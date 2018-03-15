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15.03.2018 11:07  Проект по использованию Wi-Fi чипов Broadcom в качестве универсального передатчика

Энтузиасты опубликовали наработки по превращению беспроводных чипов Broadcom BCM4339, которыми оснащаются многие смартфоны, в том числе Nexus 5, в универсальный передатчик, ограниченный диапазоном частот, выделенным для Wi-Fi. Предоставлена возможность принимать и отправлять произвольные радиосигналы на частотах, используемых в Wi-Fi, форма сигнала и модуляция которых задаётся программно (SDR, Software Defined Radio).

Превращение в SDR осуществляется путём модификации прошивки WiFi-чипа Broadcom. Wi-Fi чипы Broadcom BCM43xx представляют собой специализированный процессор, на котором выполнятся подобие своей операционной системы с реализаций своего беспроводного стека 802.11 (FullMAC). Модификация прошивки сводится к добавлению нескольких новых ioctl, через которые из основной ОС можно осуществить запись данных во внутреннюю память и организовать передачу сигналов, что, например, позволяет отправлять произвольные Wi-Fi кадры в эфир.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  3. OpenNews: Продемонстрированы прием и расшифровка GSM с помощью RTL-SDR
  4. OpenNews: Начато производство базовых станций для GSM-сетей, построенных на основе открытого ПО
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  6. OpenNews: Увидел свет GNU Radio 3.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sdr, radio, wifi, broadcom
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  • 1.1, Аноним, 11:14, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждём проекта по отправке произвольных кадров в проводной интерфейс!
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:33, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Каких ещё кадров? Подаче произвольных напряжений. Вот это будет прорыв!
     
     
  • 3.16, Cradle, 13:11, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подключите к саундкарте, и будет счастье
     
     
  • 4.24, YetAnotherOnanym, 14:31, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подключите к жалам электрошокера, и будет вам салют и щястье.
     
  • 3.18, Аноним, 13:40, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Наверное, имеется ввиду, формирование произвольных протоколов канального уровня ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Ne01eX, 11:21, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Россвязьнадзора на них нет. :-\
     
     
  • 2.19, Аноним, 13:42, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вроде, подразумеваемые функции сейчас выполняет всё тот же Роскомпозор
     
  • 1.4, fi, 11:40, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а что, вполне себе модель транковых телефонов из подручных средств.
     
  • 1.5, Аноним, 11:40, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а что можно более интересного чем вайфай делать в этом диапазоне?

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:08, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Беспроводные мыши и клавиатурв
     
  • 2.11, Аноним, 12:33, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Глушилку WiFi ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, OS2, 12:48, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну глушилка это весьма спорно... а вот свой альтернативный месенжер/криптофон на небольшие расстояния да можно.
     
     
  • 4.17, AS, 13:13, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SIP + OpenVPN вот те криптофон..

    а вот экономить энергию т.е. реальный TDM если кто замутит - так я согласен на это донатить прямо щас !

     
  • 1.6, Аноним, 11:41, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хм, SDR LTE?
     
  • 1.7, Аноним, 11:57, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    позволит ли данное открытие пользоваться телефоном как телеграфным аппаратом?
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:35, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Беспроволочный телеграф 8212 не труъ Надо проволочный ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, fr0ster, 12:59, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Звонишь и диктуешь "Смольный, Але! Девушка прымайте - точка точка точка тире тире тире точка точка точка!"
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:44, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    s/Девушка/Багышня/
     
  • 3.25, Аноним, 14:40, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае модулятором в точку-тире как раз вроде бы должна выступать багыш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:15, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прошивка открыта А почему для заведения чипов b43 в линуксе надо с бубном пляса... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, fr0ster, 12:59, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Прошивка открыта? А почему для заведения чипов b43 в линуксе надо с
    > бубном плясать?

    Не с бубном, с блобом...

     
  • 1.20, Аноним, 13:43, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В сочетании с BroadPwn, в качестве универсального передатчика может использовать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 13:45, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так пусть ещё добавят IOCTL для управления синтезатором ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, J.L., 14:20, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а прошивка Broadcom BCM4339 открытая ?
     

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