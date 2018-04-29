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29.04.2018 08:56  Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.2

Компания AMD представила выпуск компилятора AOCC 1.2 (AMD Optimizing C/C++ Compiler), построенного на базе LLVM и включающего дополнительные улучшения и оптимизации для 17 семейства процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen, например для уже выпускаемых процессоров AMD Ryzen. Компилятор также содержит общие улучшения, связанные с векторизацией, генерацией кода, высокоуровневой оптимизацией, межпроцедурным анализом и преобразованием циклов. По умолчанию задействован компоновщик LLD. В поставку входит оптимизированный вариант математической библиотеки libm - AMDLibM. Компилятор доступен для 32- и 64-разрядных Linux-систем. Предлагаемые для загрузки исполняемые файлы протестированы в RHEL 7.4, SLES 12 SP3 и Ubuntu 16.04 LTS. AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.

В новом выпуске кодовая база обновлена до ветки LLVM 6.0. Добавлены средства для блокирования второго варианта уязвимости Spectre (CVE-2017-5715), основанные на использовании механизма Retpoline (применение специальной последовательности инструкций, исключающей вовлечение механизма спекулятивного выполнения для косвенных переходов). Представлен Flang, экспериментальный фронтэнд для языка Fortran, дополняющий ранее доступный фронтэнд DragonEgg Fortran, поддержка которого полностью сохранена. Внесены дополнительные оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://community.amd.com/thre...)
  2. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.0
  3. OpenNews: Компания Avast открыла исходные тексты декомпилятора машинного кода
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 6.0
  5. OpenNews: Intel представил nGraph, компилятор для систем машинного обучения
  6. OpenNews: Проект по созданию открытого компилятора для Qualcomm Hexagon DSP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: aocc, llvm, clang, compile
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  • 1.1, Аноним, 09:21, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Нужно, годно Вдвойне годно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, VINRARUS, 09:24, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А под FX кто будет оптимизировать? Они продаются ещо.
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:06, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Они продаются ещо.

    Как антиквариат.

     
  • 1.3, Аноним, 09:37, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть тесты скорости компиляции, размера бинарника, скорости выполнения?
     
  • 1.4, Аноним, 09:52, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Опять проприету рекламируют…
     
  • 1.5, Аноним, 09:53, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как же 171 наши процессоры не подвержены 187 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, онаним, 10:15, 29/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Речь была про Meltdown, которая куда опаснее спектра.
     
  • 1.6, Аноним, 10:05, 29/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    AMD создав Ryzen, создала настоящую конкуренцию Intel, а в плюсе будут все htt... весь текст скрыт [показать]
     

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