06.04.2018 11:23  Финальный бета-выпуск Ubuntu 18.04

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|1.2, Аномномномнимус, 11:28, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Kubuntu: После скринсейвера частенько показывает тупо чёрный экран с курсором, ни залогиниться, ни ребутнуть без выхода в консоль
Intel HD Graphics 630 и два монитора (HDMI+DVI) - иногда отваливается второй монитор
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|3.21, DerRoteBaron, 12:11, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если Intel плохо работают, то что теперь брать?
AMD, у которых сложности с поддержкой своего же железа: часть GPU не работает вообще, под новые долго дрова выходят?
NVIDIA, у которых два по сути непригодных для использования драйвера и ни одного нормального?
Или переходить на макось?
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