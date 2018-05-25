25.05.2018 21:23  Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15

После десяти месяцев разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.7 Гб, а также Live-сборки с KDE (859 Мб) и GNOME (909 Мб). Дистрибутив разрабатывался в рамках новой rolling-модели, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикацию снапшотов, обновляемых раз в несколько дней, без выпуска классических альфа- и бета-сборок. Как и прошлые три выпуска, openSUSE Leap 15 построен на базе новой архитектуры, совмещающей вклад сообщества с разработками для корпоративных систем - основой openSUSE Leap выступают наработки промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise, поверх которых поставляется расширенный набор пакетов, подготовленных сообществом. Особенностью нового выпуска стало то, что впервые разработка SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 и openSUSE Leap 15 с самого начала велась параллельно. Изменение нумерации выпусков обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Так как номер 13 уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и опубликовать сразу openSUSE 15 и SLE 15. Номер 14 пропущен так как он отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. В дальнейшем, на базе SLE 15 SP1 будет сформирован openSUSE Leap 15.1 и т.д. Обновления пакентов для openSUSE Leap 15 будут выпускаться в течение трёх лет. Основные новшества: Базовый состав синхронизирован с пакетной базой промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15, релиз которого ожидается в течение нескольких месяцев. Из системных обновлений можно отметить ядро Linux 4.12, пакетный менеджер rpm 4.14, GCC 7.3, LLVM/Clang 5.0, Glibc 2.26, systemd 234;

Добавлена возможность миграции серверных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, что позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения;

Из пользовательских окружений предлагаются KDE Plasma 5.12 и GNOME 3.26, а также MATE 1.20, Xfce 4.12 , LXQt 0.12, Enlightenment 0.22.3 и Cinnamon 3.6;

В базовом составе предложен сеанс с пользовательским окружением KDE на базе Wayland. По умолчанию остаётся сеанс KDE на базе X11, но пользователь теперь может сразу выбрать сеанс с Wayland без установки дополнительных пакетов. Что касается GNOME, то при выборе данного рабочего стола Wayland теперь предлагается по умолчанию;

Реализована поддержка транзакционных обновлений (Transactional Updates), которые позволяют обновить дистрибутив в атомарном режиме, без раздельного применения новой версии каждого пакета. Реализация транзакционных обновлений базируется на возможностях файловой системы Btrfs, штатных репозиториях пакетов и привычных инструментах snapper и zypper. в отличии от ранее доступной системы снапшотов и отката операций установки пакетов новый метод создаёт снапшот и выполняет обновление в нём, не касаясь работающей системы. Если обновление произведено успешно, обновлённый снапшот помечается активным и используется по умолчанию после перезагрузки;

Представлен новый режим установки "transactional server", предлагающий конфигурацию для серверных систем, использующую механизм транзакционных обновлений и монтируемый в режиме только для чтения корневой раздел;

В репозиторий добавлены пакеты с реализацией новых сервисов, таких как облачное хранилище NextCloud и система организации групповой работы Kopano Groupware (Zarafa);

В YaST предложен новый интерфейс разбивки дисков, использующий переработанную подсистему Libstorage-ng;

В AutoYaST внесены изменения для упрощения массового развёртывания дистрибутива в облачных системах, в том числе предложены профили для установки и настройки в автоматическом режиме;

Вместо SuSEfirewall2 по умолчанию задействован динамический межсетевой экран firewalld, который запускается в виде фонового процесса, позволяющего на лету изменять правила пакетного фильтра через DBus, без необходимости перезагрузки правил и без разрыва установленных соединений;

Обеспечена поддержка установки самодостаточных пакетов в форматах Flatpak и AppImage;

Проведена оптимизация дистрибутива для типовых сценариев применения в облачных системах, в контейнерах и под управлением платформ виртуализации;



