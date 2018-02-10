10.02.2018 10:57  Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4. Дистрибутив Quirky развивается параллельно с Puppy Linux и создан для обкатки новых идей и создания окружения для повседневного личного использования. Предлагаемое дистрибутивом графическое окружение базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX-Filer, собственном наборе GUI-конфигураторов и виджетов. Размер системного образа 413 Мб.

Из особенностей дистрибутива можно отметить применение оптимизированной для Flash-накопителей файловой системы F2FS, урезанный графический стек на базе X.Org (без Mesa, вывод через драйвер VESA), отказ от использования начального ram-диска (initrd) и DBus, применение eudev вместо udev. В состав входят такие приложения, как SeaMonkey, Abiword, Gnumeric, Planner, Xine, Osmo, NoteCase, Grisbi, mtPaint, InkscapeLite и Xsane. Дистрибутив собран с использованием сборочного инструментария WoofQ с применением пакетов из Ubuntu 16.04.3.

В новом выпуске в поставку включены новые приложения: эмуляторы терминала Sakura и VTE, менеджер загрузки Refind, менеджер установки приложений EasyApps, панель управления PupControl и EasyShare, простой интерфейс для упрощения совместного доступа к файлам и принтерам при помощи Samba и SSHFS. Обновлены приложения Pclock (0.8.2) и SeaMonkey (2.49.1), задействовано ядро Linux 4.14.17.