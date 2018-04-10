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10.04.2018 15:32  Вышел релиз DragonFly BSD 5.2

Доступен релиз DragonFlyBSD 5.2, операционной системы с гибридным ядром, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT).

Основные улучшения, добавленные в DragonFlyBSD 5.2:

  • Поддержка смягчения последствий от уязвимостей Meltdown и Spectre. Добавлен механизм PTI (Page Table Isolation для блокирования Meltdown и частичная защита от Spectre. Подавление уязвимостей контролируется вручную с помощью sysctl, через переменные machdep.spectre_mitigation и machdep.meltdown_mitigation, при чём смягчение Meltdown автоматически активируется для всех процессоров Intel;
  • Файловая система HAMMER2 получила очень большое количество исправлений ошибок и улучшений производительности. HAMMER2 теперь рекомендуется в качестве корневой файловой системы по умолчанию в некластеризованном режиме. ФС HAMMER2 примечательна такими функциями, как отдельное монтирование снапшотов, доступные на запись снапшоты, квоты на уровне директорий, инкрементальное зеркалирование, поддержка различных алгоритмов сжатия данных, multi-master зеркалирование с распределением данных на несколько хостов. Поддержка кластеризации пока недоступна;
  • В ipfw появилась поддержка контроля за состоянием соединений после перенаправления трафика ("redirect"), реализованная без использования libalias. Ipfw теперь также понимает все возможные типы пакетов ICMP;
  • Из ядра удалена поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol), а также связанного с ним модуля if_ppp.ko и демона pppd. Для пользователей, которым необходим PPP, рекомендуется использовать пакет ppp в связке с интерфейсом tun;
  • Улучшения, связанные с графической подсистемой: Драйвер ядра drm/i915 обновлен для поддержки графических процессоров Intel Coffeelake. В код framebuffer для EFI добавлена поддержка 24-битного пиксельного формата. В X.Org-драйвере scfb значительно улучшена поддержка fbio, что позволяет использовать framebuffer EFI для X в ситуациях, когда GPU не поддерживается в X. Частично реализован метод ioctl FBIO_BLANK для перевода дисплея в режим энергосбережения. Syscons ожидает drm-режимы в соответствующих местах, избегая ситуации состояния гонки (race condition);
  • Существенно увеличена производительность файловой системы tmpfs, при размещении большого количества файлов;
  • Существенно переработана и улучшена реализация буферного кэша в ядре (buffer cache), добавлена поддержка KVABIO;
  • Значительно сокращено время загрузки ядра;
  • Переписан системный вызов sendfile(), что позволило повысить производительность и избавиться от проблем со стабильностью;
  • Добавлена поддержка средств энергосбережения процессоров Intel Kabylake;
  • Проведена оптимизация сетевого стека, что отразилось в увеличении производительности таких приложений как nginx;
  • Из FreeBSD портирован evdev (интерфейс обработки событий ввода). Поддержка evdev добавлена в kbdmux, ukbd и ums;
  • Возвращён драйвер для флоппи-дисков;
  • Из базовой поставки удалены устаревшие утилиты rcp, rlogin, rlogind, rsh и rshd (для тех, кому они необходимы оставлен порт net/bsdrcmds). Также удалены утилиты dm и mailaddr;
  • Добавлена полноценная поддержка инструментария для статического связывания и возможность использования статических модулей PAM;
  • В утилиту md5 добавлена поддержка хэша sha512;
  • Число портов достигло отметки в 29 тысяч. В разработке находится порт с GCC 8. Через dport доступен Clang.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflybsd.org/r...)
  2. OpenNews: Из ядра DragonFly BSD удалена поддержка PPP
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.0
  4. OpenNews: Следующий выпуск DragonFly BSD будет поставляться с начальной реализацией ФС HAMMER2
  5. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 4.8
  6. OpenNews: DragonFly BSD перешел на LibreSSL по умолчанию
Автор новости: Клыкастый
Тип: Программы
Ключевые слова: dragonflybsd, dragonfly, bsd
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  • 1.3, Аноним, 15:51, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    HAMMER2 смотрится очень интересно, отличная новость стабилизировали Надо будет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 18:21, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Найти надо не время, а сотню бесхозных терабайт, что бы проверить, как она _на_ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 18:18, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    хоть какие-то позитивные изменения в одной новости... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Vitaliy Blats, 18:39, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это так мило, когда о Meltdown и Spectre истеряет даже те, чья ОС не используется никем кроме 3.5 разработчиков.
     
  • 1.13, бедный буратино, 19:00, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    а там можно поиграть в supertuxkart?
     

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