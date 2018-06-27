27.06.2018 11:41  Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0

Опубликованы исходные тексты первого тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 5.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Код поставляется под лицензиями GPLv2, Apache 2.0 и BSD. Сборки сформированы для эмулятора, плат Raspberry Pi 3, odroid u3, odroid x u3, artik 710/530/533 и различных мобильных платформ на базе архитектур armv7l и arm64. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Особенности Tizen 5.0 M1: Помимо профилей для смартфонов, телевизоров и носимых устройств началось развитие варианта платформы для устройств интернета вещей (IoT) с поддержкой подключения к сетям SmartThings;

Проведена работа по оптимизации производительности графической подсистемы. Например на базе графического API Vulkan подготовлен новый режим "no-composite", позволяющий добиться увеличения производительности на 20%;

Добавлен экспериментальный Neural Network Runtime с инструментами для задействования в приложениях механизмов машинного обучения. Добавлена поддержка ускорения операций с нейронными сетями, в том числе с привлечением GPU, при помощи библиотеки ACL (Arm Compute Library). Обеспечена совместимость с Android NN API и TenworFlow Lite;

Библиотеки EFL (Enlightenment Foundation Library) обновлены до версии 1.20 (ранее применялась ветка 1.16). Wayland обновлён до версии 1.14.0. В дисплейный сервер добавлена поддержка протокола xdg_shell_unstable_v6;

Web-движок обновлён с кодовой базы Chromium M56 до ветки M63. Добавлена поддержка новых web-стандартов Animated PNG, Indexed DB, CSS grid layout, Web USB, MSE/EME, расширена поддержка WebRTC и ARIA 1.1;

В подсистему DALi (3D UI Toolkit) добавлен бэкенд для платформы Windows;

Во фреймворк для разработки нативных графических приложений (NUI) добавлена поддержка создания интерфейсов на базе языка разметки XAML;

Добавлен межсетевой экран Network Firewall с возможностью создания фильтров для входящего и исходящего трафика в привязке к IP, портам и протоколам;

Добавлен анализатор безопасности (Security Analyzer), предоставляющий информацию об активных режимах защиты и правах доступа работающих процессов, а также отображающего связанные с безопасностью данные из логов;

В профиль для телевизоров добавлен модуль для ведения учётных записей;

Обновлены компоненты мультимедийной подсистемы, включая GStreamer и PulseAudio. В MediaPlayer добавлена функция нормализации громкости (ReplayGain) и возможность воспроизведения сферического видео. В Media Controller добавлена поддержка списков воспроизведения;

Расширен фреймворк для разработки приложений, в котором появилась поддержка Watchface и TIDL (Tizen Interface Definition Language). Добавлен реализованный в стиле RPC механизм обмена данными между приложениями и приложение rpc-port;

Проведён рефакторинг фреймворка для отрисовки виджетов.



