14.03.2018 20:07  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.28

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.28. По сравнению с прошлым выпуском было внесено почти 26 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 838 разработчиков. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.28 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. Из наиболее значительных изменений в новой версии можно отметить поддержку изменчивых шрифтов, возможность установки меток в файловом менеджере, поддержку устройств с интерфейсом Thunderbolt 3, удаление возможности размещения пиктограмм на рабочем столе, новое приложение GNOME Usage. Основные новшества: В файловый менеджер добавлена возможность установки меток на файлы и каталоги (для обозначения помеченных файлов используется звёздочка). Элементы с метками затем можно посмотреть разом в специальной секции, открываемой через ссылку в боковой панели;

Возможность пометки наиболее важных элементов также добавлена в адресную книгу. Помеченные записи закрепляются в верхней части списка и позволяют выделить из общей массы наиболее важные контакты. В адресной книге также добавлено новое окно с ярлыками, внесены улучшения в интерфейс и обеспечена поддержка раздельной сортировки по имени и фамилии;

В приложении для ведения заметок (To Do) обновлено оформление экрана просмотра имеющихся задач и упрощена перегруппировка задач, благодаря возможности их перемещения в режиме drag&drop. Улучшена интеграция с менеджером задач Todoist;

В календаре-планировщике для упрощения восприятия переработано представление событий. Добавлена возможность бесшовного расширения ячеек, в которые не вмещаются имеющиеся записи. Реализовано отображение информации с прогнозом погоды рядом с событиями в ячейках;

Значительно обновлён шрифт Cantarell, применяемый по умолчанию в интерфейсе GNOME. Для улучшения читаемости и качества текста проведена оптимизация форм символов и межсимвольных интервалов. Добавлены два новых начертания - тонкое и сверхтолстое;

Обновлена коллекция обоев рабочего стола и аватаров для профилей;

В программе Boxes, которая сочетает средства для удаленного соединения с рабочими столами с механизмами управления и запуска виртуальных окружений на локальных и внешних компьютерах, реализована поддержка автоматической загрузки образов операционных систем непосредственно из мастера настройки нового виртуального окружения. Для создания виртуальной машины теперь достаточно выбрать операционную систему из списка и всё остальное будет сделано автоматически. В новом выпуске Boxes также предоставлен простой способ обмена файлами между текущей системой и виртуальными машинами - для переноса файла достаточно перетащить его мышью в окно Boxes или выбрать в меню опцию Send Files и выделить нужные элементы в окне выбора файлов;

В программе для работы с фотографиями (GNOME Photos) появилась функция импорта изображений с внешних устройств, таких как SD-карты и USB-накопители. GNOME Photos автоматически определяет наличие новых изображений на внешних накопителях и позволяет быстро перенести их и сгруппировать в новый альбом. В GNOME Photos также добавлен инструмент редактирования для нормализации затенённых или слишком ярких областей. Проведена оптимизация производительности;

В видеоплеере GNOME Videos добавлена поддержка воспроизведения файлов в формате MJPEG;

В музыкальном проигрывателе GNOME Music появилась функция перегруппировки списков воспроизведения при помощи перетаскивания элемнтов в режиме drag&drop;

Прекращена поддержка размещения файлов, каталогов и индикаторов внешних накопителей на рабочем столе. Из настроек удалены опции для выбора размещаемых по умолчанию типов пиктограмм на рабочем столе. Для пользователей, которым хочется продолжить использование пиктограмм на рабочем столе, предлагается установить специальное дополнение к GNOME Shell;

В GNOME Games, приложении для запуска ретро игр, добавлен новый видеофильтр CRT, симулирующий вывод на старые телевизионные экраны. Улучшена поддержка геймпада;

Полностью переписана экранная клавиатура, которая стала значительно проще в применении. Обеспечена автоматическая активация экранной клавиатуры при выборе области ввода текста и корректный сдвиг видимой области для сохранения видимости полей ввода. Добавлен набор раскладок для различных локалей;

Добавлено новое экспериментальное приложение GNOME Usage, нацеленное на упрощение диагностики и решения проблем с производительностью и потреблением памяти. В первом выпуске предоставлены инструменты для анализа ресурсов CPU и памяти, позволяющие быстро определить возможные источники проблем. Для накопителей предоставлен инструмент для чистки корзины и удаления временных файлов. В будущих выпусках ожидается появление инструментов для инспектирования сети, энергопотребления и трафика;

В Builder, интегрированной среде разработки, оптимизированной для создания приложений для GNOME, модернизирована навигационная боковая панель, обеспечено отслеживание изменений файлов в проекте (любое внешнее изменение сразу отображается в боковой панели), улучшена поддержка пакетов Flatpak, добавлены новые шаблоны проектов (в том числе на базе Gtk# и Mono), реализована предварительная версия подсистемы для unit-тестирования;

Добавлена встроенная поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с. В том числе обеспечена поддержка механизмов разграничения доступа Thunderbolt, защищающих от утечки данных через неавторизированные соединения;

Для всех тачпадов реализована возможность использования жеста для симуляции клика правой кнопкой мыши (клик по тачпаду при удержании касания другим пальцем);

Для устройств Bluetooth Low Energy (LE) обеспечено отображение уровня энергопотребления и степени зарядки аккумулятора. При низком уровне заряда выводится специальное предупреждение;

В интерфейсе установки приложений Software изменено оформление категорий программ и добавлена возможность сортировки по имени и рейтингу. Диалог выбора репозиториев переименован из Software Sources в Software Repositories. Добавлена возможность включения, отключения и удаления репозиториев;

В просмотрщике шрифтов обеспечено отображение дополнительной информации о каждом шрифте в системе, включая данные о стиле, версии, авторских правах и раскладке;

В интерфейс выбора шрифтов добавлена поддержка изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts, шрифты, в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться) и функции для настройки из свойств. В Font Chooser также добавлена возможность поиска шрифтов по имени;

В программе для просмотра карт GNOME Maps добавлена возможность показа имеющихся в Wikipedia фотографий для выбранного места;

В эмуляторе терминала GNOME Terminal переработан раздел с настройками (объединены окна Preferences и Profile Preferences), добавлена поддержка двойных, волнистых и цветных подчеркиваний, мигающего текста и опций для изменения расстояния между строками и буквами;

Обеспечено корректное склонение дат для белорусского, русского, украинского и других языков;

В dconf-editor изменена компоновка списков и результатов поиска, внесены большие внутренние изменения;

После запуска конфигуратора (GNOME Settings) обеспечен показ последней выбранной панели с настройками;

В композитном менеджере Mutter обеспечена поддержка систем с несколькими GPU и гибридных графических подсистем (GPU Intel + GPU NVIDIA или AMD), в том числе при использовании Wayland. Добавлена стабильная поддержка стандартов XDG-Shell и XDG-Output, которые определяет общие для всех окружений рабочих столов операции с окнами, системами вывода, пиктограммами, меню и указателями. Из связанных с Wayland улучшений отмечается применение настроек для шрифтов, поддержка платформ с EGL_KHR_platform_gbm, возможность захвата клавиатурного ввода в Xwayland;

Расширена поддержка самодостаточных пакетов Flatpak: Добавлены средства работы с темами оформления GTK+. Появилась возможность определения конфигурации языков для установки нужных переводов. Добавлена команда search для поиска по мета-данным. Команда update теперь обновляет как пакеты установленные для всей системы, так и индивидуальные пакеты для пользователей. В команду install добавлена опция "--reinstall". Добавлена команда remote-info для вывода информации о приложениях во внешних репозиториях.



