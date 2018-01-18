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18.01.2018 23:15  Стабильный релиз Wine 3.0

После года разработки и 23 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 3.0, который вобрал в себя более 6000 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поддержка Direct3D 10 и 11, реализация обособленного потока обработки команд Direct3D, графический драйвер для платформы Android, улучшенная поддержка DirectWrite и Direct2D. Из возможностей, которые отложены до следующей значительной ветки, упоминаются поддержка Direct3D 12, Vulkan и реализация Direct3D через OpenGL ES на платформе Android.

В Wine подтверждена полноценная работа 4580 программ для Windows, еще 3907 программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3301 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.

Ключевые новшества Wine 3.0:

  • Direct3D
    • Реализована значительная часть возможностей Direct3D 10 и 11, в том числе вычислительные и тесселяционные шейдеры, потоковый вывод, инструкции и модификаторы интерполяции для моделей шейдеров 4 и 5, непрямой (indirect) рендеринг, структурированные и побайтово адресуемые буферы, многослойная отрисовка на трёхмерных текстурах и массивах текстур, создание уровней mip-map и т.д.
    • Реализация обособленного потока обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах. В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении корректной отрисовки в многопоточном режиме, но в будущем ожидается проведение работы по увеличению производительности. В секцию реестра "HKCU\Software\Wine\Direct3D" добавлен новый ключ "csmt" (REG_DWORD), через который можно включить (0x1) или выключить (0x0, по умолчанию) поддержку многопоточной обработки команд Direct3D;
    • Улучшена поддержка применения базовых контекстов OpenGL в Direct3D, которые уже используются по умолчанию для обеспечения работы приложений Direct3D 10 и 11 на системах с графическими картами AMD и Intel, что позволяет при наличии OpenGL-драйверов Mesa обойтись без установки в реестре параметра"MaxVersionGL" для включения Direct3D 10 и 11;
    • Увеличено число графических карт, распознаваемых для WineD3D;
  • Графическая подсистема
    • В Direct2D реализована поддержка контуров геометрических объектов, кистей с линейными и радиальными градиентами, вычисления границ геометрических объектов, упрощения геометрических объектов;
    • Обеспечена совместимость Direct2D с GDI;
    • Список поддерживаемых расширений OpenGL обновлён до OpenGL 4.6;
    • Частично реализована библиотека GLU (OpenGL Utility Library). Системная библиотека GLU необходима только при использовании системы рендеринга Nurbs, во всех остальных случаях функции GLU теперь встроены в Wine;
    • В GdiPlus обеспечена обработка графических операций, включающих трансформации;
    • В GdiPlus добавлена поддержка воспроизведения большинства специфичных для GdiPlus типов записей metafile, помимо стандартных записей metafile;
    • В WindowsCodecs добавлена поддержка кодирования форматов изображений, включающих палитру;
  • Обеспечение работы Wine в окружении платформы Android
    • Появилась возможность сборки Wine в виде пакета в формате APK и установки как обычного приложения для Android;
    • Подготовлен полноценный графический драйвер (GDI) для Android. Из-за ограничений API Android возможна работа только в полноэкранном режиме;
    • Реализован полноценный звуковой драйвер для Android;
    • Обеспечена поддержка OpenGL, ограничивающаяся возможностями API OpenGL ES. Direct3D в окружении Android пока не поддерживается, так как не может быть полноценно реализован поверх OpenGL ES;
  • Ядро
    • Заявленная по умолчанию версия Windows поднята до Windows 7;
    • Реализована полная семантика именованных каналов, включая режим обмена сообщениями для именованных каналов. Обработка именованных каналов теперь целиком производится на стороне сервера Wine;
    • Поддержка исполняемых файлов в формате PIE (Position Independent Executables), как для исполняемого файла Wine, так как для запуска внешних исполняемых файлов;
    • Включено автоматическое создание устройств для параллельных и последовательных портов (могут быть переопределены через ключ HKLM\Software\Wine\Ports);
    • Реализован и включен по умолчанию безопасный режим поиска DLL (для отключения следует в разделе реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager установить переменную "SafeDllSearchMode" в 0);
    • Реализован безопасный режим поиска процессов, который отключен по умолчанию (включается через установку переменной HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeProcessSearchMode в 1);
    • Увеличена производительность асинхронного ввода/вывода благодаря сокращению числа обращений к серверу;
    • На 64-разрядных платформах обеспечена возможность выделения областей виртуальной памяти произвольного размера;
  • Интерфейс пользователя
    • Выполнен редизайн курсоров мыши, которые также предложены в более высоком разрешении для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
    • Для экранов с высокой плотностью пикселей адаптированы Shell Explorer, RichEdit и все основные диалоги;
    • Для переопределения DPI экрана предложена настройка "LogPixels", доступная в секции реестра "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop";
    • В режиме рабочего стола добавлена поддержка более высоких разрешений с различным коэффициентом соотношения сторон;
