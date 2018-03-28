The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.03.2018 23:55  Выпуск Mesa 18.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 18.0. С прошлого выпуска внесено около 2700 изменений от примерно 110 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 18.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 18.0.1. В Mesa 18.0 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения:

  • Представлена новая сборочная система Meson;
  • В драйверах i965 и anv добавлена поддержка графической подсистемы процессоров на базе микроархитектуры Intel Cannonlake;
  • В драйвере r600 реализована поддержка OpenGL 4.3 и OpenGL ES 3.1 для GPU Evergreen с блоком вычислений с двойной точностью FP64 (например, HD 5800 и HD 6900);
  • Для драйвера i965 реализована система кэширования шейдеров на диске, активируемая при установке переменной окружения MESA_GLSL_CACHE_DISABLE=0;
  • В драйвер i965 добавлена поддержка первого бинарного формата для расширения GL_ARB_get_program_binary;
  • Через файл конфигурации DRIRC добавлены настройки для обхода ошибок в играх и приложениях Unreal 4 Editor, Observer, Steamroll и Refunct. В белый список mesa_glthread занесена игра "Mount and Blade Warband";
  • В драйвер nouveau внесена порция оптимизаций компиляции;
  • В драйвер radeonsi добавлена поддержка кодирования при помощи VCN (Video Coding Engine);
  • В EGL обеспечена поддержка форматов RGBA/RGBX 1010102, добавлено новое расширение EGL_EXT_pixel_format_float. Mesa 18.0.0 является последним выпуском в котором поставляется wayland-egl (теперь предоставляется проектом Wayland);
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
    • GL_ARB_shader_atomic_counters и GL_ARB_shader_atomic_counter_ops в r600/evergreen+
    • GL_ARB_shader_image_load_store и GL_ARB_shader_image_size в r600/evergreen+
    • GL_ARB_shader_storage_buffer_object в r600/evergreen+
    • GL_ARB_compute_shader в r600/evergreen+
    • GL_ARB_cull_distance в r600/evergreen+
    • GL_ARB_enhanced_layouts в r600/evergreen+
    • GL_ARB_ES3_1_compatibility в r600/evergreen+
    • GL_ARB_pipeline_statistics_query в r600/evergreen+
    • GL_ARB_shader_clock в r600/evergreen+
    • GL_ARB_shader_stencil_export в r600/evergreen+

    • GL_ARB_bindless_texture в nvc0/kepler

    • GL_ARB_draw_indirect в freedreno
    • GL_ARB_framebuffer_no_attachments в freedreno
    • GL_ARB_multi_draw_indirect в freedreno
    • GL_ARB_stencil_texturing в freedreno
    • GL_ARB_texture_gather в freedreno
    • GL_ARB_texture_stencil8 в freedreno
    • GL_NV_texture_barrier в freedreno
    • EGL_IMG_context_priority в freedreno
    • GL_EXT_disjoint_timer_query в gen6+;
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлен набор расширений:
    • VK_ANDROID_native_buffer
    • VK_KHR_external_fence
    • VK_KHR_external_fence_capabilities
    • VK_KHR_external_fence_fd
    • VK_KHR_get_surface_capabilities2
    • VK_EXT_discard_rectangles
    • VK_EXT_external_memory_dma_buf
    • VK_AMD_shader_info
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлено расширение VK_EXT_external_memory_dma_buf;
  • Из Xlib libGL удалена неполноценная реализация расширения GLX_MESA_set_3dfx_mode.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта DXVK 0.40, нацеленного на создание реализации DXGI и Direct3D 11 поверх API Vulkan для предоставления возможности запуска 3D-приложений в Linux при помощи Wine. После доведения проекта до полнофункционального состояния, DXVK сможет использоваться в качестве основанной на Vulkan альтернативы для предоставляемой в Wine реализации D3D11, работающей поверх OpenGL. В новой версии добавлена начальная поддержка Direct3D 11.1, улучшена поддержка отложенных контекстов (Deferred Contexts), реализованы плоскости отсечения, снижена нагрузка на CPU, добавлен дисковый кэш, улучшена совместимость со спецификацией Vulkan, заявлена поддержка GPU NVIDIA Kepler / Maxwell 1.0 (GTX 600/700).



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
  3. OpenNews: Релиз Mesa 17.2.0
  4. OpenNews: Релиз Mesa 17.1.0
  5. OpenNews: Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 2, Аноним, 00:05, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    С чего вы вообще такую информацию взяли Сами придумали Mesa 18 0 0 - это стаб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 00:12, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всегда так было, первый релиз Mesa экспериментальный со стабилизацией в последую... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor