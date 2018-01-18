18.01.2018 23:15  Стабильный релиз Wine 3.0

После года разработки и 23 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 3.0, который вобрал в себя более 6000 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поддержка Direct3D 10 и 11, реализация обособленного потока обработки команд Direct3D, графический драйвер для платформы Android, улучшенная поддержка DirectWrite и Direct2D. Из возможностей, которые отложены до следующей значительной ветки, упоминаются поддержка Direct3D 12, Vulkan и реализация Direct3D через OpenGL ES на платформе Android. В Wine подтверждена полноценная работа 4580 программ для Windows, еще 3907 программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3301 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений. Ключевые новшества Wine 3.0: Direct3D Реализована значительная часть возможностей Direct3D 10 и 11, в том числе вычислительные и тесселяционные шейдеры, потоковый вывод, инструкции и модификаторы интерполяции для моделей шейдеров 4 и 5, непрямой (indirect) рендеринг, структурированные и побайтово адресуемые буферы, многослойная отрисовка на трёхмерных текстурах и массивах текстур, создание уровней mip-map и т.д. Реализация обособленного потока обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах. В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении корректной отрисовки в многопоточном режиме, но в будущем ожидается проведение работы по увеличению производительности. В секцию реестра "HKCU\Software\Wine\Direct3D" добавлен новый ключ "csmt" (REG_DWORD), через который можно включить (0x1) или выключить (0x0, по умолчанию) поддержку многопоточной обработки команд Direct3D; Улучшена поддержка применения базовых контекстов OpenGL в Direct3D, которые уже используются по умолчанию для обеспечения работы приложений Direct3D 10 и 11 на системах с графическими картами AMD и Intel, что позволяет при наличии OpenGL-драйверов Mesa обойтись без установки в реестре параметра"MaxVersionGL" для включения Direct3D 10 и 11; Увеличено число графических карт, распознаваемых для WineD3D;

Графическая подсистема В Direct2D реализована поддержка контуров геометрических объектов, кистей с линейными и радиальными градиентами, вычисления границ геометрических объектов, упрощения геометрических объектов; Обеспечена совместимость Direct2D с GDI; Список поддерживаемых расширений OpenGL обновлён до OpenGL 4.6; Частично реализована библиотека GLU (OpenGL Utility Library). Системная библиотека GLU необходима только при использовании системы рендеринга Nurbs, во всех остальных случаях функции GLU теперь встроены в Wine; В GdiPlus обеспечена обработка графических операций, включающих трансформации; В GdiPlus добавлена поддержка воспроизведения большинства специфичных для GdiPlus типов записей metafile, помимо стандартных записей metafile; В WindowsCodecs добавлена поддержка кодирования форматов изображений, включающих палитру;

Обеспечение работы Wine в окружении платформы Android Появилась возможность сборки Wine в виде пакета в формате APK и установки как обычного приложения для Android; Подготовлен полноценный графический драйвер (GDI) для Android. Из-за ограничений API Android возможна работа только в полноэкранном режиме; Реализован полноценный звуковой драйвер для Android; Обеспечена поддержка OpenGL, ограничивающаяся возможностями API OpenGL ES. Direct3D в окружении Android пока не поддерживается, так как не может быть полноценно реализован поверх OpenGL ES;

Ядро Заявленная по умолчанию версия Windows поднята до Windows 7; Реализована полная семантика именованных каналов, включая режим обмена сообщениями для именованных каналов. Обработка именованных каналов теперь целиком производится на стороне сервера Wine; Поддержка исполняемых файлов в формате PIE (Position Independent Executables), как для исполняемого файла Wine, так как для запуска внешних исполняемых файлов; Включено автоматическое создание устройств для параллельных и последовательных портов (могут быть переопределены через ключ HKLM\Software\Wine\Ports); Реализован и включен по умолчанию безопасный режим поиска DLL (для отключения следует в разделе реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager установить переменную "SafeDllSearchMode" в 0); Реализован безопасный режим поиска процессов, который отключен по умолчанию (включается через установку переменной HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeProcessSearchMode в 1); Увеличена производительность асинхронного ввода/вывода благодаря сокращению числа обращений к серверу; На 64-разрядных платформах обеспечена возможность выделения областей виртуальной памяти произвольного размера;

Интерфейс пользователя Выполнен редизайн курсоров мыши, которые также предложены в более высоком разрешении для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI); Для экранов с высокой плотностью пикселей адаптированы Shell Explorer, RichEdit и все основные диалоги; Для переопределения DPI экрана предложена настройка "LogPixels", доступная в секции реестра "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"; В режиме рабочего стола добавлена поддержка более высоких разрешений с различным коэффициентом соотношения сторон; Реализована панель задач (Task Dialog); В MSI добавлена поддержка внутреннего интерфейса (IUI, Internal User Interface); Добавлен режим отрисовки тем оформления с применением двойной буферизации; В библиотеку TWAIN добавлена поддержка диалога для выбора доступного сканера; Добавлена возможность сохранения в OLE Data Cache платформонезависимых битовых карт и metafile;

