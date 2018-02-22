22.02.2018 12:50  Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей

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|1.2, A.Stahl, 13:23, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 269 сайтов.
> Общее число паролей без отсеивания дубликатов составляет более 3 миллиардов
> т.е. каждый пароль в среднем встречается 6 раз.
Эти числа нужно убрать или уточнить -- в текущем виде они вообще какие-то случайные.
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|1.3, Аноним, 13:28, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Форма на сайте
"Введите ваш пароль и мы скажем был ли он украден!"
"Сохраняем пароль в базу, тьфу, Анализируем..."
"Ваш пароль был украден! Спасибо за пароль, кстати. Проверить другой пароль?"
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|4.21, commiethebeastie, 16:16, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>>"Ваш пароль был украден! Спасибо за пароль, кстати. Проверить другой пароль?"
>> Неверный ответ. Он должен писать, что всё в порядке пароля в базах
>> нет.
> Даже "12345", и такого тоже нет 8-0). Что за сервис такой, что
> такого простого пароля не знает?
Взять сабжевую базу для этих целей.
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|1.34, Anonymoustus, 18:19, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Good news — no pwnage found!
>This password wasn't found in any of the Pwned Passwords loaded into Have I been pwned. That doesn't necessarily mean it's a good password, merely that it's not indexed on this site.
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|1.37, Гоги, 20:36, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не имеет никакого значения, есть ли такой же пароль в базе - совпадения даже с тысячей других юзеров - капля в море паролей. Кроме того, тот, кто хакает пароль, должен перебрать ВСЕ возможные варианты - какой ему смысл в ваших совпавших "123456"??
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