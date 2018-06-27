27.06.2018 14:07  Опубликована технология защиты беспроводных сетей WPA3

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|2.31, Darknet Brother, 16:43, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Для создaния общeдостyпных пyбличных бecпроводных сетeй прeдстaвлена пpoграмма Wi-Fi Enhanced Open, подpaзумeвающая шифрoвание всeх потoков дaнных междy клиeнтом и тoчкой дocтупа, что позволит зaщитить привaтность пoльзoвателя в общeдоступных oткрытых сeтях не требyющих аyтентификaции. Для гeнерaции ключeй шифpoвания в oткрытыx сeтяx примeняeтся пpoцесс соглaсoвания сoeдинения, рeaлизуeмый рacширением Opportunistic Wireless Encryption.
В Pоcсии запpетят законодaтeльно. Инфa 100500%. РКH нe дaст сoврaть.
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|5.48, Пшшш, 17:32, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А если он не превысит максимально допустимую без получения частотного разрешения мошность
> 100 мВт?
Этого ограничения уже нет. Сейчас можно городить радиомосты между офисами/зданиями и это не требует каких-либо согласований и разрешений. Главно не мешать тем кто уже сделал мост раньше тебя.
Зато есть ограничение запрещающе создавать общедоступные точки доступа без аутентификации клиентов по слепку ануса.
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|1.6, ryoken, 14:48, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> подразумевающая шифрвоание
> шифрвоание
Куда торопитесь, граждане?
Ну и дурацкий вопрос - это только на уровне производителей девайсов можно внедрить или в том же LEDE на базе существующих аппаратов реализуемо, хотя бы теоретически?
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|4.42, Пшшш, 17:27, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Разработка openwrt идет очень активно. В транке добавили soft offloading для програмного ната, добавили поддержку аппаратного ната на mt7621. Перепиливают все роутеры на Device Tree и 4.14 ядро. C ramips этот процес уже завершен.
Длают все то, о чем долгое время просили. А релизы подтянутся это не столь важно сейчас. Тем более, что обновления безопасности приходят прямо в текущем релизе.
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|1.14, Ivan_83, 15:26, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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HMAC-SHA384 - плохо. Лучше бы 256, оно уже есть и в железе и вообще код вылизан, а увеличение длины в данном случае вообще ничего не даёт.
ECDSA - тоже не хорошо, видимо secp384r1 будет. Тут и железки будут дохнуть на всей этой крипте с элиптике запросто, те можно будет легко досить просто засыпая хэндшейками с мусором, и атаки по сторонним каналам в полный рост.
Лучше бы RSA4096 + sha2-256, был бы приличный задел на будущее, а так только и будут латать то тайминг атаки то ECDSA станет публично дырявым.
Надеюсь будет достаточно обновить каконить wpa_suplicant для этого.
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|3.26, Ivan_83, 16:40, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это не применимо к HMAC, там можно было и md5 заюзать, это же подпись пакетов, смысл в отсеве левых пакетов.
У RSA больше ключи но к квантовым алгоритмам ECDSA намного более чувствительна, поскольку у неё меньше кубитов нужно, а брутфорсом вроде даже 2048 рса не сломали.
Плюс слухи про элиптику научились ломать по новому...
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