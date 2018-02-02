02.02.2018 09:39  Пятый кандидат в релизы браузера Otter

Я слежу за проектом уже как пару лет. По коммитам за последние несколько месяцев на 95% рефакторинг, до большей части багов дело не доходит. В багтрекере месяц и более есть неисправленные креши, не то что баги. Сборкой под винду пользоваться с осени невозможно, т.к. ютуб начинает жутко натуплять комп и через несколько минут браузер вываливается. Есть баги и креши, зависящие от QT, также зависимость от форка QtWebkit... всё это делает процесс исправления более длительным.

Короче, идея хорошая (нативный обозреватель, планируемая хорошая настраиваемость как у Opera Presto), но реализация пока далека от нормальной работы в инете, т.к. по сути, за небольшими исключениями, его пишет один человек.

