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26.06.2018 20:24  Релиз Firefox 61

Состоялся релиз web-браузера Firefox 61, а также мобильной версии Firefox 61 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки 52.9.0 и 60.1.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 62, релиз которой намечен на 5 сентября.

Основные новшества:

  • На платформах Windows и Linux включен механизм ускорения перехода между открытыми вкладками, работающий через упреждающую отрисовку содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществит отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выведет уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей;
  • В движке Quantum CSS реализована техника оптимизации "Retained Display Lists" для ускорения отрисовки страниц. Метод базируется на изменении обработки списка отображаемых на экране высокоуровневых элементов страницы (окантовка, фоновая заливка, текст и т.п.), отсортированных в соответствии с правилами CSS для определения перекрытия элементов и видимости частей страницы на экране. Ранее при каждом обновлении экрана список полностью перестраивался, что с одной стороны значительно упрощало реализацию, но с другой стороны с ростом разрешений экрана и сложности сайтов возрастали накладные расходы, при том, что по статистике в 40% случаях перерисовывались почти идентичные кадры.

    В новой версии обеспечено сохранение списка между перерисовками с генерацией нового сокращённого списка, охватывающего только изменённые части страницы. После формирования сокращённого списка выполняется операция его слияния со старым полным списком. Во многих случаях новый список изменённых элементов существенно меньше исходного полного списка, что позволяет добиться заметного повышения производительности, несмотря на общее усложнение алгоритма. Тестирование показало, что после внесения оптимизации время на полный цикл отрисовки в среднем сократилось на 33%, а частота вызова операций отрисовки уменьшилась на 40%;

