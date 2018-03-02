The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.03.2018 08:38  Выпуск Ubuntu 16.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 16.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.4 LTS, Xubuntu 16.04.4 LTS, Mythbuntu 16.04.4 LTS, Ubuntu GNOME 16.04.4 LTS, Lubuntu 16.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.4 LTS, Ubuntu MATE 16.04.4 LTS и Ubuntu Studio 16.04.4 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 17.10:

  • Предложено обновление пакетов с ядром 4.13 (в Ubuntu 16.04.3 использовалось ядро 4.10, а в основном 16.04 - 4.4).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая X Server 1.19.5, libdrm 2.4.83, Compiz и Mesa 17.2.8, которые были протестированы в осеннем выпуске Ubuntu 17.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов modemmanager, skiboot, libseccomp, PHP (7.0.25), snapd, walinuxagent, curtin, ceph, cloud-init, lxd (2.0.11), maas (2.3.0), juju-core, OpenStack, intel-microcode, pollinate, postgresql-9.5 и lxcfs.
  • В редактор разделов parted добавлена поддержка устройств NVMe.
  • В debian-installer в сборки ARM64 добавлен системный раздел EFI (EFI System Partition) для корректной загрузки с USB-носителей при использовании EFI.
  • Перенесена большая порция исправлений, связанных с окружением Unity.
  • В PulseAudio добавлена поддержка вывода звука через USB на док-станцию Dell TB16.
  • В systemd-networkd добавлена поддержка настроек AgeingTImeSec, Priority, DefaultPVID, ActiveSlave и PrimarySlave.

Обновления ядра и графического стека доступны для всех архитектур, за исключением 32-разрядных систем powerpc. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений.

Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года. При этом, для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 4.13 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 16.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 18.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.4 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения до 2021 года.

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04 xserver-xorg-hwe-16.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ошибка в обновлении ядра в Ubuntu 16.04 приводит к сбою загрузки системы
  3. OpenNews: Для Ubuntu 16.04 подготовлены модули, имеющие сертификат безопасности FIPS 140-2
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 16.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 08:41, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Скорей бы 18.04 LTS!
     
     
  • 2.2, edv, 08:44, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    > Скорей бы 18.04 LTS!

    И скорей бы после его релиза прошло пару-тройку месяцев, чтобы его обкатали и можно было ставить ;)

     
     
  • 3.3, ryoken, 09:07, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    > И скорей бы после его релиза прошло пару-тройку месяцев, чтобы его обкатали
    > и можно было ставить ;)

    Обнаружен ЖДУН :)

     
     
  • 4.47, Аноним, 12:31, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Таких как он тысячи! Нас не победишь.
     
  • 3.28, John, 11:37, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Видел слух, что бета версия работает шустрее и стабильнее 16.04. В это легко поверить, потому что 17.10 работает отлично.
     
     
  • 4.36, KUser, 11:58, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это не слух, это правда. Сколько глюков в 16.04 я наловил, с десяток багов (и это после прекрасной 14.04) - затем поставил 18.04 (альфу) и прифигел от стабильности и скорости работы. И ни одного бага, который встретил в 16.04.  Не знаю почему они меняют цифры в версии 16.04 (16.04.1-5) и не исправляют баги, а исправляют только в следующей мажорной версии, тупость какая-то. Ну так вот, 18.04 во всех отношениях просто огонь!
     
  • 4.50, andydems, 12:37, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    17.10 на Intel NUC(N3700) работает отвратительно: баги и тормоза(хотя в 16.04 все отлично работало)! Так что далеко не факт, что у всех, 18.04 будет работать как часы.
     
  • 3.34, KUser, 11:56, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В kubuntu 18.04 войдет стабильный KDE 5.12 (по идее), так что обкатывать там нечего.
     
  • 3.39, труляляй, 12:10, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и так стабильно работает, хоть апдейты каждый день кучами.
     
  • 2.54, Gannet, 13:49, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    wayland-cессия ещё пару недель назад работала, но не сейчас - поломали с обновлениями; глюкавое гуано
     
  • 1.4, Аноним, 09:15, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Представьте себе 16-полосную автомагистраль, и на ней множество баннеров с логот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, commiethebeastie, 09:40, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На 16 полосную магистраль не пускают автомобили новее 5 лет.
     
  • 2.10, Аноним, 09:41, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну, если ubuntu - просёлочная дорога, то остальные дистры - это просто тропинки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноним, 12:28, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не понимает что дистрибутивы разные и для разных целей.
    > Толстро тролит.
     
  • 2.48, Аноним, 12:32, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Представил себе наркомана.
     
  • 1.5, iZEN, 09:23, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    На FreeBSD libdrm 2 4 89 и Mesa 17 3 1 с 25 декабря 2017 года Почему Linux так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:33, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ubuntu - не совсем, чтобы Linux Точнее, не весь линукс, но первая часть фразы т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 11:45, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То Android не Linux, то Ubuntu не Linux. Что вы употребляете?
     
     
  • 4.52, Аноним, 13:01, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дистрибутив на основе ядра Linux весь Linux А что вы понимаете под понятием ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 09:35, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    потому что это LTS
     
  • 2.11, commiethebeastie, 09:42, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    current против LTS сравниваешь pacman -Ss libdrm extra libdrm 2 4 90-3 User... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Lea, 09:59, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Когда Arch начнут ставить на рабочие станции, тогда и поговорим, а пока он удел ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, commiethebeastie, 10:07, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Когда Arch начнут ставить на рабочие станции, тогда и поговорим, а пока
    > он удел разработчиков и небольшой группы маргиналов.

