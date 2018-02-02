The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.02.2018 09:39  Пятый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен пятый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows. В новом выпуске добавлена начальная реализация виджета с панелью для просмотра загрузок, выполненных в рамках текущего сеанса. Добавлены новые горячие клавиши и исправлены накопившиеся ошибки.



  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  3. OpenNews: Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter
  4. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск свободного браузера Otter, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:47, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так они в релиз-кандидате баги фиксят или пилят новые функции?
     
     
  • 2.4, VladSh, 13:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Я слежу за проектом уже как пару лет. По коммитам за последние несколько месяцев на 95% рефакторинг, до большей части багов дело не доходит. В багтрекере месяц и более есть неисправленные креши, не то что баги. Сборкой под винду пользоваться с осени невозможно, т.к. ютуб начинает жутко натуплять комп и через несколько минут браузер вываливается. Есть баги и креши, зависящие от QT, также зависимость от форка QtWebkit... всё это делает процесс исправления более длительным.
    Короче, идея хорошая (нативный обозреватель, планируемая хорошая настраиваемость как у Opera Presto), но реализация пока далека от нормальной работы в инете, т.к. по сути, за небольшими исключениями, его пишет один человек.
     
     
  • 3.8, iPony, 13:59, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Короче всё фигня - надо по новой с нуля переписывать :D
     
  • 2.14, Аноним, 15:26, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    у них там аджайл
     
  • 1.2, Дуплик, 13:06, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Этот браузер выжирает ресурсов больше, чем Vivaldi, у которого интерфейс вообще на Js и HTML, но при это имеет функциональности на порядок меньше.

    Вопрос: для чего он нужен?

     
     
  • 2.3, Криптор, 13:13, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А так ли это на самом деле? Можешь скрины или ещё какие подробности привести?
     
  • 2.5, Аноним, 13:24, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тормозит прогружая интерфейс сильнее, но памяти больше не жрёт по ощущениям Так... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, iPony, 14:11, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > для чего он нужен?

    А представь ReactOS + Otter (этакая пародия на XP + Opera Presto) 😆
    Это же мечта среднего ОпенНетчика 😁

     
     
  • 3.10, A.Stahl, 14:15, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >iPony

    Тебя послушать, так средний ОпенНетчик это помесь лошади и осла.

     
     
  • 4.11, Аноним, 14:38, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ж8-О
    А разве это не так???
     
     
  • 5.13, Аноним, 15:11, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ж8-О
    > А разве это не так???

    Мул и лошак, это две большие разницы!


     
  • 2.17, Аноним, 16:01, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Дуплик, я конечно полностью разделяю твою точку зрения, но почему 100 твоих ком... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 16:30, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня он меньше хромого юзать Если выкинуть WebKit и WebEngine он не больше ме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 17:12, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уж лучше бы тогда на Gekko. Ему хоть Rust не нужен.
     
     
  • 4.23, Аноним, 17:49, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У Gecko плохо со встраиванием в Qt
     
     
  • 5.24, Аноним, 18:16, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где-то на просторах валяется Firefox с Qt, но очень древний ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, Аноним84701, 19:53, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> У Gecko плохо со встраиванием в Qt
    > Где-то на просторах валяется Firefox с Qt, но очень древний.

    Все может быть, особенно если древний – в Gecko раньше была поддержка встраивания движка.
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Gecko/Gecko_Embedding_Basics
    Пока ее в ~2011 не "оптимизнули":
    https://groups.google.com/forum/#!topic/mozilla.dev.embedding/c_NMcO-N8wo/discussion

     
  • 1.6, Аноним, 13:35, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    с постоянными реформами в стане firefox, буду присматриваться к альтернативным... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, 123, 15:09, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    otter в ближайших пару лет неюзабельный. qupzilla ребрендится уже, стабильна, но отстаёт от мейнстрима сильно.
     
  • 1.15, 0309, 15:35, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    otter pale moon суть мазила тчк Brave моё усё
     
     
  • 2.20, Аноним, 16:37, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Brave opera chrome суть google тчк Lynx моё усё
     
  • 1.18, рара Кен, 16:08, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а рендер то чьих будет? а если серьезно - симпатично. Жаль только технологии другие. Ностальгия. взял исходники уже начал грустить... что то с памятью моей стало...
     
  • 1.21, Аноним, 16:46, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой же глюк как и опера 12 | 10/10
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor