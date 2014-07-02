02.04.2018 23:42  Выпуск OpenBSD 6.3

На 14 дней раньше запланированного срока сформирован релиз свободной, кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 6.3. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году, после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, активная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 6.3 составляет 340 Мб. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер. Основные улучшения: Для платформ arm64 добавлена поддержка SMP;

Для платформ armv7 добавлена поддержка наборов инструкций VFP и NEON;

Clang задействован по умолчанию в качестве компилятора для базовой системы и портов для архитектуры armv7 (ранее использовался только для amd64 и i386), а также доступен в качестве опции для архитектуры sparc64;

Улучшения в системе виртуализации VMM: в vmd добавлена поддержка CD-ROM/DVD ISO через vioscsi, в vmm добавлена поддержка ukvm/Solo5 unikernel, обеспечена возможность создания до 4 сетевых интерфейсов для каждой виртуальной машины, для хостов с поддержкой AMD SVM/RVI добавлена возможность миграции приостановленных виртуальных машин и создания снапшотов;

Улучшения в беспроводном стеке: в драйверы iwm и iwn добавлена возможность автоматического роуминга между точками доступа с общим ESSID, добавлена автоматическая очистка ключей WEP/WPA при настройке сети с новым ESSID, удалена возможность доступа к настроенным ключам WEP/WPA из пространства пользователя, в iwm добавлена поддержка подключения к сетям со скрытым SSID, в USB-устройствах, поддерживаемых драйвером athn, задействована открытая прошивка;

Улучшения в сетевом стеке: От глобальной блокировки (KERNEL_LOCK) избавлены обработка входящих пакетов TCP/UDP и реализация IPsec. Упрощена реализация функции "pf divert-packet", улучшена обработка тонких моментов при использовании "pf divert-to" и "pf divert-reply", в pf.conf добавлена новая опция syncookies. Добавлена поддержка туннелей GRE поверх IPv6 и представлен новый драйвер egre для них. Добавлен драйвер nvgre для создания виртуальных сетей;

Внесены изменения для блокирования атак Meltdown на системах с архитектурой amd64 и и armv7. Защита от Meltdown реализована с применением техники PTI (Page Table Isolation), которая обеспечивает разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова или прерывания;

Для архитектур armv7 и arm64 добавлена защита от атаки Spectre v2, реализованная через сброс содержимого буфера предсказания ветвления (Branch Target Buffer);

Проведена реорганизация кода и увеличена эффективность работы функции malloc;

Добавлена поддержка сброса дампа обмена данными через USB. В tcpdump добавлена поддержка обработки подобных дампов в формате USBPcap;

В уилитах ftp и pkg_add появилась поддержка возобновления прерванных сеансов загрузки через HTTPS;

Обновлён пакет OpenSSH 7.7 (отдельный переносимый релиз пока не выпущен). Из изменений выделяется экспериментальная поддержка ключей PQC XMSS (Extended Hash- Based Signatures), добавление директивы RDomain для привязки аутентифицированного сеанса к домену маршрутизации, появление опции "expiry-time" для задания времени жизни ключей в файле authorized_keys, обеспечение возможности обращения к ssh, scp и sftp через URI (например ssh://user@host или sftp://user@host/path);

Обновлён пакет LibreSSL 2.7.0, подробный обзор улучшений можно посмотреть в анонсе данного выпуска;

Число портов для архитектуры AMD64 составило 9912 , для i386 - 9861. Из находящихся в портах приложений, отмечены: CMake 3.10.2 Chromium 65.0.3325.181 GCC 4.9.4 GIMP 2.8.22 GNOME 3.26.2 Go 1.10 JDK 8u144 KDE 3.5.10 и 4.14.3 LLVM/Clang 5.0.1 LibreOffice 6.0.2.1 Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.4 MariaDB 10.0.34 Firefox 52.7.3esr и 59.0.2 Thunderbird 52.7.0 Node.js 8.9.4 PHP 5.6.34 и 7.0.28 Postfix 3.3.0 и 3.4-20180203 PostgreSQL 10.3 Python 2.7.14 и 3.6.4 Ruby 2.3.6, 2.4.3 и 2.5.0 Rust 1.24.0 Xfce 4.12

Компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.3: Графический стек Xenocara на базе X Server 1.19.6 c патчами, freetype 2.8.1, fontconfig 2.12.4, Mesa 13.0.6, xterm 330, xkeyboard-config 2.20; LLVM/Clang 5.0.1 с патчами GCC 4.2.1 (с патчами) и 3.3.6 Perl 5.24.3 (с патчами) NSD 4.1.20 Unbound 1.6.8 Ncurses 5.7 Binutils 2.17 (с патчами) Gdb 6.3 (с патчами) Awk версия от 10 августа 2011 года Expat 2.2.5

Расширена поддержка оборудования: Значительно расширено число драйверов для платформы ARM, улучшена поддержка SoC Broadcom BCM2835/BCM2836/BCM2837, Rockchip RK3328, i.MX6 и Allwinner (A10/A20, A23/A33, A80 и R40/V40). В драйвер mfii добавлена поддержка SAS3.5 MegaRAID. В драйвер em добавлена поддержка Ethernet-контроллеров, интегрированных в чипы Intel Cannon Lake и Ice Lake. Обеспечена загрузка микрокода для процессоров Intel и возможность его обновления при помощи fw_update. Для накопителей SD/MMC подключенных через контроллер sdhc добавлена поддержка перехода в спящий режим.



