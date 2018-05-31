30.05.2018 23:40  В рамках проекта Nebulet развивается микроядро для запуска WebAssembly

Проект Nebulet развивает микроядро, способное выполнять модули на WebAssembly, разработанном для браузеров универсальном низкоуровневом промежуточном коде, который может быть скомпилирован из различных языков программирования. Более того, Nebulet выполняет модули WebAssembly с правами нулевого кольца защиты процессора (ring 0) в одном адресном пространстве с ядром, вместо традиционного для непривилегированного кода третьего кольца. Проект написан на языке Rust и поставляется под лицензией MIT.

Проект пока находится на начальной стадии разработки, но отмечается, что когда применяемый для сборки WebAssembly компилятор Cretonne (также написан на Rust) достигнет зрелости, выполняемые при помощи Nebulet модули на WebAssembly смогут даже обогнать по производительности традиционные приложения для Linux за счёт снижения накладных расходов на осуществление системных вызовов и переключения контекста, а также благодаря экзотическим оптимизациям, которые невозможно реализовать в обычных операционных системах.



