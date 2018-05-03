03.05.2018 20:05  Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах

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|4.26, КО, 00:08, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>потомучто кэш-молуль был выполнен без тесной интеграции с "ванга" модулем.
В этом то и главное Ваше заблуждение. Проблема именно и тесной интеграции "Ванги" с "кешем". собственно все что делает Ванга - пытается угадать значение указателя который сам доступен по ссылке. Ибо если просто подождать 19 тактов это уже медленно. А если после этого еще раз ждать. А потом еще и еще (второй операнд). То набегает уже многовато тактов для простенькой операции сложение двух переменных. Так что либо отказ от Ванги и проц в N раз медленней - либо Спектры и Мелтдауны.
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|2.5, пох, 21:03, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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нет, вы все неправильно понимаете. Найдите PoC код "старого" спектра и запустите - неприятно удивитесь, он найдет именно те данные, которые и ищет.
Всякое KASLR, libc с непредсказуемой траекторией и прочая мутота (которая тоже негативно влияет и на производительность, и на предсказуемость поведения системы) так же прекрасно обходится - надо просто "спросить" у системы, где что лежит (она-то хранит эти таблицы, ей-то надо все же как-то попадать в нужные части кода).
Но в целом да, придется выпиливать из своих систем новую порцию ненужно-улучшизмов, которые некогда и некому протестировать как следует, которые жрут время и ни от чего не защищают, потому что новые технологии их обхода, как видим, появляются раз в три месяца.
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|3.27, Crazy Alex, 00:59, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А других вариантов нет. Либо будет тормозно, либо дорого. Либо - стараться делать получше в разумных пределах, а там - как выйдет. Ну вот раз в двадцать лет прилетело основательно - сравнительно редко, в общем-то.
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|2.9, А, 21:33, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> а инженеры из МЦСТ нервно крестятся и обливаются холодным потом
Скорее даже все адепты безопасности по виртуализации, изоляции, все эти "Qubes OS: A reasonably secure operating system" вместе с Яной идут в никуда.
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|1.23, vz, 23:44, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Терзают меня смутные сомнения, что всё это специально сделано, маркетинговая служба увелиичвает продажи новых камней, тех. процесс остановился же.
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|3.28, Crazy Alex, 01:02, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Скорее всего их находили примерно в одно время - на волне новых идей, возникших после появления информации об оригинальных Spectre/Meltdown - аккурат три месяца с того времени и будет. То есть раскопали почти сразу, а теперь эмбарго истекает. Интереснее, что заплаток так и нет... Может, их и сделать нельзя?
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|1.29, Онаним, 01:33, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В общем началось. Теперь помимо регулярных сводок о новых уязвимостях в софте будут ещё новые уязвимости в процах и прочем железе, и никогда они не кончатся. Но думаю переход к opensource-модели для дизайна hardware и firmware и/или стратегия их максимального упрощения (отдать всё что можно н откуп основной ОС вместо того, чтобы встраивать в проц самостоятельный Minix) может улучшить ситуацию.
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