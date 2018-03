02.03.2018 08:38  Выпуск Ubuntu 16.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

>> На FreeBSD libdrm 2.4.89 и Mesa 17.3.1 с 25 декабря 2017 года.

> current против LTS сравниваешь?

> К тому же твоя mesa 17.3.1 не обкатанное глюкалово, уже 6 патчсет на дворе. Вообще-то, это багфикс релиза:

///---https://www.mesa3d.org/relnotes/17.3.1.html

Mesa 17.3.1 is a bug fix release which fixes bugs found since the 17.3.0 release.

---/// ///---https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47707

Первый выпуск ветки Mesa 17.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.3.1.

---///