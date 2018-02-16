16.02.2018 11:04  Релиз nEMU 1.4.0, консольного интерфейса для управления QEMU

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|2.3, нах, 13:01, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Environment Requirements
Linux/FreeBSD host
QEMU
то есть - практически с любой не слишком древней версией работает.
а если ты про снапшоты - вряд ли, пока не попатчишь вручную, оно api меняет.
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|3.8, нах, 13:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Там уже ВМВаря есть.
по сколько там нынче, 250 евро за копию? Красиво жить, конечно, не запретишь...
да и насколько долго она там "есть" и такая, чтоб можно пользоваться, учитывая перенос разработки в бантустан?
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