    • Реализована панель задач (Task Dialog);
    • В MSI добавлена поддержка внутреннего интерфейса (IUI, Internal User Interface);
    • Добавлен режим отрисовки тем оформления с применением двойной буферизации;
    • В библиотеку TWAIN добавлена поддержка диалога для выбора доступного сканера;
    • Добавлена возможность сохранения в OLE Data Cache платформонезависимых битовых карт и metafile;
  • Интеграция с рабочим столом
    • В desktop-файлах добавлена возможность определения поля StartupWMClass для обеспечения привязки к исполняемому файлу Windows;
    • Для определения изменений в буфере обмена X11-приложений задействована библиотека Xfixes вместо периодической проверки буфера;
    • В компонент RichEdit добавлена поддержка вставки в форме metafile;
    • Добавлена поддержка Progman DDE (компонент с DDE-сервером для Program Manager);
    • Активирован по умолчанию HID-сервис для определения устройств с поддержкой PnP;
    • Для macOS обеспечена поддержка четвёртой версии протокола вывода уведомлений;
  • Текст и шрифты
    • В API Uniscribe добавлена поддержка контекстной замены глифов;
    • Таблицы символов переведены на использование стандарта Unicode 10;
    • Обеспечена совместимость со шрифтовым движком FreeType 2.8.1;
  • DirectWrite
    • Обеспечена симуляция наклонных и жирных начертаний символов;
    • Улучшена обработка разрывов строк;
    • Улучшена отрисовка подчёркиваний;
    • Улучшена поддержка режима работы в оттенках серого;
    • Улучшена поддержка сглаживания и преобразования шрифтов;
    • Реализованы методы применения равномерного и пропорционального межстрочного интервала;
    • Кэш адаптирован для использования в многопоточных приложениях;
    • Реализована поддержка загрузки файлов шрифтов в оперативную память;
  • D3DX
    • Улучшена поддержка прешейдеров (preshader);
    • Добавлена возможность определения движков применения эффектов (ID3DXEffectStateManager) в приложениях D3DX 9;
    • Реализован пул эффектов для совместного использования параметров между разными эффектами D3DX 9;
  • Сетевые возможности
    • В WebServices добавлена поддержка приёма TCP- и UDP-соединений;
    • В Web Services добавлена поддержка протокола .NET Message Framing Protocol и формата .NET Binary Format, включая расширение для таблиц символов;
    • В Web Services включена поддержка приёма сообщений в асинхронном режиме;
    • Переработан код обработчика событий HTML для соответствия стандарту;
    • Добавлена поддержка нескольких стандартных HTML API;
    • В компонент WebBrowser добавлена поддержка файлов MHTML;
    • Улучшена поддержка встраивания HTML-документов в приложения .NET;
    • В WinHTTP налажен корректный разбор атрибутов Cookie;
  • Криптография
    • Добавлена встроенная реализация криптографических хэшей (вместо использования внешней библиотеки GnuTLS);
    • Добавлена поддержка симметричного алгоритма блочного шифрования AES;
    • В список известных сертификатов добавлен корневой сертификат Microsoft от 2011 года;
    • Дополнительные пакеты с Mono и Gecko теперь проверяются при помощи контрольных сумм SHA256;
  • Платформа ARM
    • На системах ARM по умолчанию выставлен ABI 'softfp' для совместимости с исполняемыми файлами Windows;
    • Добавлена поддержка предварительной загрузки (Preloader) на платформе ARM64;
    • Добавлена возможность использования режима отладки relay на системах ARM64;
  • Встроенные приложения
    • В RegEdit для улучшения совместимости с Windows переработаны функции импорта и экспорта реестра. По умолчанию экспорт осуществляется в формате Unicode. 64-разрядные представления в реестре теперь всегда снабжаются 64-разрядными префиксами;
    • В утилиту Reg.exe добавлены операции импорта и экспорта файлов с реестром;
    • В командном интерпретаторе добавлена команда MKLINK и обеспечена поддержка экранирования символов в командной строке;
    • В игре WineMine добавлен вывод диалога подтверждения операции перед сбросом лучших результатов;
  • Инструменты
    • В widl (компилятор IDL) обеспечена обработка возвратов из функций C++ в виде, совместимом с MSVC;
    • В компилятор ресурсов (wrc) добавлена возможность преобразования версий ресурсов через po-файлы;
    • В отладчик (winedbg) добавлена поддержка вывода состояния регистров для SSE и вычислений с плавающей запятой;
    • Все Perl-скрипты, разбирающие XML, переведены на использование модуля XML::LibXML;
    • Удалена устаревшая утилита wineinstall;
  • Разное
    • В XAudio реализована поддержка звуковых форматов с плавающей запятой с числом каналов более двух;
    • В C++ runtime добавлена поддержка Scheduler и аналогичных классов;
    • В ODBC добавлена поддержка установки драйвера SQL;
    • Добавлена поддержка каталога ProgramData;
    • В движок Mono перенесены исправления из основного проекта и добавлена поддержка второй версии API профилирования;
    • В отладочных трассировках обеспечено отображение идентификатора потока;
  • Новые зависимости
    • В число зависимостей включена библиотека krb5, используемая в Kerberos Authentication Package;
    • Для получения уведомления об изменении содержимого буфера обмена задействована библиотека Xfixes.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 1.8
  5. OpenNews: Анонсирован релиз Wine 1.0.0
  6. OpenNews: Релиз Wine 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 23:17, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +24 +/
    Один из лучших FLOSS-проектов. Спасибо, что есть!
     