  • В Quantum CSS также обеспечено распараллеливание операций парсинга CSS-файлов, помимо ранее реализованного режима параллельной обработки разобранных CSS-стилей;
  • API WebExtension расширен средствами для скрытия вкладок, которые позволяют реализовать расширения для сворачивания и группировки вкладок (см. пример на скринкасте). Для тех, кому не хватает удалённой функциональности Tab Groups предложено дополнение Panorama View;
  • Добавлена экспериментальная поддержка нового web-сервиса Firefox Monitor и связанного с ним встроенного дополнения , позволяющего проверить наличие email в базе скомпрометированных учётных записей, а также подписаться на вывод уведомления в случае появления сведений о компрометации в будущем. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 289 сайтов. Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся). Дополнение будет предложено для тестирования ограниченному числу пользователей Firefox (предположительно в тестировании примут участие 250 тысячей пользователей, преимущественно в США);
  • Появилась возможность добавления поисковых систем через контекстном меню адресной строки. Если сайт предоставляет плагин OpenSearch, в меню теперь выводится соответствующее приглашение добавить новую поисковую систему;
  • Улучшена поддержка тёмной темы оформления, обеспечено её сочетание со всеми элементами интерфейса Firefox;
  • Упрощён обмен ссылками в версии Firefox для macOS - в меню адресной строки появилась возможность отправки URL страницы в активной вкладке;
  • Улучшена система синхронизации закладок;
  • Добавлена новая отдельная секция настроек (about:preferences#home) для управления содержимым домашней страницы и страницы новой вкладки. Настройки также доступны через пиктограмму в виде шестерёнки на странице новой вкладки;
  • Включено несколько оптимизаций для увеличения скорости запуска: добавлена настройка browser.startup.blankWindow для отображения пустого окна как можно раньше с последующим заполнением, API для работы со списками блокировки переведён на асинхронный режим работы, в ContentPrefs задействован Sqlite.jsm. При запуске Firefox теперь оценивает время запуска и в случае слишком медленного старта выдаёт подсказку со ссылкой на страницу с обзором типового решения проблем с производительностью (сброс настроек);
  • Встроена поддержка изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Для управления начертанием изменчивых шрифтов добавлены новые CSS-свойства font-weight, font-stretch и font-style, а также унифицированное свойство @font-face;
  • Включена по умолчанию поддержка последнего чернового варианта спецификации TLS 1.3;
  • Запрещена загрузка ресурсов по протоколу FTP из страниц, открытых по HTTP/HTTPS. Прямое открытие URL "ftp://" в адресной строке по-прежнему допустимо;
  • Добавлена поддержки Cookie-атрибута SameSite, который можно использовать для блокирования CSRF-атак. При помощи SameSite можно разрешить отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. Запросы, отправленные с URL, который не совпадает адресом назначения, будут приходить без выставленных для целевого сайта Cookie. Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie будут удерживаться от отправки любых видов межсайтовых запросов. В режиме 'lax' будут применяться более мягкие ограничения и передача Cookie будет блокироваться только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe;
  • Кнопка "Forget", доступная в интерфейсе кастомизации, теперь приводи к очистке всех Service Workers и связанного с ними кэша;
  • Добавлены новые JavaScript-методы String.prototype.trimStart() и String.prototype.trimEnd() для удаления пробелов в начале или конце строки;
  • Добавлен API PerformanceServerTiming, предоставляющий доступ к метрикам производительности сервера, переданным через HTTP-заголовок "Server-Timing";
  • В CSS-свойстве "flex-basis" добавлена поддержка параметра "content" для включения автоматического выбора размера блока на основе фактического размера содержимого;
  • В CSS реализована поддержка псевдокласса ":host";
  • Добавлена поддержка расширенного синтаксиса CSS-свойства overflow с двумя значениями (например, "overflow: hidden visible;" эквивалентно "overflow-x: hidden; "overflow-y: visible;");
  • DOM-свойства anchors, applets, embeds, forms, head, images, links, plugins и scripts перенесены из интерфейса HTMLDocument в Document;
  • Добавлено новое DOM-свойство Request.destination, возвращающее тип запрошенного контента (например, "document", "manifest", "image", "worker", "audioworklet" и т.п.);
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена система инспектирования применения на странице средств для людей с ограниченными возможностями (Accessibility inspector).
  • Включено по умолчанию новое оформление web-консоли - Browser Console и Browser Toolbox. Старый интерфейс консоли удалён;
  • Изменено оформление основной панели инструментов для web-разработчиков, которое адаптировано для комфортной работы на слишком узких или широких экранах. Вкладки любых панелей инструментов теперь могут перемещаться мышью и группироваться по желанию пользователя, который может собрать в одном месте коллекцию из наиболее часто используемых инструментов;
  • В режиме инспектирования для просмотра переменных CSS теперь достаточно подвести курсор и параметры будут отображены на всплывающей подсказке. Так же добавлена поддержка автодополнения переменных CSS c наглядным отображением значений цветов;
  • В инструментах для web-разработчиков в режиме инспектировния сети появилось новое меню для урезания пропускной способности с целью симуляции открытия страниц через низкоскоростные каналы связи. Ранее данная возможность была доступна только в Responsive Design Mode. В интерфейс инспектирования сети также добавлены кнопки для быстрого сохранения и импорта HTTP-запросов в формате HAR (HTTP Archive). На панель добавлена новая вкладка Cache с информацией об уже ранее прокэшированных ресурсах;
  • В версии для платформы Android проведена оптимизация прокрутки экрана и устранена проблема, приводившая к краху на устройстве Samsung Galaxy S8 при использовании платформы Android 8.0 (Oreo);

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 61 устранено 52 уязвимости, из которых 39 помечены как критические (3 одиночных, 9 под CVE-2018-5186, 10 под CVE-2018-5187 и 17 под CVE-2018-5188), т.е. потенциально могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 60
  3. OpenNews: В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют
  4. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  5. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  6. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: firefox, mozilla
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  • 1.1, Аноним, 20:41, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –15 +/
    Теперь тормозить будет и просто наведение курсора на вкладку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 20:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже так шутили в предыдущих новостях. Хотя, теперь это уже ее шутка.
     
     
  • 3.4, Аноним, 20:45, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если бы я шутил, то ты бы сейчас смеялся.
     
