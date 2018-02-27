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27.02.2018 21:50  Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE

Состоялся релиз браузера Falkon 3.0.0, пришедшего на смену QupZilla после перехода проекта под крыло сообщества KDE и переноса разработки в инфраструктуру KDE. Ожидается, что разработка под эгидой KDE позволит привлечь к работе над браузером новых разработчиков и стимулировать развитие проекта.

Из новшеств, представленных в Falkon 3.0, можно отметить экспериментальную поддержку дополнений на языке Python, переход на систему сборки CMake и возможность использования вертикальной панели вкладок, взамен горизонтальной. На данный момент пока отсутствуют компоненты для интеграции с оболочкой KDE Plasma, но она, как и возможность разработки дополнений на JavaScript/QML, уже заявлена в числе приоритетных задач, поставленных перед участниками инициативы Google Summer Code 2018. Автоматическая миграция настроек с QupZilla не предоставляется, при переходе на Falkon следует вручную скопировать настройки из каталога ~/.config/qupzilla/.

Основные особенности Falkon:

  • Использование библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, без добавления в обязательные зависимости библиотек KDE;
  • Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;
  • При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;
  • Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;
  • Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;
  • Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;
  • Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;
  • Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;
  • Поддержка расширения функциональности через плагины;
  • Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;
  • Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;
  • Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;
  • Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;
  • Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;
  • Интерфейс управления Cookie;
  • Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;
  • Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);
  • Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3.


  1. Главная ссылка к новости (http://davidrosca.blogspot.com...)
  2. OpenNews: Обновление web-браузера QupZilla 2.2.5
  3. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.2
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.0.0, построенного на базе Qt
  6. OpenNews: Браузер QupZilla меняет имя и переходит под крыло проекта KDE
Автор новости: selishii
Тип: Программы
Ключевые слова: falkon, qupzilla
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  • 1.1, Kroz, 22:33, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-то пробовал? Как впечатления?
     
  • 1.2, Аноним, 22:36, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не понял - они гвоздями к кедам/плазме прибьют или нет?
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:37, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Анонидзе, 22:38, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Использование библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, без добавления в обязательные зависимости библиотек KDE

    Что не понятно?

     
     
  • 3.14, Аноним, 23:51, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, selishii, 22:40, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это пока что все та же "старая-добрая" qupzilla. Для собирающихся переходить совет: не забудьте переместить профили из одного браузера в другой, штатно это не прописано, все зависит от основательности мантейнеров вашего дистриба (в арче я человеку, отвечающему за сборку уже написал пожелание на включение в пакет скрипта миграции)  
     
  • 1.7, Аноним, 22:57, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь уже недели 2, вертикальные табы оказались очень удобной штукой Не раб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 22:59, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто знает, они его вместо или вместе с konqueror будут развивать?
     
     
  • 2.9, Онаним, 23:20, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вместе с чем? Konqueror вроде уже давным-давно сделал своё дело, провернул колесо дхармы, породив WebKit и ушёл на покой. Вроде даже писали, что откапывать его сочли бессмысленным и решили теперь развивать этот Falkon являющийся его прямым потомком (Netscape - Gecko (Mozilla) Khtml (Konqueror) - WebKit (Safari) - Chrome - QupZilla - Falkon) таки да, вместо.
     
  • 1.10, Аноним, 23:37, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну всё Был годный браузер, станет ещё один жручий тормоз ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, BrainFucker, 23:48, 27/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > станет ещё один жручий тормоз.

    А когде не был? Пробовал прошлую версию, у меня Firefox работает быстрее и памяти гораздо меньше потребляет.

     
  • 1.11, Аноним, 23:38, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годный браузер, для юзабельности мне не хватает HTTPS Everywhere.
     
  • 1.12, Аноним, 23:43, 27/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    --edge-версия из снапов пока только 2.99 предлагает, ждем еб^H^Hобновлений
     

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