусе. Wi-Fi Easy Connect основывается на применении аутентификации по открытым ключам (в QR-коде передаётся открытый ключ) и может использоваться в сетях с WPA2 и WPA3. Особенностью Wi-Fi Easy Connect также является возможность замены точки доступа без необходимости переконфигурирования клиентских устройств.

Для создания общедоступных публичных беспроводных сетей представлена программа Wi-Fi Enhanced Open, подразумевающая шифрвоание всех потоков данных между клиентом и точкой доступа, что позволит защитить приватность пользователя в общедоступных открытых сетях не требующих аутентификации. Для генерации ключей шифрования в открытых сетях применяется процесс согласования соединения, реализуемый расширением Opportunistic Wireless Encryption.

Автор атаки KRACK на WPA2 выступил с критикой WPA3 и считаtт, что Wi-Fi Alliance упустил шанс реально поднять безопасность беспроводных сетей. Основные претензии к новой спецификации сводятся к тому, что очень многое поставлено в угоду обеспечения совместимости с WPA2 и обязательной является лишь секция "A More Secure Handshake", определяющая применение более надёжного метода согласования соединения SAE (также известен как "dragonfly"). Требования по увеличению размера сессионных ключей применимы только при использовании режима WPA3-Enterprise, который является не обязательным. Wi-Fi Easy Connect и Wi-Fi Enhanced Open не включены в состав WPA3.

По сути производителю для получения сертификата совместимости с WPA3 достаточно реализовать только поддержку SAE и не тратить ресурсы на другие механизмы защиты. Поддержка PMF (Protected Management Frames) не специфична для WPA3 и с начала года также необходима для WPA2, но исследователи безопасности уверены, что найдётся способ обхода PMF для принудительного отсоединения клиента от сети. Внедрение SAE усложнит проведение словарных атак, но не исключит их, а лишь сделает более длительными. Для обхода защиты в открытых сетях атакующий по-прежнему сможет развернуть свою точку доступа и перехватывать любой трафик подключившихся к ней пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wi-fi.org/news-eve...)
  2. OpenNews: Анонсирована технология защиты беспроводных сетей WPA3
  3. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  4. OpenNews: OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью при использовании протокола автоматической настройки прокси WPAD
  6. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.3 с устранением опасной уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wpa, wifi, wireless
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  • 1.1, Аноним, 14:43, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Новая технология позволит оттянуть момент получения такого неотъемлимого права человека, как право на Халявный Соседский Вайфай.
     
     
  • 2.31, Darknet Brother, 16:43, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +18 +/
    > Для создaния общeдостyпных пyбличных бecпроводных сетeй прeдстaвлена пpoграмма Wi-Fi Enhanced Open, подpaзумeвающая шифрoвание всeх потoков дaнных междy клиeнтом и тoчкой дocтупа, что позволит зaщитить привaтность пoльзoвателя в общeдоступных oткрытых сeтях не требyющих аyтентификaции. Для гeнерaции ключeй шифpoвания в oткрытыx сeтяx примeняeтся пpoцесс соглaсoвания сoeдинения, рeaлизуeмый рacширением Opportunistic Wireless Encryption.

    В Pоcсии запpетят законодaтeльно. Инфa 100500%. РКH нe дaст сoврaть.

     
     
  • 3.37, Аноним, 17:08, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ага, провайдеров, чьи клиенты незащитили свои домашние роутеры, РКН будет штрафо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 14:43, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покупка нового роутера? Не нужно.
     
     
  • 2.7, Аноним, 14:49, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    в нормальные прилетит обновление.
     
  • 2.9, Аноним, 14:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как альтернатива - раздача своего интернета всем проходящим желающим )
     
     
  • 3.32, Павел Тихий, 16:47, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И можно гадать на какой день за тобой приедет [s]черный воронок[/s] серый автозак. На первый или на второй...
     
     
  • 4.38, Аноним, 17:11, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А если он не превысит максимально допустимую без получения частотного разрешения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Онанимусидиотус, 17:15, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же Россия, тут виновным и Иисуса сделают и закроют за экстремизм и незаконные собрания.
     
  • 5.48, Пшшш, 17:32, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А если он не превысит максимально допустимую без получения частотного разрешения мошность
    > 100 мВт?

    Этого ограничения уже нет. Сейчас можно городить радиомосты между офисами/зданиями и это не требует каких-либо согласований и разрешений. Главно не мешать тем кто уже сделал мост раньше тебя.

    Зато есть ограничение запрещающе создавать общедоступные точки доступа без аутентификации клиентов по слепку ануса.

