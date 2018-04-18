18.04.2018 23:19  Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0

После трёх с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска представлен релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 8.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступен установочный образ, размером 940 Мб. Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до 2021 года. Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK) и Adobe Flash (Gnash), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В новом выпуске осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 14.04 на ветку Ubuntu 16.04 (уже началась разработка Trisquel 9.0 на базе Ubuntu 18.04). До версии 4.4 (в качестве опции доступна версия 4.13) обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. Вместо рабочего стола GNOME в новом выпуске осуществлён переход на MATE 1.12. Браузером по умолчанию является Abrowser 59, вариант Firefox, приведённый к соответствию требованиям к полностью свободным дистрибутивам и переработанный для предоставления дополнительных режимов обеспечения приватности пользователя. Для работы с электронной почтой предлагается новый выпуск почтового клиента IceDove (Thunderbird). Обновлены компоненты графического стека, LibreOffice 5.1.4, VLC 2.2.2. Дополнительно предлагаются две специализированные редакции дистрибутива: Trisquel-mini - минималистичная версия с окружением LXDE, браузером Midori, Abiword и GNOME-Mplayer, и Trisquel TOAST - версия на основе оболочки Sugar, предназначенная для детей в возрасте до 12 лет. Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;

BLAG - свободная редакция Fedora Linux;

Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;

Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;

Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

GuixSD - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.