     
  • 2.24, WineHQ, 01:31, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    Пожалуйста! Ждём от вас донатов, иначе долго не проживём.
     
     
  • 3.52, 321, 05:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >Дона́т — мужское русское личное имя латинского происхождения; восходит к лат. donatus — «подаренный», «отданный».

    Т.е. wine жив, пока бум рождаемости растёт?

     
     
  • 4.53, WineHQ, 05:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Wine жив пока этот бум конвертируется в полезные человекочасы для Wine, а так же пока есть финансовая поддержка. Под "донатом" имелось ввиду первое и второе.
     
     
  • 5.76, Аноним, 08:56, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Под "донатом" имелось ввиду первое и второе.

    А кампот?

     
  • 1.2, Дед Анон, 23:25, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Я уж думал не доживу до того момента когда увижу в заголовке "Стабильный релиз Wine"
     
  • 1.3, Аноним, 23:31, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А можно ли его уже поставить без использования прослоки в виде линукса?
     
     
  • 2.4, анонимный аноним, 23:34, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    да,гугли windows 10 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Michael Shigorin, 23:53, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +26 +/
    Не вводите людей в заблуждение, это подделка под wine.
     
  • 3.46, Аноним, 03:46, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Лучше 8.1. Та же десятка, только без внезапных обновлений и кейлоггеров.
     
     
  • 4.74, asand3r, 08:33, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >кейлоггеров

    Я бы не был так уверен.

     
  • 2.6, Аноним, 23:41, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    https://www.Reactos.org
     
  • 1.7, Michael Shigorin, 23:52, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > реализация обособленного потока обработки команд Direct3D

    Кажется, о нём тут у некоторых была закоренелая привычка всё интересоваться?

     
     
  • 2.10, anonimus, 23:58, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Нет, интересуются гта5
     
  • 2.62, ryoken, 07:13, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> реализация обособленного потока обработки команд Direct3D
    > Кажется, о нём тут у некоторых была закоренелая привычка всё интересоваться?

    Так все кому оно надо было и пихали соответствующий ключ реестра. Вот кто бы ещё научил вайн по потокам-ядрам процессора раскидываться правильно, а то в тех же танках 40 ФПС, а на проброшенной в KVM-виртуалке - 80-90, когда проц правильно настроен.

     
     
  • 3.75, Аноним, 08:51, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В них еще играют Да у Вас уже чистый крахмал по венам течь должен ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Радостный Задрот, 23:58, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В это сложно поверить, но я запустил Ведьмака 3 - полет нормальный. 0_0

    P.S. Видюха нвидия.

     
     
  • 2.16, НяшМяш, 00:37, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Сложно. Ждём скриншотов.
     
  • 2.17, Онаним, 00:45, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Народ даже Фотошоп 2018 запускает. Похоже таки дождались вендекепец!
     
     
  • 3.22, Аноним, 01:27, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Фотошоп 2018

    Как они запускают то, чего ещё нет?

