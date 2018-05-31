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30.05.2018 23:40  В рамках проекта Nebulet развивается микроядро для запуска WebAssembly

Проект Nebulet развивает микроядро, способное выполнять модули на WebAssembly, разработанном для браузеров универсальном низкоуровневом промежуточном коде, который может быть скомпилирован из различных языков программирования. Более того, Nebulet выполняет модули WebAssembly с правами нулевого кольца защиты процессора (ring 0) в одном адресном пространстве с ядром, вместо традиционного для непривилегированного кода третьего кольца. Проект написан на языке Rust и поставляется под лицензией MIT.

Проект пока находится на начальной стадии разработки, но отмечается, что когда применяемый для сборки WebAssembly компилятор Cretonne (также написан на Rust) достигнет зрелости, выполняемые при помощи Nebulet модули на WebAssembly смогут даже обогнать по производительности традиционные приложения для Linux за счёт снижения накладных расходов на осуществление системных вызовов и переключения контекста, а также благодаря экзотическим оптимизациям, которые невозможно реализовать в обычных операционных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск Qt для WebAssembly
  3. OpenNews: Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust
  4. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  5. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  6. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webassembly, mikrokernel
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  • 1.1, Аноним, 00:01, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Опять лепят из NeBullet очередной NeShit
     
  • 1.2, Xasd, 00:02, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    то есть разработчики процессоров думали-думали над разными уровнями защиты...

    ...а потом парочка энтузиастов вдруг догадалась что если послать в Ж все эти уровни защиты -- и самому "вкомпилировать" защиту во время запуска программы -- то выйдет и надёжнее и быстрее?

    оригинально!

    разумеется идея именно с WebAssembly -- смехотворна -- именно для этой цели.

    но мысль правильная! секурные фишки процессора просто не выдерживают ни какого доверия

     
  • 1.3, ы, 00:14, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > выполняет модули WebAssembly с правами нулевого кольца защиты процессора (ring 0)

    При поддержке Kaspersky Lab(tm) и других, тсзть, сапрофитов.

     
  • 1.4, Аноним, 00:20, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Right now, Nebulet isn't ready to do anything

    Этим всё и сказано.

     
  • 1.5, Аноним, 00:27, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А чего не на Go решили писать Мне кажется он больше подойдет для такой гениаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Тож аноним, 00:45, 31/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю ответом тут будет жирный рантайм и отсутствие какого-либо удобства разработки БЕЗ уже имеющегося менеджера ресурсов (библиотечно библиотечного или ядерного) в го.
     
  • 1.7, Анонимс, 02:53, 31/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Проект написан на языке Rust...

    А как же С++, умные и красивые указатели, ООП, куча разных библиотек на любой вкус? Учил, учил плюсы много-много лет, а тут какой-то выскочка rust намеревается пролезть туда, куда его не просят. Так можно и без работы скоро остаться. Что делать, как быть? Rust уничтожит с++ или можно пока кодить лет 10 и не о чём не думать?

     

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