     
  • 1.3, Анонимный Анонимус, 14:44, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Было бы здорово, если бы производители смартфонов выпустят обновления с поддержкой WPA3
    Хотя о чем это я, они же думают, что я каждые пол года покупаю новый смартфон
     
     
  • 2.15, Ivan_83, 15:31, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Отрутуешь мобилу и обновишь супликант или ещё чего.
     
  • 2.28, Lineage, 16:41, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Покупаешь телефон с официальной поддержкой lineage OS и сорцами 4.4-4.14 ядра. И не переживаешь о том, что там выпустит производитель.
     
     
  • 3.34, Аноним, 16:50, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То же вариант. Жаль от CopperheadOS теперь непонятно чего ждать.
     
  • 3.49, Аноним, 17:34, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Правильный совет выглядит так:

    Покупаешь Librem 5 и не паришься.

    https://puri.sm/

     
     
  • 4.54, Lineage, 17:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Правильный совет выглядит так:
    > Покупаешь Librem 5 и не паришься.
    > https://puri.sm/

    Зачем ограничивать себя одной моделью?

     
  • 2.33, Аноним, 16:48, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы. Но выпустит как всегда только Google.
     
  • 1.4, Аноним, 14:45, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на основе 192-разрядных ключей

    Это шутка? он же нефига не безопасен.

     
     
  • 2.8, Eoss, 14:55, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это же для СИММЕТРИЧНОГО алгоритма шифрования, 128-битного ключа вполне достаточ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 14:58, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо сказать, зависит от алгоритма У 3DES ключ вроде как тоже 168-битный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Crazy Alex, 15:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну понятно, что нечто современное, а не сия древность
     
  • 2.36, Аноним, 16:56, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все нормально анон. Там знают как надо.
     
  • 1.5, Аноним, 14:47, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта www iad gov например... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, ryoken, 14:48, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > подразумевающая шифрвоание
    > шифрвоание

    Куда торопитесь, граждане?

    Ну и дурацкий вопрос - это только на уровне производителей девайсов можно внедрить или в том же LEDE на базе существующих аппаратов реализуемо, хотя бы теоретически?

     
     
  • 2.11, AnonPlus, 15:13, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут ещё вопрос в том, что и клиенты должны уметь То есть, огромная масса всяких... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, RotarenegeD, 15:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это вроде должно патчится обновлением пакета Google Connectivity Services
     
     
  • 4.41, iPony, 17:20, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Это не про то.
    Вообще уже есть KRACK и большая масса Androidовских устройств патчи никогда не получит.
     
     
  • 5.55, Ivan_83, 17:48, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем плевать на крак.
    А кому не плевать те или рутанут и зальют обновление или сразу кастомную прошивку зальют.
     
  • 2.12, Eoss, 15:14, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    https www wi-fi org file wpa3-specification-v10 Нужно скачать эту спеку и посм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 16:54, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    LEDE больше нет. Весной он влился обратно в OpenWRT.
     
     
  • 3.40, Аноним, 17:15, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    И как только он влился опять тишина в разработке В прошлом году LEDE 4 раза вып... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Пшшш, 17:27, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработка openwrt идет очень активно. В транке добавили soft offloading для програмного ната, добавили поддержку аппаратного ната на mt7621. Перепиливают все роутеры на Device Tree и 4.14 ядро. C ramips этот процес уже завершен.

    Длают все то, о чем долгое время просили. А релизы подтянутся это не столь важно сейчас. Тем более, что обновления безопасности приходят прямо в текущем релизе.

     
  • 1.14, Ivan_83, 15:26, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    HMAC-SHA384 - плохо. Лучше бы 256, оно уже есть и в железе и вообще код вылизан, а увеличение длины в данном случае вообще ничего не даёт.

    ECDSA - тоже не хорошо, видимо secp384r1 будет. Тут и железки будут дохнуть на всей этой крипте с элиптике запросто, те можно будет легко досить просто засыпая хэндшейками с мусором, и атаки по сторонним каналам в полный рост.

    Лучше бы RSA4096 + sha2-256, был бы приличный задел на будущее, а так только и будут латать то тайминг атаки то ECDSA станет публично дырявым.


    Надеюсь будет достаточно обновить каконить wpa_suplicant для этого.

     
     
  • 2.17, Аноним, 15:47, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Разница не только в длине sha256 уязвима для https ru wikipedia org wiki Атак... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Ivan_83, 16:40, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не применимо к HMAC, там можно было и md5 заюзать, это же подпись пакетов, смысл в отсеве левых пакетов.

    У RSA больше ключи но к квантовым алгоритмам ECDSA намного более чувствительна, поскольку у неё меньше кубитов нужно, а брутфорсом вроде даже 2048 рса не сломали.
    Плюс слухи про элиптику научились ломать по новому...

     
     
  • 4.30, Толик, 16:42, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
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