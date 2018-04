06.04.2018 11:23  Финальный бета-выпуск Ubuntu 18.04

Доступен для тестирования финальный бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver", который ознаменовал переход к стадии полной заморозки пакетной базы и итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 5 лет, запланирован на 26 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Xubuntu. С обзором новшеств Ubuntu 18.04 можно познакомиться в тексте с анонсом первого бета-выпуска. Из изменений с момента первого бета-выпуска можно выделить: Обновление компонентов рабочего стола до релиза GNOME 3.28.

Кроме калькулятора на поставку в формате snap переведены приложения Characters, Logs и System Monitor;

В календаре обеспечена поддержка показа прогноза погоды;

Для мыши и тачпадов по умолчанию задействован драйвер на основе libinput (драйвер synaptics можно вернуть в настройках, но его поддержка будет прекращена в одном из будущих выпусков);

По умолчанию настроен переход в спящий режим после 20 минут неактивости, в случае питания устройства от аккумулятора;

В GNOME Shell добавлена поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с;

Обновлены компоненты серверной редакции: QEMU 2.11.1, libvirt 4.0, LXD 3.0, DPDK 17.11.x, Open vSwitch 2.9, SSSD 1.16;

Вместо ntpd для синхронизации точного времени задействован chrony. По функциональности chrony отстаёт от ntpd и не поддерживает некоторые расширения протокола, но для большинства пользователей имеющихся возможностей будет достаточно для обычного клиента или сервера NTP;

Пакет landscape-client портирвоан на Python 3 и теперь входит в базовый состав серверной редакции;

Обновлён пакет ubuntu-advantage-tools. Представлен новый MOTD (message of the day) с поддержкой отображения состояния применения live-патчей (сервис Canonical Livepatch). Добавлена команда enable-fips-updates для включения специализированного репозитория с несертифицированными обновлениями для систем с поддержкой требований FIPS;

Ubuntu Budgie: обновлены различные компоненты рабочего стола, к экрану блокировки применена общая тема оформления Pocillo, улучшена поддержка HiDPI, в Live- и минимальной сборках добавлен запуск Budgie Welcome. Представлен Window Shuffler для быстрой навигации по открытым окнам и компоновки окон на экране с группировкой по сетке;

Kubuntu: обновлены версии KDE Applications 17.12.3, LibreOffice 6.0 и Firefox 59.1. В репозиторий добавлены панель latte-dock 0.7.4 и браузер Falkon 3.0.0 (ранее qupzilla). Представлен экспериментальный сеанс на базе Wayland, который можно выбрать на экране входа через опцию "Plasma Wayland";

Ubuntu Studio: В конфигуратор Ubuntu Studio Controls добавлена опция для установки системы энергосбережения в режим высокой производительности. Из поставки удалён пакет zynjacku (больше не сопровождается). Обновлены версии: Blender 2.79b, KDEnlive 17.12.3, GIMP 2.8.22, qJackCtl 0.4.5, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.4.2, Pitivi 0.99, Inkscape 0.92.3.