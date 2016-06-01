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24.01.2018 13:13  Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron

В платформе Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и системы Node.js, выявлена уязвимость (CVE-2018-1000006), которая может привести к удалённому выполнению кода в приложениях, использующих собственные обработчики протокола. Потенциально проблема может проявляться в Windows-сборках таких приложений, как Skype, Signal, Slack, Basecamp и Wordpress Desktop. Детали о способе эксплуатации пока не раскрываются, но судя по всему, для атаки требуется переход по специально оформленной ссылке.

Проблема специфична для Windows и проявляется только на данной платформе, при регистрации приложением своих обработчиков протоколов (например, "slack://" или "skype://") любыми доступными методами, включая API app.setAsDefaultProtocolClient и изменение записи в реестре. Сборки для macOS и Linux проблеме не подвержены. Уязвимость устранена в выпусках Electron 1.6.16, 1.7.11 и 1.8.2-beta.4. Что касается приложений, то проблема уже устранена в Slack 3.0.3 и в свежем обновлении Skype.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Выпуск GitHub Desktop 1.0
  4. OpenNews: Выпуск нового Skype для Linux
  5. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
  6. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: electron
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  • 1.1, Владислав, 13:21, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Дepьмовая платформа для ленивых cкотин, которые не хотят писать на кроссплатформенном и божественном Qt.
     
     
  • 2.2, Аноним, 13:31, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это ты про Windows (дыра только с оффтопиком связана)?
     
     
  • 3.11, Sluggard, 14:09, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Сегодняшняя только с оффтопиком, завтраа что-нибудь для Linux (или кроссплатформенное) найдут.
    Electron изначально убогое жручее дерьмо!
     
  • 2.4, DerRoteBaron, 13:34, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Платформа для самых ленивых.
    В части приложений (Slack, например) не запаривались вовсе и отрисовывают браузерную версию вообще без отличий от того же самого в хромиуме.
    Вот только ест это от 500 метров памяти при работе
     
  • 2.5, Аноним, 13:39, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что то гуано, что это гуано
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:43, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тебе пигоженое иои могоженое?
     
  • 1.3, Аноним, 13:33, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Who's care?
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:09, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https englishtips4u com 2012 03 17 engtips-who-cares-vs-whos-care мамке своей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:43, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Electron не может обеспечить ни приемлемых системных требований, ни безопасности... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Чупачупс, 13:52, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подскажите, мне нужно сделать интерфейс, чтобы был

    1) Zoom
    2) Редактирование графов
    3) DnD внутри приложения
    4) DnD c рабочего стола в приложение и обратно
    5) Pan

    Что прикажете использовать вместо Electron?

     
     
  • 3.10, Alex, 13:59, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Qt?
     
  • 3.13, Аноним, 14:26, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно, но таки да Qt является единственным фреймворком в котором есть все и э... весь текст скрыт [показать]
     

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