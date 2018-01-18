18.01.2018 23:15  Стабильный релиз Wine 3.0

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|3.52, 321, 05:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Дона́т — мужское русское личное имя латинского происхождения; восходит к лат. donatus — «подаренный», «отданный».
Т.е. wine жив, пока бум рождаемости растёт?
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|4.53, WineHQ, 05:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Wine жив пока этот бум конвертируется в полезные человекочасы для Wine, а так же пока есть финансовая поддержка. Под "донатом" имелось ввиду первое и второе.
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|1.7, Michael Shigorin, 23:52, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> реализация обособленного потока обработки команд Direct3D
Кажется, о нём тут у некоторых была закоренелая привычка всё интересоваться?
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|2.62, ryoken, 07:13, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> реализация обособленного потока обработки команд Direct3D
> Кажется, о нём тут у некоторых была закоренелая привычка всё интересоваться?
Так все кому оно надо было и пихали соответствующий ключ реестра. Вот кто бы ещё научил вайн по потокам-ядрам процессора раскидываться правильно, а то в тех же танках 40 ФПС, а на проброшенной в KVM-виртуалке - 80-90, когда проц правильно настроен.
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|8.80, тоже Аноним, 09:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Очень простая логика: под конец года на прилавки поступает продукт.
Он будет продаваться до выхода следующей версии, то есть практически весь следующий год.
Если он будет пронумерован текущим годом, то покупатели будут воспринимать его как устаревший.
Опережающая нумерация повышает продажи. Банально.
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|4.49, Вареник, 05:16, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Нет таких отбросов, на которые корпорации не смогут подсадить пользователей.
Тормозная вебщина на десктоп-программах, чтобы каждое окно по гигабайту жрало и минуту рисовалось - в том числе.
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|3.63, ryoken, 07:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> тока вот с видеодровами фигняс в линуксах
"Фигняс". Надо запомнить. А с каким именно и на каких видяхах? (ДебСид + экпериментал таки на ура тащат жирафа 1060 6Гб, обстановку с АМД-видео не знаю из-за отсутствия таковых в личном доступе).
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|1.28, A.Stahl, 02:24, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Когда случился выпуск 1.0(не так уж и давно), я подумал: "Нужели?!".
Я обломался.
Сейчас, когда выходит 3.0, я уже ничего не жду.
Да и чего ждать-то?
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|6.66, nc, 07:23, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Проблемы с виндой в том что будучи подключенной к сети ее весьма нежелательно запускать без антивируса. Да и с антивирусом не всегда безопасно.
Поэтому вариант для легкого софта - wine, а лучше всего пожалуй изолированная виртуалка с виндой и без доступа к инету.
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|7.82, тоже Аноним, 09:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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К сожалению, как раз Wine, установленный и настроенный на автоматический запуск исполняемых win32-файлов, нивелирует эту разницу и позволяет-таки секретарше успешно запустить троян-шифровальщик.
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|6.64, ryoken, 07:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Без Амиго неудобно, благо яндекс брузер есть под линукс.
Пост эталонного потребителя фекалий...
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|3.54, Аноним анонимов, 05:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>запускать бинарники вражеской оси как минимум позорно.
Напоминает цитату с баша:
Быть девочкой - это когда ты ведёшь войну, выигрываешь, проигрываешь, а твой оппонент даже не знает, что вы воюете. (с)
Повзрослей, браток
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|1.42, 0ffh, 03:36, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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еще держу хр-вин7 для программирования электроники
солидворкс уже стабилен в вине
если как говорится в новости с портами нет проблем - то таки пришло время
полностью распрощатся с виндой
одно жалко - много ноутов в которых с линухом не очень
или ати или виа видео
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|3.68, Werwolf, 07:36, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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ну как минимум нежелание пользоваться этой какашкой. например у мну есть купленная лицензия, но винда (с этой лицензией) стоит на виртуалке которую честно говоря не помню уже когда запускал, последний раз вроде бы ради Corel Draw года два назад
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|1.55, Ilya Indigo, 06:07, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> В секцию реестра "HKCU\Software\Wine\Direct3D" добавлен новый ключ "csmt" (REG_DWORD), через который можно включить (0x1) или выключить (0x0, по умолчанию) поддержку многопоточной обработки команд Direct3D;
А почему по умолчанию он выключен?
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|2.81, h31, 09:12, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Так ведь лишние зависимости!!!11 Эх, в наши-то времена у программ не было лишних зависимостей, все программы велосипедили, ничего лишнего собирать не нужно было. Не то, что современные программы, где сотни зависимостей. Делаю ls /usr/lib/ | wc -l и прямо тоска накатывает.</sarcasm>
Если серьезно, то скорее всего для более удобной сборки под Android или macOS.
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