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27.06.2018 11:41  Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0

Опубликованы исходные тексты первого тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 5.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64.

Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Особенности Tizen 5.0 M1:

  • Помимо профилей для смартфонов, телевизоров и носимых устройств началось развитие варианта платформы для устройств интернета вещей (IoT) с поддержкой подключения к сетям SmartThings;
  • Проведена работа по оптимизации производительности графической подсистемы. Например на базе графического API Vulkan подготовлен новый режим "no-composite", позволяющий добиться увеличения производительности на 20%;
  • Добавлен экспериментальный Neural Network Runtime с инструментами для задействования в приложениях механизмов машинного обучения. Добавлена поддержка ускорения операций с нейронными сетями, в том числе с привлечением GPU, при помощи библиотеки ACL (Arm Compute Library). Обеспечена совместимость с Android NN API и TenworFlow Lite;
  • Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.20 (ранее применялась ветка 1.16). Wayland обновлён до версии 1.14.0. В дисплейный сервер добавлена поддержка протокола xdg_shell_unstable_v6;
  • Web-движок обновлён с кодовой базы Chromium M56 до ветки M63. Добавлена поддержка новых web-стандартов Animated PNG, Indexed DB, CSS grid layout, Web USB, MSE/EME, расширена поддержка WebRTC и ARIA 1.1;
  • В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлен бэкенд для платформы Windows;
  • Во фреймворк для разработки нативных графических приложений (NUI) добавлена поддержка создания интерфейсов на базе языка разметки XAML;
  • Добавлен межсетевой экран Network Firewall с возможностью создания фильтров для входящего и исходящего трафика в привязке к IP, портам и протоколам;
  • Добавлен анализатор безопасности (Security Analyzer), предоставляющий информацию об активных режимах защиты и правах доступа работающих процессов, а также отображающего связанные с безопасностью данные из логов;
  • В профиль для телевизоров добавлен модуль для ведения учётных записей;
  • Обновлены компоненты мультимедийной подсистемы, включая GStreamer и PulseAudio. В MediaPlayer добавлена функция нормализации громкости (ReplayGain) и возможность воспроизведения сферического видео. В Media Controller добавлена поддержка списков воспроизведения;
  • Расширен фреймворк для разработки приложений, в котором появилась поддержка Watchface и TIDL (Tizen Interface Definition Language). Добавлен реализованный в стиле RPC механизм обмена данными между приложениями и приложение rpc-port;
  • Проведён рефакторинг фреймворка для отрисовки виджетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Доступна среда разработки Tizen Studio 2.2
  3. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  5. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  6. OpenNews: Первый промежуточный выпуск Tizen 3.0 для смартфонов и телевизоров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
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  • 1.1, iPony, 11:50, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Жалко устройства нет в продаже мобильного :(
    Телевизор вот с Tizen купил. Но хотелось бы чего-то на смартфоне такого не трендового.
     
     
  • 2.4, Попугай Кеша, 12:05, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как телевизор? ОС тормозит, нет? Норм в целом? Как впечатления?
     
  • 1.2, DerRoteBaron, 11:54, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Что-то вроде AlienDalvik из Sailfish не собираются добавлять?
    Ну и как выше было сказано, нужна мобилка пощупать. До 300-350 долларов я бы купил ради интереса.
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:26, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Им дали нормальную платформу, нет хотим жрать rовно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Попугай Кеша, 12:04, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "новых web-стандартов Animated PNG"
    Очень смешно
     
  • 1.5, Аноним, 12:13, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Идите лесом со своим могильным electron ом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Baz, 12:21, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, как там с магазином приложений
     
  • 1.8, Дмитрий, 12:28, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже сделают универсальную ОС под мобильные телефоны, чтобы как на ПК, один образ можно раскатать на огромное число машин, и не перекомпилировать каждый раз при обновлении всё. :(
     
     
  • 2.9, nobody, 12:31, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто "они" и почему они должны это делать для Вас?
     

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