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03.05.2018 20:05  Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах

Раскрыта информация об обнаружении 8 новых уязвимостей в механизме спекулятивного выполнение инструкций в процессорах Intel. По предварительным данным проблемы также затрагивают некоторые процессоры ARM и возможно процессоры AMD, но исследование в этой области пока не завершено. Уязвимости продолжают развитие идей по восстановлению данных, оставшихся в процессорном кэше в результате активности блока предсказания переходов, ставших известными под именем Spectre и позднее получивших развитие в атаках SpectrePrime, SgxPectre и BranchScope.

Информация о проблемах уже передана компании Intel, которая намерена выпустить два набора исправлений - первый в мае, а второй в августе. Кроме Intel в это же время ожидается публикация исправлений от Microsoft и разработчиков ядра Linux. Сообщается, что каждая из 8 уязвимостей требует отдельного патча и не закрывается ранее выпущенными исправлениями. По классификации Intel четырём проблемам присвоен высокий уровень риска, а остальным - средний.

В настоящее время обнародованы лишь общие сведения о проблемах, детали будут опубликованы после истечения эмбарго или публикации исправлений (90-дневный эмбарго на одну из уязвимостей истекает 7 мая). Так как уязвимости выявлены разными командами исследователей, среди которых Google Project Zero, вероятно каждая из проблем будет раскрываться по отдельности и будет снабжена своим именем. До публикации деталей для упрощения идентификации все восемь проблем решено именовать Spectre-NG (Next Generation). Сценарий проведения атак Spectre-NG в общем виде напоминает атаки Spectre.

Наиболее опасная проблема позволяет атаковать системы виртуализации, давая возможность из гостевой системы получить доступ к информации в памяти хост-окружения или чужих гостевых систем. Например, таким образом можно перехватить находящиеся в памяти ключи шифрования, пароли и прочие конфиденциальные данные. Утверждается, что при помощи новой уязвимости организовать атаку по перехвату данных в системах виртуализации значительно проще, чем при использовании оригинальных уязвимостей Spectre.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.heise.de/ct/artike...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  3. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  4. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
  5. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
  6. OpenNews: Компания AMD подтвердила наличие уязвимостей в своих чипах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cpu, spectre, attack
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  • 1.2, emg81, 20:48, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Опять дырка? Ну вы как дети малые (с) Сталкер - Зов Припяти
     
     
  • 2.17, VINRARUS, 22:15, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Это не дырка, это особенность блока Ванги.
     
     
  • 3.20, Аноним, 22:40, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    это дыра основная причина дыры -- ванга модуль имеет побочные эффекты хотя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, КО, 00:08, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >потомучто кэш-молуль был выполнен без тесной интеграции с "ванга" модулем.

    В этом то и главное Ваше заблуждение. Проблема именно и тесной интеграции "Ванги" с "кешем". собственно все что делает Ванга - пытается угадать значение указателя который сам доступен по ссылке. Ибо если просто подождать 19 тактов это уже медленно. А если после этого еще раз ждать. А потом еще и еще (второй операнд). То набегает уже многовато тактов для простенькой операции сложение двух переменных. Так что либо отказ от Ванги и проц в N раз медленней - либо Спектры и Мелтдауны.

     
  • 1.3, Аноним, 20:56, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я так понимаю это все более академическое воплощение, а не практическое Получив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, пох, 21:03, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    нет, вы все неправильно понимаете. Найдите PoC код "старого" спектра и запустите - неприятно удивитесь, он найдет именно те данные, которые и ищет.

    Всякое KASLR, libc с непредсказуемой траекторией и прочая мутота (которая тоже негативно влияет и на производительность, и на предсказуемость поведения системы) так же прекрасно обходится - надо просто "спросить" у системы, где что лежит (она-то хранит эти таблицы, ей-то надо все же как-то попадать в нужные части кода).

    Но в целом да, придется выпиливать из своих систем новую порцию ненужно-улучшизмов, которые некогда и некому протестировать как следует, которые жрут время и ни от чего не защищают, потому что новые технологии их обхода, как видим, появляются раз в три месяца.

     
  • 2.6, Аноним, 21:09, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Кто же знал что если делать усложнённую систему в которой никто по хорошему разобраться не может то что-то может пойти не так? Кто же знал.
     
     
  • 3.27, Crazy Alex, 00:59, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А других вариантов нет. Либо будет тормозно, либо дорого. Либо - стараться делать получше в разумных пределах, а там - как выйдет. Ну вот раз в двадцать лет прилетело основательно - сравнительно редко, в общем-то.
     
  • 1.7, Baz, 21:19, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а инженеры из МЦСТ нервно крестятся и обливаются холодным потом
     
     
  • 2.8, А, 21:31, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:50, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Это их обычное состояние
     
  • 2.9, А, 21:33, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а инженеры из МЦСТ нервно крестятся и обливаются холодным потом

    Скорее даже все адепты безопасности по виртуализации, изоляции, все эти "Qubes OS: A reasonably secure operating system" вместе с Яной идут в никуда.

     
  • 2.22, vz, 23:41, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, всего лишь flash-карточку обновить для трансляции кода.
     
  • 1.10, Веселый роджер, 21:40, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А то они прям не знают ничего о своих бэкдорах Наивняк и детский сад продолжает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, YetAnotherOnanym, 21:44, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Шо, опять? Сроду ж такого не было - и опять то же самое!
     
  • 1.12, Дуплик, 21:46, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, как это отразится на производительности будущих процессоров Intel.
     
     
  • 2.14, VINRARUS, 22:09, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Как как, так же как в АМДе (история о Excavator vs Zen) да невидии: занизят производительность старых моделей шобы на их фоне повысить относительную производительность новых.
     
  • 2.15, Аноним, 22:09, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Их заплатками превратят в пентиумы. Инфа сотка.
     
  • 1.16, VINRARUS, 22:13, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому шо транзисторы нужно чистить по утрам!
     
  • 1.18, Аноним, 22:36, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Предсказуемо. И наверняка это далеко не конец.
     
  • 1.19, рыба ест людей, 22:38, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Санта Барбара какая-то
     
  • 1.21, vz, 23:38, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
  • 1.23, vz, 23:44, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Терзают меня смутные сомнения, что всё это специально сделано, маркетинговая служба увелиичвает продажи новых камней, тех. процесс остановился же.
     
     
  • 2.24, Аноним, 23:49, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    О чем намекает единовременное объявление сразу 8 уязвимостей Другими словами - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Crazy Alex, 01:02, 04/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего их находили примерно в одно время - на волне новых идей, возникших после появления информации об оригинальных Spectre/Meltdown - аккурат три месяца с того времени и будет. То есть раскопали почти сразу, а теперь эмбарго истекает. Интереснее, что заплаток так и нет... Может, их и сделать нельзя?
     
  • 1.25, Аноним, 23:51, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >два набора испражнений

    Иначе и не назвать.

     
  • 1.29, Онаним, 01:33, 04/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В общем началось. Теперь помимо регулярных сводок о новых уязвимостях в софте будут ещё новые уязвимости в процах и прочем железе, и никогда они не кончатся. Но думаю переход к opensource-модели для дизайна hardware и firmware и/или стратегия их максимального упрощения (отдать всё что можно н откуп основной ОС вместо того, чтобы встраивать в проц самостоятельный Minix) может улучшить ситуацию.
     

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