     
     
  • 4.25, Онаним, 01:41, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кого нет В Википедии написано Stable release CC 2018 19 0 1 334 14 November... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Аноним, 02:05, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Делать релиз 2018 в 2017. Адобы странные.
     
     
  • 6.45, Аноним, 03:45, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Visual Studio, 3dStudio Max делают аналогично
     
     
  • 7.47, Аноним, 04:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто-то придумал и все скопировали Точно так же как вместо названий, новые верси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.80, тоже Аноним, 09:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень простая логика: под конец года на прилавки поступает продукт.
    Он будет продаваться до выхода следующей версии, то есть практически весь следующий год.
    Если он будет пронумерован текущим годом, то покупатели будут воспринимать его как устаревший.
    Опережающая нумерация повышает продажи. Банально.
     
  • 2.59, Аноним, 07:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Учитывая, что там у всех разрабов Нвидия и они все писали с оглядкой на книжку Н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 00:10, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Доко 8230 I CAME ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Ананимус, 00:10, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Теперь ждём новости о wine-staging 3.0
    Должно быть ещё интереснее.
     
  • 1.14, Аноним, 00:29, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Такими темпами линукс станет более виндой, чем она сама.
     
     
  • 2.15, Аноним, 00:33, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Винда к этому времени будет очень активно использовать UWP и распространять боль... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 02:35, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это уже не винда, а планшет какой-то с плитками.
     
  • 3.31, Анончик999999, 02:58, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    UWP тормознутое, убожеское и глючное Не получится win32 еще долго будет рулить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним, 03:44, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Десятку схавали и это схавают.
     
  • 4.49, Вареник, 05:16, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет таких отбросов, на которые корпорации не смогут подсадить пользователей.

    Тормозная вебщина на десктоп-программах, чтобы каждое окно по гигабайту жрало и минуту рисовалось - в том числе.

     
  • 1.19, Аноним, 01:18, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Удаляю свою семёрку, ставлю минт. Наконец дождался.
     
     
  • 2.26, Аноним, 01:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    тока вот с видеодровами фигняс в линуксах
     
     
  • 3.50, Вареник, 05:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > тока вот с видеодровами фигняс в линуксах

    В экзотических дистрах - фигня. А так все работает.

     
  • 3.63, ryoken, 07:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > тока вот с видеодровами фигняс в линуксах

    "Фигняс". Надо запомнить. А с каким именно и на каких видяхах? (ДебСид + экпериментал таки на ура тащат жирафа 1060 6Гб, обстановку с АМД-видео не знаю из-за отсутствия таковых в личном доступе).

     
  • 2.33, Анончик999999, 03:01, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не забудь про kpti.
     
     
  • 3.48, Аноним, 04:42, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это против уязвимости в процах Оно не автоматически включается после обновления... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.78, Sluggard, 09:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть патчи для 7 от Microsoft, SP1 как-никак до 2020 поддерживается.
     
  • 3.79, Sluggard, 09:08, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не забудь про kpti.

    Пропишет nopti в параметры загрузки ядра, делов-то.

     
  • 1.28, A.Stahl, 02:24, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда случился выпуск 1.0(не так уж и давно), я подумал: "Нужели?!".
    Я обломался.
    Сейчас, когда выходит 3.0, я уже ничего не жду.
    Да и чего ждать-то?
     
     
  • 2.30, Аноним, 02:54, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    запускать бинарники вражеской оси как минимум позорно.
     
     
  • 3.34, Анончик999999, 03:02, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а если нету альтернативы виндовым прогам?
     
     
  • 4.35, Аноним, 03:05, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    значит ее нужно создать.
     
     
  • 5.36, Анончик999999, 03:09, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    создавай.
     
  • 5.37, Анончик999999, 03:14, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не лучше уж на Винде использовать свободный софт любой, необходимой свежести?
     
     
  • 6.66, nc, 07:23, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проблемы с виндой в том что будучи подключенной к сети ее весьма нежелательно запускать без антивируса. Да и с антивирусом не всегда безопасно.
    Поэтому вариант для легкого софта - wine, а лучше всего пожалуй изолированная виртуалка с виндой и без доступа к инету.
     
     
  • 7.82, тоже Аноним, 09:15, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, как раз Wine, установленный и настроенный на автоматический запуск исполняемых win32-файлов, нивелирует эту разницу и позволяет-таки секретарше успешно запустить троян-шифровальщик.
     
  • 5.60, Grammar, 07:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Создай мне базу данных Консультант+ и пополняй ее ежедневно.
     
