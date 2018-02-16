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16.02.2018 11:04  Релиз nEMU 1.4.0, консольного интерфейса для управления QEMU

Состоялся релиз nEMU 1.4.0, консольного интерфейса к QEMU на базе библиотеки ncurses, упрощающего создание, настройку и управление виртуальными машинами. Код написан на языке C и распространяется под лицензией BSD-2. Пакеты подготовлены для Debian и Ubuntu, для Gentoo Linux доступен portage (app-emulation/nemu).

Изменения:

  • Импорт OVA/OVF;
  • Полноценные снапшоты (необходима версия qemu-2.11.0 с патчем, который можно найти в составе исходных текстов nEMU (patches/qemu-qmp-savevm-2.11.0.patch);
  • Новое меню действий над гостевой системой;
  • Возможность поставить гостевую систему на паузу;
  • Тильда в путях теперь раскрывается в $HOME;
  • Добавлен поиск гостевой системы в списке;
  • Полностью переделана работа с USB-устройствами;
  • Исправлена возможность пересечения имён TAP интерфейсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/PascalRD...)
  2. OpenNews: Релиз эмулятора QEMU 2.11.0
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 2.10.0
  4. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  5. OpenNews: Продолжение разработки AQEMU, графической оболочки для QEMU и KVM
  6. OpenNews: QEMU/KVM и Xen подвержены уязвимости в коде эмуляции VGA
Автор новости: 0x501D
Тип: Программы
Ключевые слова: qemu
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  • 1.1, Ne01eX, 12:42, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    С qemu-2.11.1 работать будет? :-)
     
     
  • 2.3, нах, 13:01, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Environment Requirements
        Linux/FreeBSD host
        QEMU
    то есть - практически с любой не слишком древней версией работает.

    а если ты про снапшоты - вряд ли, пока не попатчишь вручную, оно api меняет.

     
  • 2.10, 0x501D, 14:14, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    с 2.11.1 проверю в ближайшее время.
     
     
  • 3.13, Ne01eX, 14:57, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > с 2.11.1 проверю в ближайшее время.

    Наложился во всяком случае нормально. :-)
    Сейчас собираю cам qemu, позже к nemu перейду...

     
  • 1.4, Хипстер и смузихлеб, 13:06, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше virt-manager для macOS и Windows запилите.
     
     
  • 2.7, Anonymoustus, 13:14, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там уже ВМВаря есть. Не взлетит.
     
     
  • 3.8, нах, 13:22, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Там уже ВМВаря есть.

    по сколько там нынче, 250 евро за копию? Красиво жить, конечно, не запретишь...

    да и насколько долго она там "есть" и такая, чтоб можно пользоваться, учитывая перенос разработки в бантустан?

     
  • 3.20, Аноним, 16:26, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да пофиг, что там есть Виндузятникам бывает нужен virt-manager, чтобы рулить ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, НяшМяш, 15:56, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    libvirt для них есть. Нужен гуй - запили.
     
  • 1.5, Аноним, 13:10, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Охщи, хардкорно ) Лайк! Аж захотелось попробовать все это.
     
  • 1.6, Аноним, 13:12, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Признак зрелого проекта Когда user санет раскрываться в хомяк user, можно буде... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Пользователь Debian, 13:59, 16/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем оно нужно, если есть virt-manager и морды к нему?

    Вот курсесная морда к virt-manager'у не помешала бы, поди.

     
     
  • 2.14, Аноним, 14:58, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для кого Для тех кто слишком туп для virh, но уже слишком ИЛИТАРЕН для GUI ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, EuPhobos, 16:02, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужен virt, если в qemu есть собственный cli ?
     
  • 2.19, Аноним, 16:13, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Был же virt-manager-tui вроде а сейчас куда-то делся 8230 Впрочем, virt-manag... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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