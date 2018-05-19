19.05.2018 09:24  Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt

Разработчики дистрибутива Lubuntu сообщили о решении окончательно перейти на окружение рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемое объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Выпуск Lubuntu 18.10 выйдет официально с LXQt. Напомним, что инициатива по переводу Lubuntu с LXDE на LXQt была запущена в 2014 году, но миграция многократно откладывалась и дистрибутив до сих пор поставляется с LXDE. Начиная с выпуска Lubuntu 17.10 пользователям предлагается дополнительная тестовая редакция Lubuntu Next с LXQt, помимо штатных сборок с LXDE. Основной причиной миграции является стагнация, прекращение развития (по сути LXQt и есть продолжение развития LXDE) и перевод LXDE в режим сопровождения. LXDE остаётся привязан к GTK 2 и изменение ситуации не предвидится. LXQt активно развивается, основан на Qt 5 и избавлен от привязок к GNOME. LXQt помечен стабильным начиная с выпуска 0.11 (LXQt 1.0 ожидается только после готовности поддержки Wayland).