     
  • 6.77, Аноним, 08:58, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://risovach.ru/upload/2015/03/mem/123_77303009_orig_.jpg
     
  • 4.38, EHLO, 03:20, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем альтернатива плохим программам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Аноним, 03:25, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Без Амиго неудобно, благо яндекс брузер есть под линукс.
     
     
  • 6.64, ryoken, 07:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Без Амиго неудобно, благо яндекс брузер есть под линукс.

    Пост эталонного потребителя фекалий...

     
  • 5.41, Анончик999999, 03:25, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну да, только линуксовые хорошие программы.
     
  • 5.65, Тот_Самый_Анонимус, 07:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У вас СГМ (Столлман головного мозга).
     
     
  • 6.83, Andrey Mitrofanov, 09:22, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У вас СГМ (Столлман головного мозга).

    А у Вас ЛГБТ - Лурк Головного ...ммм... дальше сам -- на лурке.

     
  • 3.54, Аноним анонимов, 05:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >>запускать бинарники вражеской оси как минимум позорно.

    Напоминает цитату с баша:
    Быть девочкой - это когда ты ведёшь войну, выигрываешь, проигрываешь, а твой оппонент даже не знает, что вы воюете. (с)

    Повзрослей, браток

     
  • 1.42, 0ffh, 03:36, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    еще держу хр-вин7 для программирования электроники
    солидворкс уже стабилен в вине
    если как говорится в новости с портами нет проблем - то таки пришло время
    полностью распрощатся с виндой
    одно жалко - много ноутов в которых с линухом не очень
    или ати или виа видео
     
     
  • 2.56, Анонимен, 06:53, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надеюсь, солид купленный, но тогда непонятен мотив зажатия денег на винду.
     
     
  • 3.68, Werwolf, 07:36, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну как минимум нежелание пользоваться этой какашкой. например у мну есть купленная лицензия, но винда (с этой лицензией) стоит на виртуалке которую честно говоря не помню уже когда запускал, последний раз вроде бы ради Corel Draw года два назад
     
  • 1.43, Аноним, 03:38, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот только даже платина не работает нормально
     
  • 1.51, Аноним, 05:21, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для запуска 32 битных приложений на нормальной системе конечно же придется еще п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.84, Andrey Mitrofanov, 09:27, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >32 битных приложений
    >на нормальной системе

    На номмальной системе? Ненормальные приложения?!

    "Ну, Вале-е-ера-а! Ты норма-альный?"

     
  • 1.55, Ilya Indigo, 06:07, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В секцию реестра "HKCU\Software\Wine\Direct3D" добавлен новый ключ "csmt" (REG_DWORD), через который можно включить (0x1) или выключить (0x0, по умолчанию) поддержку многопоточной обработки команд Direct3D;

    А почему по умолчанию он выключен?

     
     
  • 2.57, ещь, 07:02, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У меня почему-то вообще нет раздела "HKCU\Software\Wine\Direct3D"
     
     
  • 3.71, Аноним, 07:51, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не страшно, что его нет, создай Я его уже 10 лет создаю сразу после создани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.70, Аноним, 07:50, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чтобы лучше продавать Crossover Wine
     
  • 1.58, Аноним, 07:07, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Такие вещи делать не стоило Зачем нужна в догрузку реализация и сопровождение п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.81, h31, 09:12, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь лишние зависимости!!!11 Эх, в наши-то времена у программ не было лишних зависимостей, все программы велосипедили, ничего лишнего собирать не нужно было. Не то, что современные программы, где сотни зависимостей. Делаю ls /usr/lib/ | wc -l и прямо тоска накатывает.</sarcasm>
    Если серьезно, то скорее всего для более удобной сборки под Android или macOS.
     
  • 1.61, DmA, 07:11, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а 64 битные приложения-то там работают? какие?
     
     
  • 2.72, Аноним, 08:11, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Прекрасно работают, правда нужно ддля этого поставить wine-64 Либо приложение н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.67, nc, 07:26, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Интересно запускается и работает ли в нем Visual Studio.
     
     
  • 2.86, Mindows user, 10:00, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это единственное чего не хватает мне
     
  • 1.69, Аноним, 07:45, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо за русский перевод Английский я знаю не насколько хорошо, чтобы читать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.73, Анонзо, 08:30, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    С какого хрена пишет это?

    E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial Release» не содержит файла Release.

     
  • 1.85, Аноним, 09:28, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А поддержку вяленого так и не подвезли.
     

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