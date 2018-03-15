15.03.2018 11:07  Проект по использованию Wi-Fi чипов Broadcom в качестве универсального передатчика

Энтузиасты опубликовали наработки по превращению беспроводных чипов Broadcom BCM4339, которыми оснащаются многие смартфоны, в том числе Nexus 5, в универсальный передатчик, ограниченный диапазоном частот, выделенным для Wi-Fi. Предоставлена возможность принимать и отправлять произвольные радиосигналы на частотах, используемых в Wi-Fi, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio).

Превращение в SDR осуществляется путём модификации прошивки WiFi-чипа Broadcom. Wi-Fi чипы Broadcom BCM43xx представляют собой специализированный процессор, на котором выполнятся подобие своей операционной системы с реализаций своего беспроводного стека 802.11 (FullMAC). Модификация прошивки сводится к добавлению нескольких новых ioctl, через которые из основной ОС можно осуществить запись данных во внутреннюю память и организовать передачу сигналов, что, например, позволяет отправлять произвольные Wi-Fi кадры в эфир.



