10.04.2018 15:32  Вышел релиз DragonFly BSD 5.2

Доступен релиз DragonFlyBSD 5.2, операционной системы с гибридным ядром, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT). Основные улучшения, добавленные в DragonFlyBSD 5.2: Поддержка смягчения последствий от уязвимостей Meltdown и Spectre. Добавлен механизм PTI (Page Table Isolation для блокирования Meltdown и частичная защита от Spectre. Подавление уязвимостей контролируется вручную с помощью sysctl, через переменные machdep.spectre_mitigation и machdep.meltdown_mitigation, при чём смягчение Meltdown автоматически активируется для всех процессоров Intel;

Файловая система HAMMER2 получила очень большое количество исправлений ошибок и улучшений производительности. HAMMER2 теперь рекомендуется в качестве корневой файловой системы по умолчанию в некластеризованном режиме. ФС HAMMER2 примечательна такими функциями, как отдельное монтирование снапшотов, доступные на запись снапшоты, квоты на уровне директорий, инкрементальное зеркалирование, поддержка различных алгоритмов сжатия данных, multi-master зеркалирование с распределением данных на несколько хостов. Поддержка кластеризации пока недоступна;

В ipfw появилась поддержка контроля за состоянием соединений после перенаправления трафика ("redirect"), реализованная без использования libalias. Ipfw теперь также понимает все возможные типы пакетов ICMP;

Из ядра удалена поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol), а также связанного с ним модуля if_ppp.ko и демона pppd. Для пользователей, которым необходим PPP, рекомендуется использовать пакет ppp в связке с интерфейсом tun;

Улучшения, связанные с графической подсистемой: Драйвер ядра drm/i915 обновлен для поддержки графических процессоров Intel Coffeelake. В код framebuffer для EFI добавлена поддержка 24-битного пиксельного формата. В X.Org-драйвере scfb значительно улучшена поддержка fbio, что позволяет использовать framebuffer EFI для X в ситуациях, когда GPU не поддерживается в X. Частично реализован метод ioctl FBIO_BLANK для перевода дисплея в режим энергосбережения. Syscons ожидает drm-режимы в соответствующих местах, избегая ситуации состояния гонки (race condition);

Существенно увеличена производительность файловой системы tmpfs, при размещении большого количества файлов;

Существенно переработана и улучшена реализация буферного кэша в ядре (buffer cache), добавлена поддержка KVABIO;

Значительно сокращено время загрузки ядра;

Переписан системный вызов sendfile(), что позволило повысить производительность и избавиться от проблем со стабильностью;

Добавлена поддержка средств энергосбережения процессоров Intel Kabylake;

Проведена оптимизация сетевого стека, что отразилось в увеличении производительности таких приложений как nginx;

Из FreeBSD портирован evdev (интерфейс обработки событий ввода). Поддержка evdev добавлена в kbdmux, ukbd и ums;

Возвращён драйвер для флоппи-дисков;

Из базовой поставки удалены устаревшие утилиты rcp, rlogin, rlogind, rsh и rshd (для тех, кому они необходимы оставлен порт net/bsdrcmds). Также удалены утилиты dm и mailaddr;

Добавлена полноценная поддержка инструментария для статического связывания и возможность использования статических модулей PAM;

В утилиту md5 добавлена поддержка хэша sha512;

Число портов достигло отметки в 29 тысяч. В разработке находится порт с GCC 8. Через dport доступен Clang.



