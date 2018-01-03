03.01.2018 11:55  Около 9% сайтов используют код для обхода блокировщиков рекламы

Исследователи из Университета Айовы и Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовали результаты анализа использования на сайтах кода для определения блокировщиков рекламы, который применяется с целью ограничения доступа при наличии у пользователя блокировщиков рекламы или вывода уведомления с предложением отключить блокировку.

Было выявлено, что обход блокировщиков рекламы практикуется на 9.1% из 5 тысяч самых популярных сайтов по рейтингу Alexa. При рассмотрении 100 тысяч самых популярных сайтов этот показатель составляет 5.2%. Для определения применения скриптов, противостоящим блокировщикам рекламы, исследователями использовались наборы правил, поставляемые в списке Anti-Adblock Killer List и секциях Adblock Warning Removal и Anti-Adblock из списка Combined EasyList. Что касается популярности блокировщиков рекламы среди пользователей, то по оценке исследователей в настоящее время от 30 до 40% пользователей используют блокировщики.