     
  • 4.12, Аноним, 21:13, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А ты жесткий парень...
     
     
  • 5.81, Led, 01:41, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, самый "жоский" в классе.
     
  • 2.11, Аноним, 21:11, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    В FF Quantum ничего не тормозит.
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:13, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Без расширений-то Удивительно Кто бы мог подумать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Ульяна, 23:33, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может тогда проблема просто в расширениях?
     
     
  • 5.69, Аноним, 23:52, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    конечно в расширениях, Ульяна И ни в коем случае не в файрфоксе Все пишут торм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.67, Аноним, 23:50, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да нет, десяток популярных аддонов стоит, полет нормальный Комп 8-летней давнос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, metakeks, 22:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А это вы на нетбук или на Intel Atom поставьте Вообще нереально работать в нём ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Аноним, 22:35, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какой нетбук? Выкинь его... 2018 на дворе...
     
     
  • 5.75, Аноним, 00:12, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Где он нетбук то взял? Лет 5 уже не видел ни одного.
     
  • 4.76, НяшМяш, 00:24, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я неделю просидел на последнем фоксе на ноутбучном core 2 duo с обычным набором дополнений (HTTPSE, uBlock Origin...) - работает очень неплохо. Тот же жабоскриптовый скайп там куда сильнее тормозит, видать хромоподобный электрон слишком божественнен.
     
  • 3.52, Аноним, 22:38, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это уже мем какой-то -- Мозилла тормозит -- А в ветке для разработчиков сделал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 22:44, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Имеется несколько машин на работе и дома , самая слабая i5 4690 встроенное ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.58, Аноним, 23:07, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Примерно как Java не тормозит, просто GC невовремя запустился просто все осталь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.64, Аноним, 23:36, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего?
     
     
  • 4.68, Аноним, 23:51, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ась?
     
  • 1.3, yan123, 20:44, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> встроенные дополнения

    отлично придумано

     
  • 1.5, AnonPlus, 20:51, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> добавлена настройка browser.startup.blankWindow для отображения пустого окна как можно раньше с последующим заполнением

    По-моему, она и раньше была. И она до сих пор отключена по умолчанию.

     
  • 1.6, Аноним, 20:57, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не тянет на роль встроенного дополнения Управлением закладками должны заниматьс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Михаил, 21:08, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не должны Хотя опять же что ты понимаешь под управлением Для меня управле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, oleh, 20:59, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Лучше браузера и не найти нынче.
     
     
  • 2.16, Аноним, 21:24, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я бы согласился ранее, в лисе были свои дополнения Но сейчас разве он лучше хр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 21:27, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аддоны то постепенно возвращаются на новый движок Я свои накоенц-то все собрал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Цебуллик, 23:00, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenDownload никогда уже не вернётся T_T
     
  • 1.8, Zenon, 21:05, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Лучший браузер из мейнстрима. Все-равно приходится дoпиливать about:config в плане телеметрии. Но Firefox единственный браузер, который заботится о безопасности и приватности юзера хотя-бы частично. Другие мейнстримные браузеры не делают даже этого, а то и вовсе интегрируют свои гoвнoсервисы и воруют данные (привет Google Chrome).

    Есть конечно всякие Pale Moon'ы и прочие Waterfox'ы, там говорят с безопасностью и телеметрией получше, но это то что я называю "маргинальные браузеры" - пожертвовать юзабилити ценой безопасности изкоробки (хотя нет там ничего, что неотключалось бы в стандартном Firefox в about:config). Да и непонятно будущее таких поделок, за ними не стоит ни одной серьезной компании, а некоторые и вовсе разрабатываются одним человеком, вобщем несерьезно. Но кто-то обмазывается, значит имеет право на жизнь.

    Но имхо, Firefox конечно лучший.

     
     
  • 2.10, Аноним, 21:09, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –15 +/
    > воруют данные

    Какие же данные украли лично у тебя?

