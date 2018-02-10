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10.02.2018 10:57  Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4. Дистрибутив Quirky развивается параллельно с Puppy Linux и создан для обкатки новых идей и создания окружения для повседневного личного использования. Предлагаемое дистрибутивом графическое окружение базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX-Filer, собственном наборе GUI-конфигураторов и виджетов. Размер системного образа 413 Мб.

Из особенностей дистрибутива можно отметить применение оптимизированной для Flash-накопителей файловой системы F2FS, урезанный графический стек на базе X.Org (без Mesa, вывод через драйвер VESA), отказ от использования начального ram-диска (initrd) и DBus, применение eudev вместо udev. В состав входят такие приложения, как SeaMonkey, Abiword, Gnumeric, Planner, Xine, Osmo, NoteCase, Grisbi, mtPaint, InkscapeLite и Xsane. Дистрибутив собран с использованием сборочного инструментария WoofQ с применением пакетов из Ubuntu 16.04.3.

В новом выпуске в поставку включены новые приложения: эмуляторы терминала Sakura и VTE, менеджер загрузки Refind, менеджер установки приложений EasyApps, панель управления PupControl и EasyShare, простой интерфейс для упрощения совместного доступа к файлам и принтерам при помощи Samba и SSHFS. Обновлены приложения Pclock (0.8.2) и SeaMonkey (2.49.1), задействовано ядро Linux 4.14.17.




  1. Главная ссылка к новости (http://barryk.org/news/?viewDe...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.0, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  5. OpenNews: Вышел Precise Puppy Linux 5.7, дистрибутив для устаревших компьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: quirky, puppy
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  • 1.1, Аноним, 11:01, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Это гениально ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, grayich, 13:00, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    учитывая что предназначение дистра грузиться с флешки на любом тазу... то это нормально
     
  • 1.2, A.Stahl, 11:02, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, скриншот из 2005 года. Замените на что-то более свежее.
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:03, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скриншот актуальный, именно так и выглядит интерфейс curl -I http distro ib... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:38, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда - на высоте!
     
  • 1.4, Anonymoustus, 11:41, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    У аффтара данной поделки весьма нездоровые^Wсвоеобразные представления об эргономике, юзабилити и красоте.


    ЗЫ

    Самая мякотка, если используешь сабж глубокой ночью, когда люди мирно спят и видят сладкие сны, а после загрузки оно ка-а-ак гавкнет из динамика! Незабываемое приключение.

     
     
  • 2.9, Zomby, 13:11, 10/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > оно ка-а-ак гавкнет из динамика! Незабываемое приключение.

    Да ладно, вот когда лет 10 назад глубокой ночью смотрел ужастик и в "самый ответственный момент" Авасту вдруг приспичило выдать во всю мощь "вирусная база обновлена!" - вот это было приключение! :)

     
  • 1.6, svsd_val, 12:30, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    посмотрел обзоры... он весьма шустрый, поставил загружать, посмотрим такой ли он шустрый на самом деле...
     
  • 1.8, Аноним, 13:05, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистрибутив для старых ПК, а поддержку x86 (ia32) убрали
     
  • 1.10, Michael Shigorin Fatty Faggot, 13:13, 10/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Polon opasnostey vasyanov mirok
     

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