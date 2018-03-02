02.03.2018 08:38  Выпуск Ubuntu 16.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

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|3.3, ryoken, 09:07, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+15 +/–
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> И скорей бы после его релиза прошло пару-тройку месяцев, чтобы его обкатали
> и можно было ставить ;)
Обнаружен ЖДУН :)
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|4.36, KUser, 11:58, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Это не слух, это правда. Сколько глюков в 16.04 я наловил, с десяток багов (и это после прекрасной 14.04) - затем поставил 18.04 (альфу) и прифигел от стабильности и скорости работы. И ни одного бага, который встретил в 16.04. Не знаю почему они меняют цифры в версии 16.04 (16.04.1-5) и не исправляют баги, а исправляют только в следующей мажорной версии, тупость какая-то. Ну так вот, 18.04 во всех отношениях просто огонь!
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|4.50, andydems, 12:37, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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17.10 на Intel NUC(N3700) работает отвратительно: баги и тормоза(хотя в 16.04 все отлично работало)! Так что далеко не факт, что у всех, 18.04 будет работать как часы.
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|4.14, commiethebeastie, 10:07, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Когда Arch начнут ставить на рабочие станции, тогда и поговорим, а пока
> он удел разработчиков и небольшой группы маргиналов.
И на какие рабочие станции ставят freebsd-current?
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|3.17, iZEN, 10:28, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> На FreeBSD libdrm 2.4.89 и Mesa 17.3.1 с 25 декабря 2017 года.
> current против LTS сравниваешь?
> К тому же твоя mesa 17.3.1 не обкатанное глюкалово, уже 6 патчсет на дворе.
Вообще-то, это багфикс релиза:
///---https://www.mesa3d.org/relnotes/17.3.1.html
Mesa 17.3.1 is a bug fix release which fixes bugs found since the 17.3.0 release.
---///
///---https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47707
Первый выпуск ветки Mesa 17.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.3.1.
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|4.35, RediskA, 11:56, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Что тогда живое, которое можно установить как на работе юзверям), так и
>> дома?
> Arch Linux можно установить. Там всегда только самые свежие, актуальные пакеты.
> И настроить его можно так, чтобы даже для домохозяек пользоваться им было
> проще и удобнее, чем Ubuntu.
Домашние 1,2,3 хоста можно хоть на чем держать, а на работе? Arch разворачивать и поддерживать на множестве компьютеров различной конфигурации невозможно. На моей предыдущей работе около 3000 шт и я бы посмотрел на этот цирк с Аркой)
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|3.53, Я, 13:22, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А я вот хотел когда-то поставить arch и все потому, что там следят за обновлениями, не то что в ubuntu, но я даже его поставить не смог.
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