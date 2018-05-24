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24.05.2018 16:03  Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств

Неизвестный злоумышленник, обладающий доступом к огромным вычислительным ресурсам, сумел воплотить в жизнь атаку по двойной трате средств (double spend attack) для криптовалюты Bitcoin Gold (не путать с Bitcoin), занимающей 18 место в рейтинге криптовалют (размер капитализации Bitcoin Gold на момент атаки составлял 827 млн долларов). На связанном с атакой кошельке в настоящее время находится 388200 BTG, что соответствует примерно 18.6 млн долларов США, предполагается, что все эти средства были получены в результате double-spend атаки на биржи обмена криптовалют.

Для осуществления двойной траты средств атакующему потребовалось получить доступ к колоссальной вычислительной мощности, составляющей как минимум 51% от всей имеющейся в сети Bitcoin Gold мощности расчёта хэшей. Атака была проведена с 16 по 18 мая и затронула только биржи обмена криптовалют, в которых были обменены крупные суммы. После отправки средств для обмена и получения перевода от биржи, атакующий создавал конфликтующую транзакцию с переводом тех же монет на подконтрольный кошелёк и фиксировал её в блокчейне Bitcoin Gold, пользуясь наличием преобладающей вычислительной мощности, позволяющей контролировать блокчейн.

Атакующий дожидался когда для первой транзакции с переводом накопится достаточно подтверждающих блоков и биржа посчитает перевод совершённым. После этого атакующий передавал в сеть альтернативную ветку с конфликтующей транзакцией и большим числом подтверждённых блоков. Так как при конфликте веток основной признаётся более длинная ветка, подготовленная атакующим альтернативная ветка принималась сетью как основная. Ветка с транзакцией с переводом в биржу отбрасывалась и принималась ветка с переводом на свой кошелёк (т.е. биржа отправляла средства, но перевод ей не фиксировался).

Возможность проведения подобной атаки теоретически описывалась автором биткойна, но атака считалась не реализуемой на практике, так как атакующему требуется доступ к вычислительной мощности, превышающей вычислительную мощность всех майнеров, вовлечённых в подтверждение блоков для атакуемой криптовалюты. Для топовых криптовалют подобные атаки остаются нереальными и поныне, но для криптовалют второго эшелона нашлись злоумышленники, обладающие должными ресурсами (в качестве примера можно напомнить недавнюю атаку на web-кошелёк MyEtherWallet с захватом DNS-сервиса Amazon при помощи BGP). Пока не ясно каким образом удалось получить доступ к столь огромным вычислительным ресурсам, вероятно был задействован ботнет из уязвимых ферм для майнинга.

В ходе нынешней атаки для продвижения фиктивной транзакции было сформировано 22 блока, поэтому для усложнения проведения подобных атак в будущем разработчики Bitcoin Gold рекомендовали биржам обмена криптовалют увеличить до 50 блоков число подтверждений, необходимых для перевода.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.bitcoingold.org/...)
  2. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  3. OpenNews: Криптовалюта Monero не настолько защищена от отслеживания, как предполагалось
  4. OpenNews: Атака на уязвимые серверы с Cacti для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Серверы Coverity Scan были взломаны и использовались для майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bitcoin, blockchain
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  • 1.2, cat666, 17:21, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, что тут сказать. Это прекрасно! "Не реализуемая атак", "криптовалюты второго эшалона" чего только не придумаешь, чтобы оправдаться. И видится мне, что реализация данной атаки для Bitcoin лишь дело времени.
     
     
  • 2.9, Crazy Alex, 18:04, 24/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чтобы понимать, почему это нельзя провернуть для биткоина, но можно для btg - надо чуток подучить матчасть. В частности - уметь сравнить хэшрейт, то, на каком железе он получается, сколько этого железа нужно и как оно управляется. Там одна разница в стоимости оборудования порядка на четыре, если мне память не изменяет.
     
  • 1.3, Аноним, 17:26, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот каким образом окупятся исследования, разработка и производство квантовых ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Дегенератор, 17:40, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "был задействован ботнет из уязвимых ферм" - возможно не "уязвимых", с закрыто-вшито-зондированным софтом. Может это ваще Claymore провернул. )))
     
  • 1.6, Аноним, 17:41, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лазейки всегда будут, другой вопрос кто про них знал https ru wikipedia org w... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 17:53, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Bitcoin Cash и Bitcoin Gold - это две попытки хайпануть , сначала со стороны ам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 18:04, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И что Нарушил то он чего Намайнил в блокчейне чего хотел Так это же принцип р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Нанобот, 18:17, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интересно было бы посчитать окупаемость такой  атаки...
     
  • 1.11, Mad_Max, 18:32, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И что? Нарушил то он чего?

    В смысле чего нарушил? Он украл деньги (монеты BTG) у крупнейших бирж. Завел свои BTG на биржи, поменял их там на какие-то другие криптовалюты, вывел их. После чего провел описанную в статье атаку и все BTG монеты отправленные перед этим на биржи вернул обратно в свой личный кошелек.

    В результате у него и все исходные BTG остались и круча другой криптовалюты полученной от обмена. Ну а у бирж остался отрицательный баланc по BTG.

     
  • 1.12, Аноним, 18:35, 24/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже какой-то криптограф доказал на этом примере обратное утверждению memory h... весь текст скрыт [показать]
     

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