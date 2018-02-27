27.02.2018 21:50  Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE

Состоялся релиз браузера Falkon 3.0.0, пришедшего на смену QupZilla после перехода проекта под крыло сообщества KDE и переноса разработки в инфраструктуру KDE. Ожидается, что разработка под эгидой KDE позволит привлечь к работе над браузером новых разработчиков и стимулировать развитие проекта. Из новшеств, представленных в Falkon 3.0, можно отметить экспериментальную поддержку дополнений на языке Python, переход на систему сборки CMake и возможность использования вертикальной панели вкладок, взамен горизонтальной. На данный момент пока отсутствуют компоненты для интеграции с оболочкой KDE Plasma, но она, как и возможность разработки дополнений на JavaScript/QML, уже заявлена в числе приоритетных задач, поставленных перед участниками инициативы Google Summer Code 2018. Автоматическая миграция настроек с QupZilla не предоставляется, при переходе на Falkon следует вручную скопировать настройки из каталога ~/.config/qupzilla/. Основные особенности Falkon: Использование библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, без добавления в обязательные зависимости библиотек KDE;

Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;

При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;

Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;

Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;

Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;

Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;

Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;

Поддержка расширения функциональности через плагины;

Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;

Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;

Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;

Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;

Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;

Интерфейс управления Cookie;

Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;

Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);

Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3.



