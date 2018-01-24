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24.01.2018 12:28  Proxmox Mail Gateway 5 стал открытым продуктом

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, объявила об открытии исходных текстов дистрибутива Proxmox Mail Gateway, развиваемого последние 12 лет в качестве проприетарного продукта. Proxmox Mail Gateway преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian Stretch 9.3 и ядре Linux 4.13.13, но возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian 9.

Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого.

Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки.

Выпуск Proxmox Mail Gateway 5 полностью переработан, добавлена возможность установки на ZFS Raid, представлен новый интерфейс на базе фреймворка ExtJS, подготовлен новый RESTful API для интеграции со сторонними проектами, обеспечена полноценная поддержка LDAP и IPv6, доступны объекто-ориентированная система правил фильтрации почты, центр отслеживания писем, раздел мониторинга и статистики. При этом сохранены все возможности Proxmox Mail Gateway 4. Продукт полностью доступен для бесплатного использования, включая неограниченное число почтовых доменов и пользователей. Отличие платной подписки сводится к предоставлению дополнительно стабилизированного репозитория и услуг поддержки.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.90
  4. OpenNews: Вышла новая версия системы для отсеивания спама - SpamAssassin 3.3.0
  5. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама Rspamd 1.6
  6. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox, mail, gateway, virus, spam
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  • 1.1, Аноним, 12:47, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так себе, на github есть намного интереснее решения.
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:55, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Например?
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:06, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    https github com atech postal https mailcow email https mailinabox email h... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Ну я не знаю, 13:17, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Анон не читатель, анон писатель.
    Причём тут готовые почтовые системы из коробки и почтовый шлюз, это совсем разные вещи
     
  • 1.3, Вася, 12:58, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего там внутри - exim, postfix или свой mta ?
     
     
  • 2.4, Тоже опасен, 13:02, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чукча не читатель? Хоть бы на картинки посмотрел.
     
  • 2.5, Аноним, 13:05, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это самостоятельное решение, которое становится между интернетами и вашим postfi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Вася, 13:16, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    на видосе видно, что там postfix внтури - фу
     
     
  • 3.11, Dennis, 13:58, 24/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обоснуйте, пожалуйста, чем Posfix "фу", и что тогда "не фу"?
     
  • 1.7, Амм, 13:07, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выпуск Proxmox Mail Gateway 5 полностью переработан...
    Для бесплатного использования доступны все возможности Proxmox Mail Gateway 4...
    Каламбур засчитан. .
     
  • 1.8, Dkg, 13:11, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошие новости!
    Штука полезная, но, видимо, продавалась плохо.
     
  • 1.12, Dennis, 14:04, 24/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень привлекательное решение, учитывая, что при развёртывании почтовых серверов под высокую нагрузку итак приходится всё ставить по-отдельности и интегрировать друг-в-друга, что непросто. Интересно, на каких языках написаны все компоненты, начиная от спамфильтров и заканчивая серверной частью web-интерфейса?
     

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