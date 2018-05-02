02.05.2018 10:19  Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux

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|2.3, Andrey Mitrofanov, 10:39, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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#>>чисел через /dev/urandom в процессе загрузки системы
#>>проявляется только для ключей, создаваемых на раннем этапе загрузки
>>что может привести к зависанию процесса загрузки из-за блокировки приложений, обращающихся к /dev/urandom на ранней стадии загрузки.
> Линус же себя тапком в грудь бил, что приложения не должны страдать
> ни в коем случае! Как же так?
Пользователи _u_random для генерации "ключей" должны страдать.
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|3.18, Димон, 11:35, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сам ты балабол.
Скопируй по сети 10mbps файл размером 50 гигабайт через NFS в асинхронном режиме и насладись OOM фризом на системе, с которой происходит копирование.
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|4.25, jtad, 12:19, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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откуда уверенность что это не глюк самой nfs? Причем верояно со значениями по умолчанию. У нас террабайтные трансферы были в перегруженной сети в моей последней фирме и такого не наблюдали
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|3.19, Димон, 11:38, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Подсистема памяти никакая (из юзерспэйса можно повесить сервер в любой версии ядра)
> Пример подвещивающего кода в студию или балабол.
Подвешивания с лагающим курсором в X Window наблюдал также при одновременном копировании нескольких сильно фрагментированных файлов. Лагающий курсор, Карл! Прям как в Windows 95 при форматировании дискеты, только хуже.
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