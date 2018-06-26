26.06.2018 20:24  Релиз Firefox 61

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|4.76, НяшМяш, 00:24, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я неделю просидел на последнем фоксе на ноутбучном core 2 duo с обычным набором дополнений (HTTPSE, uBlock Origin...) - работает очень неплохо. Тот же жабоскриптовый скайп там куда сильнее тормозит, видать хромоподобный электрон слишком божественнен.
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|1.5, AnonPlus, 20:51, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>> добавлена настройка browser.startup.blankWindow для отображения пустого окна как можно раньше с последующим заполнением
По-моему, она и раньше была. И она до сих пор отключена по умолчанию.
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|1.8, Zenon, 21:05, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+15 +/–
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Лучший браузер из мейнстрима. Все-равно приходится дoпиливать about:config в плане телеметрии. Но Firefox единственный браузер, который заботится о безопасности и приватности юзера хотя-бы частично. Другие мейнстримные браузеры не делают даже этого, а то и вовсе интегрируют свои гoвнoсервисы и воруют данные (привет Google Chrome).
Есть конечно всякие Pale Moon'ы и прочие Waterfox'ы, там говорят с безопасностью и телеметрией получше, но это то что я называю "маргинальные браузеры" - пожертвовать юзабилити ценой безопасности изкоробки (хотя нет там ничего, что неотключалось бы в стандартном Firefox в about:config). Да и непонятно будущее таких поделок, за ними не стоит ни одной серьезной компании, а некоторые и вовсе разрабатываются одним человеком, вобщем несерьезно. Но кто-то обмазывается, значит имеет право на жизнь.
Но имхо, Firefox конечно лучший.
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|5.84, Ordu, 02:03, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> По идее надо просто сделать освещение монитора поменьше. Когда читаю Amazon Kindle
> ночью, то подсветка на минимум. 12 уровень яркости вроде.
Угу. Я всё думаю, почему разработчики смартфонов и приложений к ним, не сделают автоматической такую подстройку яркости: есть ведь камера, а то и две, снять с них картинку и оценить общую освещённость, мне кажется вполне выполнимой задачей.
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|4.33, Вася Конпелятор, 21:40, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+9 +/–
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Пошел нафиг, нaркоман. Я ставлю Firefox из репозитория Ubuntu и проблем не знаю. А чего ты там своими кривыми граблями насобирал - это твои личные проблемы, с которыми 99% нормальных людей никогда не столкнется, ибо такой фигней не занимаются.
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|3.45, нелжец, 22:18, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Версия 52.8.1 — падения на тяжёлых сайтах мейл.ру, ютуб, навороченные магазы и
> т.д. И все версии до этой тоже падали. Причём от дополнений
> падучесть не зависит: падает и только что установленный на голую систему.
> А вот утверждение о стабильности «Firefox Quantum 57 и выше» ещё
> предстоит проверить. Но меня терзают смутные сомнения..
Возможно что то с железом или переносите сохраненный профиль? Попробывай новый или падает на видео драйвере надо логи анализировать при возможности.
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|5.73, DK, 00:00, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я помню когда винт сыпался, атм не только браузер, а ваще все падало. :) Это smartmontools ставь проверяй... или оператива может быть, как сказали выше!
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|1.35, Anonymoustus, 21:47, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> включен механизм ускорения перехода между открытыми вкладками, работающий через упреждающую отрисовку содержимого, не дожидаясь явного клика на вкладке. При подведении курсора к вкладке браузер осуществит отрисовку в буфер композитинга и в случае клика мгновенно выведет уже готовое содержимое на экран, устраняя задержку на отрисовку видимых областей;
Некуда девать ресурсы железа?
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