     
     
  • 3.17, Аноним, 21:25, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Вы из тех, которые ""мне скрывать нечего... и дальше по тексту"" ?

    А Firefox молодцы =)
    https://www.mozilla.org/ru/privacy/
    https://www.mozilla.org/ru/privacy/firefox/
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/

     
     
  • 4.23, Аноним, 21:29, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    + ещё ждём:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48703
     
     
  • 5.26, Аноним, 21:32, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вроде же интегрировали? Firefox Focus видел в GooglePLAY. Или это не то?
     
     
  • 6.29, Аноним, 21:36, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем:
    https://support.mozilla.org/ru/kb/prilozhenie-focus-ot-firefox
     
  • 4.25, Аноним, 21:32, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    не, аноним там про какое-то воровство говорил, словно некую информацию заполучил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, An, 21:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Вот прилетит тебе обновление на лису, включит всё отключённое и сольёт все твои ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Цебуллик, 23:01, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У тру параноиков автообновление отсутствует.
     
  • 3.70, Terminator, 23:54, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Никогда такого не было. За 5 лет пользования лисой - НИ РАЗУ настройки моего конфига не слетели. Что еще придумаешь, Аня?
     
  • 1.14, Аноним, 21:20, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не читал, но Не дочитал до конца, но воодушевился И да, как некоторые ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 21:28, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Решил отметить написанием собственного аддона для Firefox!
     
     
  • 3.32, Аноним, 21:39, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    К сожалению не тот уровень хотя все в наших руках Но может быть скоро когда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноним, 22:05, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Донат и тестирование это тоже помощь Можешь с переводом помочь, хотя здесь врод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Аноним, 22:18, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ссылки давайте Мало ли про себя пока молчу , кто то случайно набредет это же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 21:24, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как включить темную тему?
     
     
  • 2.19, Аноним, 21:27, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Меню - Персонализация - внизу выбор темы
     
     
  • 3.48, Аноним, 22:30, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эх блин, не то Я думал, вместо гтк будет темная, а это только шкурка сверху А ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Chuvak, 21:36, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто знает темная тема полезна для глаз особенно в ночное время суток и со слабы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Anonymoustus, 21:47, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так безгранично полезна, что для сохранения людям при работе с компьютерами зрен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 21:57, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять ты здесь со своими псевдонаучными высерами.
     
  • 3.47, Аноним, 22:27, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/F.lux поставь и не парь мозги людям
     
  • 3.51, Аноним, 22:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если сидеть в чулане и читать лор - полезна В иных случаях резкие контрасты сил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Terminator, 23:55, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Люблю читать ЛОР, сидя в своем уютненьком чулане. :3
     
  • 3.55, Ordu, 22:50, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Яркость окружающей среды должна быть сравнима с яркостью монитора Глаз подстраи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.61, Anonymoustus, 23:14, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не поленился человек написать столько полезного текста неблагодарным опеннетовским анонимам.

    Однозначно плюс!

     
  • 4.62, Аноним, 23:24, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опеннет образовательный.

    Спасибо.

     
  • 4.72, Antoxa, 23:57, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По идее надо просто сделать освещение монитора поменьше. Когда читаю Amazon Kindle ночью, то подсветка на минимум. 12 уровень яркости вроде.
     
     
  • 5.84, Ordu, 02:03, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По идее надо просто сделать освещение монитора поменьше. Когда читаю Amazon Kindle
    > ночью, то подсветка на минимум. 12 уровень яркости вроде.

    Угу. Я всё думаю, почему разработчики смартфонов и приложений к ним, не сделают автоматической такую подстройку яркости: есть ведь камера, а то и две, снять с них картинку и оценить общую освещённость, мне кажется вполне выполнимой задачей.

