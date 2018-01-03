03.01.2018 11:55  Около 9% сайтов используют код для обхода блокировщиков рекламы

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|1.1, DiabloPC, 12:03, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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> По оценке исследователей в настоящее время от 30 до 40% пользователей используют блокировщики рекламы.
Что-то мне подсказует что если брать только десктопных пользователей то этот показатель взлетит раза в два....
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|3.18, nexfwall, 16:03, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Тут сок в том, что они скорее всего учитывали ещё и мобилки. Где Google и Apple сделали всё, чтобы блокировщики рекламы были той ещё болью в заднице. Либо root, либо всякие "псевдоVPN".
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|4.10, A.Stahl, 13:08, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Обсуждение это обмен мнениями, а не констатация факта не имеющего никакого влияния на предмет обсуждения.
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|1.5, Аноним, 12:27, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+13 +/–
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вижу сайт, не работающий со включенным адблоком, задумываюсь на пару секунд и закрываю его. Пусть сами своими троянами пользуются.
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|1.21, me, 17:19, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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1. ViewPageSource;
2. поиск какие скрипты вызываются и какие адреса используются;
3. Открыть /etc/hosts, добавить рекламный домен с адресом 127.0.0.1;
4. Лепота.
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