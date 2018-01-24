24.01.2018 12:28  Proxmox Mail Gateway 5 стал открытым продуктом

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, объявила об открытии исходных текстов дистрибутива Proxmox Mail Gateway, развиваемого последние 12 лет в качестве проприетарного продукта. Proxmox Mail Gateway преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian Stretch 9.3 и ядре Linux 4.13.13, но возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian 9.

Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого.

Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки.

Выпуск Proxmox Mail Gateway 5 полностью переработан, добавлена возможность установки на ZFS Raid, представлен новый интерфейс на базе фреймворка ExtJS, подготовлен новый RESTful API для интеграции со сторонними проектами, обеспечена полноценная поддержка LDAP и IPv6, доступны объекто-ориентированная система правил фильтрации почты, центр отслеживания писем, раздел мониторинга и статистики. При этом сохранены все возможности Proxmox Mail Gateway 4. Продукт полностью доступен для бесплатного использования, включая неограниченное число почтовых доменов и пользователей. Отличие платной подписки сводится к предоставлению дополнительно стабилизированного репозитория и услуг поддержки.