     
  • 1.21, Аноним, 21:28, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Лучше бы над стабильностью поработали, а не над всякой x й А то падает, прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, detroit, 21:30, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Начиная с нового движка (Firefox Quantum 57 и выше) ни одного падения. Каждый день открываю одновременно по 30-50 вкладок и работаю в течении 10-12 часов. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.31, Аноним, 21:38, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Соберите firefox c помощью gcc версии 7 3 И я посмотрю как ничего падать не буд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Вася Конпелятор, 21:40, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Пошел нафиг, нaркоман. Я ставлю Firefox из репозитория Ubuntu и проблем не знаю. А чего ты там своими кривыми граблями насобирал - это твои личные проблемы, с которыми 99% нормальных людей никогда не столкнется, ибо такой фигней не занимаются.
     
  • 4.41, нелжец, 22:08, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    В каждом конкретном случае сборка firefox одним и тем же компилятором разная та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 21:34, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Все нормально со стабильностью. За последние пол года ни одного креша.
     
     
  • 3.77, Аноним, 00:25, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Крэша нет, зато залипает, перестает меню выползать, один хер перезапускать, и по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, тот самый Аноним, 22:09, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Версия 52 8 1 8212 падения на тяжёлых сайтах мейл ру, ютуб, навороченные мага... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, нелжец, 22:18, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Версия 52.8.1 — падения на тяжёлых сайтах мейл.ру, ютуб, навороченные магазы и
    > т.д. И все версии до этой тоже падали. Причём от дополнений
    > падучесть не зависит: падает и только что установленный на голую систему.
    > А вот утверждение о стабильности «Firefox Quantum 57 и выше» ещё
    > предстоит проверить. Но меня терзают смутные сомнения..

    Возможно что то с железом или переносите сохраненный профиль? Попробывай новый или падает на видео драйвере надо логи анализировать при возможности.


     
     
  • 4.59, тот самый Аноним, 23:08, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В том-то и прикол, что пробовал на разных системах (дебиан, минт, убунту, винда). Ни хрена в логах нет, но заметил одну вещь: тяжёлые скрипты валят лису только в путь.
     
  • 3.53, Аноним, 22:40, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тоже падало часто Потом оказалось битая оперативка, заменил на новую и перестал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, тот самый Аноним, 23:09, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Свежая мысль... как раз есть пара новых планок. Попробую.
     
     
  • 5.73, DK, 00:00, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я помню когда винт сыпался, атм не только браузер, а ваще все падало. :) Это smartmontools ставь проверяй... или оператива может быть, как сказали выше!
     
  • 3.80, Аноним, 01:28, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Меня достали сегфолты на 52 версии и решил все же докопаться до истины Нашел од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, Led, 01:46, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А то падает, просто п...ц.

    Ты, вендузятник, должен страдать.

     
  • 1.35, Anonymoustus, 21:47, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > включен механизм ускорения перехода между открытыми вкладками, работающий через упреждающую отрисовку содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществит отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выведет уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей;

    Некуда девать ресурсы железа?

     
     
  • 2.36, Аноним, 21:53, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю насчет этого, но вот меня скорость переключения вполне устраивала под 1... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, Аноним, 22:11, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неиспользованное железо - бесполезное железо! Даешь 2 нормы загрузки железа!
     
     
  • 3.46, Аноним, 22:20, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильно, чтобы не ржавело ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 22:37, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его век и так короток... а тут польза;)
     
  • 1.65, KOT040188, 23:41, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Появилась возможность добавления поисковых систем через контекстном меню адресной строки.
     
  • 1.66, Аноним, 23:41, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И почему нельзя было как в старой опере просто сохранять отрисованное изображени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, Аноним, 00:11, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Обновился, полет нормальный!
     
  • 1.78, Аноним, 00:47, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И сразy на xуu Могли бы и фильтр Блама раздавать Вот только сервис, наверное, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.79, grayich, 01:02, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    обновился, комменты на утубе пропали и ещё непонятности всякие начались
    ... ну почему нет нормальной, стабильной альтернативы :/
     
  • 1.83, Аноним, 01:48, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто-бы что ни говорил, а firefox мне кажется последним оплотом от монополии гугл... весь текст скрыт [показать]
     

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