    И на какие рабочие станции ставят freebsd-current?

     
     
  • 5.18, iZEN, 10:31, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Когда Arch начнут ставить на рабочие станции, тогда и поговорим, а пока
    >> он удел разработчиков и небольшой группы маргиналов.
    > И на какие рабочие станции ставят freebsd-current?

    Здесь посмотри: https://www.trueos.org/more-on-trueos/


     
  • 5.25, LEA, 11:18, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А причем тут freebsd? Я говорил про Linux. Наверное, тебе надо чаще перечитывать сообщения.
     
     
  • 6.51, commiethebeastie, 12:45, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А причем тут freebsd? Я говорил про Linux. Наверное, тебе надо чаще
    > перечитывать сообщения.

    Может тебе надо чаще перечитывать?

     
  • 3.15, Анониппппп, 10:08, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А в генту вообще собрать можно из git master ветки с коммитами которые туда попали 2 минуты назад и что?
     
  • 3.17, iZEN, 10:28, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> На FreeBSD libdrm 2.4.89 и Mesa 17.3.1 с 25 декабря 2017 года.
    > current против LTS сравниваешь?
    > К тому же твоя mesa 17.3.1 не обкатанное глюкалово, уже 6 патчсет на дворе.

    Вообще-то, это багфикс релиза:
    ///---https://www.mesa3d.org/relnotes/17.3.1.html
    Mesa 17.3.1 is a bug fix release which fixes bugs found since the 17.3.0 release.
    ---///

    ///---https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47707
    Первый выпуск ветки Mesa 17.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.3.1.
    ---///

     
     
  • 4.32, Аноним, 11:47, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Протухший багфикс Видимо, в вашем тухлятнике не осилили собрать 17 3 6 А лично... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, abi, 11:59, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Удивлен, кстати, рейтингом TrueOS https://www.distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity
    Оно же никакое. Ботов что-ли наняли.
     
     
  • 3.46, Аноним, 12:30, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дистервотч - последнее место, куда бы я пошел за статистикой по линухам...
     
  • 1.8, Аноним, 09:35, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Что там с тирингом? На 16.04.3 он есть.
     
     
  • 2.16, Kotosoft, 10:21, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Если про nvidia то пофиксили еще в 16.04.3 с обновлением хорг до 1.19
     
     
  • 3.19, Аноним, 10:39, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Nvidia, X.Org X Server 1.19.5, тиринг есть...
     
  • 3.38, Анонизмус, 12:02, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ты барaн, что значит "пофиксили"? Тиринг возникает по 100500 причинам. Где пофиксили, у тебя конкретно пофиксили. За других не говори.
     
  • 2.20, corvuscor, 10:40, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В дополнение к отписавшемуся ниже камраду, на amd:
    - тиринг выключается через TearFree
    - можно юзать вейланд, где его нет By Design
     
  • 2.21, Аноним, 10:51, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    /dev/hands
     
  • 2.27, Аноним, 11:25, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что с ним. Он есть. И будет до перехода на вэйленд. А возможно и после :D
     
     
  • 3.42, Аноним, 12:25, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А возможно и после

    Xpен тебе в рыло!

     
  • 1.12, corvuscor, 09:43, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Меня больше интересует, когда ведро 4.15 подъедет в hwe-edge?
    Уж больно не хотца руками ставить пакеты.
     
  • 1.22, Аноним, 10:59, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пойму, простите. А почему обновили 16.04.4, ведь выходил 16.04.5?
     
     
  • 2.29, aurved, 11:41, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    16.04.5 будет в августе только
     
  • 1.23, Аноним, 11:02, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уж больно не хотца руками ставить пакеты.

    Ты их обычно ногами ставишь?

     
  • 1.24, Аноним, 11:12, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самый кривой релиз убунты на моей памяти, каждый раз соболезную людям, которые о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 11:22, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ubuntu как Брежнев в 1980м, вроде ещё жив, а по факту уже нет.
     
     
  • 2.30, RediskA, 11:44, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тогда живое, которое можно установить как на работе юзверям), так и дома?
     
     
  • 3.33, Аноним, 11:52, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Arch Linux можно установить Там всегда только самые свежие, актуальные пакеты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, RediskA, 11:56, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что тогда живое, которое можно установить как на работе юзверям), так и
    >> дома?
    > Arch Linux можно установить. Там всегда только самые свежие, актуальные пакеты.
    > И настроить его можно так, чтобы даже для домохозяек пользоваться им было
    > проще и удобнее, чем Ubuntu.

    Домашние 1,2,3 хоста можно хоть на чем держать, а на работе? Arch разворачивать и поддерживать на множестве компьютеров различной конфигурации невозможно. На моей предыдущей работе около 3000 шт и я бы посмотрел на этот цирк с Аркой)

     
  • 4.41, Аноним, 12:20, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Свежие, актуальные... глючные, падающие
     
  • 4.49, John, 12:34, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а в чем проблема подключить ppa, если нужно что-то обновить?
     
  • 1.40, Аноним, 12:15, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ВЫШЕЛ SWARG ARCH!!!
     
     
  • 2.43, Аноним, 12:27, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем капсить? Привлекаешь к себе внимание?
     
  • 2.45, Аноним, 12:28, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я все-равно не поставлю РАЧ, сколько бы заглавных букв и восклицательных знаков ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Я, 13:22, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я вот хотел когда-то поставить arch и все потому, что там следят за обновлениями, не то что в ubuntu, но я даже его поставить не смог.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor