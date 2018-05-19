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19.05.2018 09:24  Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt

Разработчики дистрибутива Lubuntu сообщили о решении окончательно перейти на окружение рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемое объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Выпуск Lubuntu 18.10 выйдет официально с LXQt.

Напомним, что инициатива по переводу Lubuntu с LXDE на LXQt была запущена в 2014 году, но миграция многократно откладывалась и дистрибутив до сих пор поставляется с LXDE. Начиная с выпуска Lubuntu 17.10 пользователям предлагается дополнительная тестовая редакция Lubuntu Next с LXQt, помимо штатных сборок с LXDE. Основной причиной миграции является стагнация, прекращение развития (по сути LXQt и есть продолжение развития LXDE) и перевод LXDE в режим сопровождения. LXDE остаётся привязан к GTK 2 и изменение ситуации не предвидится. LXQt активно развивается, основан на Qt 5 и избавлен от привязок к GNOME. LXQt помечен стабильным начиная с выпуска 0.11 (LXQt 1.0 ожидается только после готовности поддержки Wayland).

  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/this-week-i...)
  2. OpenNews: Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12
  3. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
  4. OpenNews: Представлен Fedora 25 LXQt Remix
  5. OpenNews: Lubuntu созрел для перехода на LXQt
  6. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lxqt, lubuntu
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  • 1, Анонас, 09:41, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так Вайланд уже от***** и сплюнул, не?
     
  • 2, Спецназ, 10:13, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тфу-Тфу-Тфу........
     

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