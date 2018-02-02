02.02.2018 09:39  Пятый кандидат в релизы браузера Otter

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|2.4, VladSh, 13:23, 02/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+5 +/–
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Я слежу за проектом уже как пару лет. По коммитам за последние несколько месяцев на 95% рефакторинг, до большей части багов дело не доходит. В багтрекере месяц и более есть неисправленные креши, не то что баги. Сборкой под винду пользоваться с осени невозможно, т.к. ютуб начинает жутко натуплять комп и через несколько минут браузер вываливается. Есть баги и креши, зависящие от QT, также зависимость от форка QtWebkit... всё это делает процесс исправления более длительным.
Короче, идея хорошая (нативный обозреватель, планируемая хорошая настраиваемость как у Opera Presto), но реализация пока далека от нормальной работы в инете, т.к. по сути, за небольшими исключениями, его пишет один человек.
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|1.2, Дуплик, 13:06, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Этот браузер выжирает ресурсов больше, чем Vivaldi, у которого интерфейс вообще на Js и HTML, но при это имеет функциональности на порядок меньше.
Вопрос: для чего он нужен?
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|1.18, рара Кен, 16:08, 02/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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а рендер то чьих будет? а если серьезно - симпатично. Жаль только технологии другие. Ностальгия. взял исходники уже начал грустить... что то с памятью моей стало...
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