Интеграция с рабочим столом В desktop-файлах добавлена возможность определения поля StartupWMClass для обеспечения привязки к исполняемому файлу Windows; Для определения изменений в буфере обмена X11-приложений задействована библиотека Xfixes вместо периодической проверки буфера; В компонент RichEdit добавлена поддержка вставки в форме metafile; Добавлена поддержка Progman DDE (компонент с DDE-сервером для Program Manager); Активирован по умолчанию HID-сервис для определения устройств с поддержкой PnP; Для macOS обеспечена поддержка четвёртой версии протокола вывода уведомлений;

Текст и шрифты В API Uniscribe добавлена поддержка контекстной замены глифов; Таблицы символов переведены на использование стандарта Unicode 10; Обеспечена совместимость со шрифтовым движком FreeType 2.8.1;

DirectWrite Обеспечена симуляция наклонных и жирных начертаний символов; Улучшена обработка разрывов строк; Улучшена отрисовка подчёркиваний; Улучшена поддержка режима работы в оттенках серого; Улучшена поддержка сглаживания и преобразования шрифтов; Реализованы методы применения равномерного и пропорционального межстрочного интервала; Кэш адаптирован для использования в многопоточных приложениях; Реализована поддержка загрузки файлов шрифтов в оперативную память;

D3DX Улучшена поддержка прешейдеров (preshader); Добавлена возможность определения движков применения эффектов (ID3DXEffectStateManager) в приложениях D3DX 9; Реализован пул эффектов для совместного использования параметров между разными эффектами D3DX 9;

Сетевые возможности В WebServices добавлена поддержка приёма TCP- и UDP-соединений; В Web Services добавлена поддержка протокола .NET Message Framing Protocol и формата .NET Binary Format, включая расширение для таблиц символов; В Web Services включена поддержка приёма сообщений в асинхронном режиме; Переработан код обработчика событий HTML для соответствия стандарту; Добавлена поддержка нескольких стандартных HTML API; В компонент WebBrowser добавлена поддержка файлов MHTML; Улучшена поддержка встраивания HTML-документов в приложения .NET; В WinHTTP налажен корректный разбор атрибутов Cookie;

Криптография Добавлена встроенная реализация криптографических хэшей (вместо использования внешней библиотеки GnuTLS); Добавлена поддержка симметричного алгоритма блочного шифрования AES; В список известных сертификатов добавлен корневой сертификат Microsoft от 2011 года; Дополнительные пакеты с Mono и Gecko теперь проверяются при помощи контрольных сумм SHA256;

Платформа ARM На системах ARM по умолчанию выставлен ABI 'softfp' для совместимости с исполняемыми файлами Windows; Добавлена поддержка предварительной загрузки (Preloader) на платформе ARM64; Добавлена возможность использования режима отладки relay на системах ARM64;

Встроенные приложения В RegEdit для улучшения совместимости с Windows переработаны функции импорта и экспорта реестра. По умолчанию экспорт осуществляется в формате Unicode. 64-разрядные представления в реестре теперь всегда снабжаются 64-разрядными префиксами; В утилиту Reg.exe добавлены операции импорта и экспорта файлов с реестром; В командном интерпретаторе добавлена команда MKLINK и обеспечена поддержка экранирования символов в командной строке; В игре WineMine добавлен вывод диалога подтверждения операции перед сбросом лучших результатов;

Инструменты В widl (компилятор IDL) обеспечена обработка возвратов из функций C++ в виде, совместимом с MSVC; В компилятор ресурсов (wrc) добавлена возможность преобразования версий ресурсов через po-файлы; В отладчик (winedbg) добавлена поддержка вывода состояния регистров для SSE и вычислений с плавающей запятой; Все Perl-скрипты, разбирающие XML, переведены на использование модуля XML::LibXML; Удалена устаревшая утилита wineinstall;

Разное В XAudio реализована поддержка звуковых форматов с плавающей запятой с числом каналов более двух; В C++ runtime добавлена поддержка Scheduler и аналогичных классов; В ODBC добавлена поддержка установки драйвера SQL; Добавлена поддержка каталога ProgramData; В движок Mono перенесены исправления из основного проекта и добавлена поддержка второй версии API профилирования; В отладочных трассировках обеспечено отображение идентификатора потока;

Новые зависимости В число зависимостей включена библиотека krb5, используемая в Kerberos Authentication Package; Для получения уведомления об изменении содержимого буфера обмена задействована библиотека Xfixes.





