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06.04.2018 11:23  Финальный бета-выпуск Ubuntu 18.04

Доступен для тестирования финальный бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver", который ознаменовал переход к стадии полной заморозки пакетной базы и итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет, запланирован на 26 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu.

С обзором новшеств Ubuntu 18.04 можно познакомиться в тексте с анонсом первого бета-выпуска. Из изменений с момента первого бета-выпуска можно выделить:

  • Обновление компонентов рабочего стола до релиза GNOME 3.28.
  • Кроме калькулятора на поставку в формате snap переведены приложения Characters, Logs и System Monitor;
  • В календаре обеспечена поддержка показа прогноза погоды;
  • Для мыши и тачпадов по умолчанию задействован драйвер на основе libinput (драйвер synaptics можно вернуть в настройках, но его поддержка будет прекращена в одном из будущих выпусков);
  • По умолчанию настроен переход в спящий режим после 20 минут неактивости, в случае питания устройства от аккумулятора;
  • В GNOME Shell добавлена поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с;
  • Обновлены компоненты серверной редакции: QEMU 2.11.1, libvirt 4.0, LXD 3.0, DPDK 17.11.x, Open vSwitch 2.9, SSSD 1.16;
  • Вместо ntpd для синхронизации точного времени задействован chrony. По функциональности chrony отстаёт от ntpd и не поддерживает некоторые расширения протокола, но для большинства пользователей имеющихся возможностей будет достаточно для обычного клиента или сервера NTP;
  • Пакет landscape-client портирвоан на Python 3 и теперь входит в базовый состав серверной редакции;
  • Обновлён пакет ubuntu-advantage-tools. Представлен новый MOTD (message of the day) с поддержкой отображения состояния применения live-патчей (сервис Canonical Livepatch). Добавлена команда enable-fips-updates для включения специализированного репозитория с несертифицированными обновлениями для систем с поддержкой требований FIPS;
  • Ubuntu Budgie: обновлены различные компоненты рабочего стола, к экрану блокировки применена общая тема оформления Pocillo, улучшена поддержка HiDPI, в Live- и минимальной сборках добавлен запуск Budgie Welcome. Представлен Window Shuffler для быстрой навигации по открытым окнам и компоновки окон на экране с группировкой по сетке;
  • Kubuntu: обновлены версии KDE Applications 17.12.3, LibreOffice 6.0 и Firefox 59.1. В репозиторий добавлены панель latte-dock 0.7.4 и браузер Falkon 3.0.0 (ранее qupzilla). Представлен экспериментальный сеанс на базе Wayland, который можно выбрать на экране входа через опцию "Plasma Wayland";
  • Ubuntu Studio: В конфигуратор Ubuntu Studio Controls добавлена опция для установки системы энергосбережения в режим высокой производительности. Из поставки удалён пакет zynjacku (больше не сопровождается). Обновлены версии: Blender 2.79b, KDEnlive 17.12.3, GIMP 2.8.22, qJackCtl 0.4.5, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.4.2, Pitivi 0.99, Inkscape 0.92.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Ubuntu 18.04
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 16.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 11:28, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А чем он лучше Или очередной nih ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:35, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У - Унификация и что-то с вяленым еще.
     
  • 2.15, vz, 11:52, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    synaptics брошен ради Wayland
     
  • 2.19, Аноним, 11:59, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше отрабатывает жесты
     
     
  • 3.33, Linus T, 12:42, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Finger?
     
  • 2.26, Аноним, 12:17, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну написано же Чем не веский повод выпуска новой версии ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аномномномнимус, 11:28, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Kubuntu: После скринсейвера частенько показывает тупо чёрный экран с курсором, ни залогиниться, ни ребутнуть без выхода в консоль
    Intel HD Graphics 630 и два монитора (HDMI+DVI) - иногда отваливается второй монитор
     
     
  • 2.17, vz, 11:57, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они не умеют готовить kde, людей мало.
     
  • 2.18, Аноним, 11:58, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это может быть проблема графического драйвера Intel, если в Kubuntu не импользую... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, DerRoteBaron, 12:11, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если Intel плохо работают, то что теперь брать?
    AMD, у которых сложности с поддержкой своего же железа: часть GPU не работает вообще, под новые долго дрова выходят?
    NVIDIA, у которых два по сути непригодных для использования драйвера и ни одного нормального?
    Или переходить на макось?
     
     
  • 4.29, Вася, 12:28, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На Windows где все работает из коробки. Заодно начнешь спать с женой, а не с системой)
     
  • 3.31, Аноним, 12:32, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не используют драйвер modesetting fix https www phoronix com scan php page n... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Andrew, 12:23, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шлите bugreport и надейтесь что пофиксят.
     
  • 2.37, Аноним, 12:53, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А по тому что нечего ставить Kubuntu Если KDE NEON то же самое, только от разра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 11:33, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я было подумал, что "Финальный бета-выпуск" - это теперь релиз так называется.
     
     
  • 2.22, ryoken, 12:14, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я было подумал, что "Финальный бета-выпуск" - это теперь релиз так называется.

    А я вообще не понял, как это...

     
  • 1.4, Аноним, 11:33, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Bionic Beaver

    И что они будут делать, когда алфавит закончится?

     
     
  • 2.6, ke, 11:35, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    заново начнут
     
  • 2.7, Аноним, 11:37, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже было. Видишь же, что буква Б, а который год уже релизят.
     
  • 2.10, Аноним, 11:45, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    К тому времени мультикультуризм и дайвёрсити достигнут таких высот, что пользова... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Диносуслик, 12:16, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, вот вы смеетесь, а на самом деле так и может случиться
     
  • 2.20, турин, 12:02, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    когда планы от А до Я закончились, меняйте алфавит!(с)
     
  • 2.35, commiethebeastie, 12:42, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сокращать персонал
     
  • 1.8, selishii, 11:44, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот интересно остались ли у него конкурентные особеннности без Мира, Юнити и денег на пиар от астронавта. ...Нет?!
     
  • 1.9, Аноним, 11:45, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    линух десктопу быть?
     
     
  • 2.24, Диносуслик, 12:16, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > линух десктопу быть?

    Почему бы и нет? )

     
  • 2.34, Аноним, 12:42, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что ему станется?
     
  • 1.11, Александр, 11:47, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Lubuntu интересно какие изменения для обычного пользователя?
     
  • 1.12, Аноним, 11:47, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    точно на новый релиз тянет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, vz, 11:51, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тайлинг мышью? В i3 клавишами раз в 10 быстрее.
     
  • 1.14, darkshvein, 11:51, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    когда ж они наконец перестанут кормить/паразитировать(вставить нужное) гнома с красной шапкой и переедут на кубунту?
     
  • 1.16, vz, 11:55, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда они планируют вычищать qt4 и gtk2 приложения из реп?
    Поддержка же заканчивается.
     
  • 1.25, Аноним, 12:17, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годовщина Чернобыльской аварии однако Будет нестабильный радиоактивный релиз Bo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:25, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы таки хотите сказать Неужели убунту теперь не разваливается на ходу и живёт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, anonymous, 12:30, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он про полный распад, а не время полураспада.
     
  • 3.38, Аноним, 12:53, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проблемы с убунтой Это что-то давнее из 2010-ых Конечно, и сейчас могут быть пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 12:34, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может я совсем мелко плаваю, но для меня самым внезапным оказалось всё что вокру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 12:54, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А нет, забыл - отказ от Postgresql 9 6 в пользу 10 ещё больше удивил Правда это... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.36, Аноним, 12:47, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот такой вот вариант базовой системы и поставляемых rolling приложений Тол... весь текст скрыт [показать]
     

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