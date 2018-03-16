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16.03.2018 21:06  Intel обеспечит аппаратную защиту от уязвимостей Meltdown и Spectre V2

Компания Intel сообщила о реализации в следующем поколении процессоров Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) и Intel Core (gen 8), которые поступят в продажу во второй половине 2018 года, аппаратной защиты от эксплуатации уязвимостей, вызванных оседанием в кэше информации в процессе работы механизма спекулятивного выполнения инструкций. Сообщается, что аппаратная защита будет эффективна против атаки Meltdown (CVE-2017-5754) и второго варианта Spectre (CVE-2017-5715), но для первого варианта Spectre (CVE-2017-5753) потребуется применение программной защиты (перекомпиляция с применением инструкции LFENCE). Реализуемая аппаратная защита сводится к дополнительной изоляции процесса спекулятивного выполнения.

Кроме того, компания Intel открыла доступ к стабильному варианту обновления микрокода для организации защиты от второго варианта уязвимости Spectre. Если ранее данный микрокод распространялся только через OEM-производителей и был доступен для ограниченного числа моделей процессоров, то теперь его может загрузить любой желающий и обновление охватывает 100% моделей процессоров, выпускаемых последние пять лет. Микрокод включает реализацию функциональности IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющую адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.intel.com/edi...)
  2. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  3. OpenNews: Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre
  4. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, meltdown
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  • 1.1, Аноним, 21:26, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждём тестов производительности новых процессоров Уж очень интересно, даст ли ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Stop, 21:30, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Теперь понятно почему вчера сообщали об уязвимостях в АМД. Маркетологи создают блогоприятный фон.
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:40, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да как бы не вчера, а 3 дня назад
     
  • 1.4, Аноним, 21:52, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Производительность фигня, чё со стабильностью Мой Haswell не навернётся после p... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 22:53, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а у Вас сейчас какая версия микрокода? /миморачевод/
     
  • 1.5, pavlinux, 21:56, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > аппаратная защита будет эффективна

    Получай рута, шли пару байт в MSR и дампи пароли соседней виртуалки.

     
  • 1.6, Аноним, 22:23, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно единоразово заливается в проц или что-то патчится в памяти при загрузке сист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Анонимы, 22:43, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Микрокод каждый патчится при загрузке каждый раз, перманентно прошить только в биос можно.
     
  • 1.7, Аноним, 22:25, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Аппаратная защита штеуда это когда процессор повис?
     
     
  • 2.14, Аноним, 23:35, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В первопнях даже машинная инструкция специальная была для этой цели с кодом F00F... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Тот_Самый_Анонимус, 22:36, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Согласовали новые бэкдоры с АНБ, теперь можно старые прикрыть.
     
  • 1.11, Kuromi, 22:50, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Готовьте ваши денежки" © Intel
     

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