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02.05.2018 10:19  Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-1108) в реализации генератора случайных чисел, предлагаемого в ядре Linux. Уязвимость охватывает несколько проблем, выявленных в процессе аудита, проведённого инженерами компании Google. Найденные проблемы снижают уровень энтропии при инициализации и приводят к ужудшению качества генерации случайных чисел через /dev/urandom в процессе загрузки системы и спустя короткое время после загрузки (от нескольких секунд до минуты). Уязвимость проявляется только для ключей, создаваемых на раннем этапе загрузки (до стадии инициализации RNG crng_init=2), так как на данной стадии параметры случайных чисел не отвечают требованиям, предъявляемым для криптографических операций.

Из проблем отмечается игнорирование некоторых источников энтропии на ранней стадии загрузки, ненадлежащее взаимодействие между ядром и пространством пользователя, отсутствие передачи энтропии в NUMA CRNG на стадии инициализации. Для демонстрации проблемы на системе Intel Grass Canyon продемонстрировано создание условий, при которых уровень энтропии на стадии загрузки составил 105 бит вместо ожидаемых 4096 бит. Информация о проблеме раскрыта после публикации патчей к ядру Linux, устраняющих выявленные недостатки. Внесённые исправления приостанавливают выдачу значений /dev/urandom до накопления должной энтропии, что может привести к зависанию процесса загрузки из-за блокировки приложений, обращающихся к /dev/urandom на ранней стадии загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: JavaScript-приложения криптовалют, использующие SecureRandom(), могли генерировать уязвимые ключи
  3. OpenNews: В обновлениях к FreeBSD 8 и 9 изменено поведение генератора псевдослучайных чисел и исправлены уязвимости
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  5. OpenNews: Доступен проект Phuctor, коллайдер RSA-ключей
  6. OpenNews: Проект по созданию открытого аппаратного генератора случайных чисел
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: random, rng, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 10:30, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Линус же себя тапком в грудь бил, что приложения не должны страдать ни в коем сл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:34, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Они и не страдают Они ждут Это на востоке называется почтительное ожидание ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 10:39, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    #>>чисел через /dev/urandom в процессе загрузки системы
    #>>проявляется только для ключей, создаваемых на раннем этапе загрузки
    >>что может привести к зависанию процесса загрузки из-за блокировки приложений, обращающихся к /dev/urandom на ранней стадии загрузки.
    > Линус же себя тапком в грудь бил, что приложения не должны страдать
    > ни в коем случае! Как же так?

    Пользователи _u_random для генерации "ключей" должны страдать.

     
     
  • 3.4, Харитон, 10:45, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    особенно на этапе загрузки.
     
  • 3.5, Аноним, 10:49, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    теперь страдать будут все, так как ранее бесконечный urandom ведет себя в точн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Crazy Alex, 11:00, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Судя вот по этому: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/driv ожидание добровольное, а так только ворнингов насыпет
     
     
  • 5.13, Аноним, 11:14, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это ж ядро - в ядре оно, вероятно, добровольное А приложения использующие станд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Crazy Alex, 11:48, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/char/random.c таки urandom_read только ругается, но не блокируется. А wait добавлен для ядерных случайных чисел - инциализации SCSI и подобного
     
  • 1.6, Аноним, 10:52, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    М-да. Безопасность Linux 80 lvl.
     
     
  • 2.11, 8465565, 11:06, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы о Windows ещё не слышали, видимо.
    Там вообще кошмар.
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:18, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что там такое Негров линчуют ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 11:22, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это не кошмар, это суровая необходимость ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Димон, 10:56, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Линукс очень напоминает какое-то я его слепила из того, что было Подсистема п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:05, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    То ли дело кровавый энтерпрайз для винды Пришёл такой на новый проект - Эй, у ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Аноним, 11:09, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пример подвещивающего кода в студию или балабол ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Димон, 11:35, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сам ты балабол.
    Скопируй по сети 10mbps файл размером 50 гигабайт через NFS в асинхронном режиме и насладись OOM фризом на системе, с которой происходит копирование.
     
     
  • 4.25, jtad, 12:19, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    откуда уверенность что это не глюк самой nfs? Причем верояно со значениями по умолчанию. У нас террабайтные трансферы были в перегруженной сети в моей последней фирме и такого не наблюдали
     
  • 3.19, Димон, 11:38, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Подсистема памяти никакая (из юзерспэйса можно повесить сервер в любой версии ядра)
    > Пример подвещивающего кода в студию или балабол.

    Подвешивания с лагающим курсором в X Window наблюдал также при одновременном копировании нескольких сильно фрагментированных файлов. Лагающий курсор, Карл! Прям как в Windows 95 при форматировании дискеты, только хуже.

     
     
  • 4.24, Аноним, 12:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты бы сменил свой windows98, 2k18 год все-таки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, iPony, 11:42, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Bash:

    :(){ :|: & };:

     
     
  • 4.27, freehck, 12:23, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > :(){ :|: & };:

    Две охапки сена этой кобыле. Этот код работает, отвечаю!

     
  • 2.16, Аноним, 11:21, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот самый "он вам не Димон"?
     
     
  • 3.20, Димон, 11:40, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тот самый "он вам не Димон"?

    Нет, продукцией Apple Inc. не пользуюсь.

     
  • 1.8, Аноним, 11:00, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    это прикол такой, да оно ж гарантировалось, что не блокируется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    говорят же вам - клоуны Оно еще и не гарантировалось что рандомное Я даже знаю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 12:13, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ужудшению

    шта??

     
  • 1.26, Аноним, 12:22, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Недостаточно энтропии - генератор не выдаёт случайные числа - останавливается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Какаянахренразница, 12:26, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux

    Как я уже имел честь докладывать ранее, эта планета не пригодна для жизни.

     

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