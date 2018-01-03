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03.01.2018 11:55  Около 9% сайтов используют код для обхода блокировщиков рекламы

Исследователи из Университета Айовы и Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовали результаты анализа использования на сайтах кода для определения блокировщиков рекламы, который применяется с целью ограничения доступа при наличии у пользователя блокировщиков рекламы или вывода уведомления с предложением отключить блокировку.

Было выявлено, что обход блокировщиков рекламы практикуется на 9.1% из 5 тысяч самых популярных сайтов по рейтингу Alexa. При рассмотрении 100 тысяч самых популярных сайтов этот показатель составляет 5.2%. Для определения применения скриптов, противостоящим блокировщикам рекламы, исследователями использовались наборы правил, поставляемые в списке Anti-Adblock Killer List и секциях Adblock Warning Removal и Anti-Adblock из списка Combined EasyList. Что касается популярности блокировщиков рекламы среди пользователей, то по оценке исследователей в настоящее время от 30 до 40% пользователей используют блокировщики.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  3. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  4. OpenNews: Оценка степени использования дополнений для блокирования рекламы
  5. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
  6. OpenNews: Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: adblock
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  • 1.1, DiabloPC, 12:03, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > По оценке исследователей в настоящее время от 30 до 40% пользователей используют блокировщики рекламы.

    Что-то мне подсказует что если брать только десктопных пользователей то этот показатель взлетит раза в два....

     
     
  • 2.6, A.Stahl, 12:29, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +21 +/
    А если брать только пользователей блокировщиков рекламы, то этот процент и вовсе взлетит до 100%
     
     
  • 3.18, nexfwall, 16:03, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Тут сок в том, что они скорее всего учитывали ещё и мобилки. Где Google и Apple сделали всё, чтобы блокировщики рекламы были той ещё болью в заднице. Либо root, либо всякие "псевдоVPN".
     
     
  • 4.20, Crazy Alex, 17:13, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    ublock на мобильном файрфоксе нормально работает
     
  • 4.25, Аноним, 17:46, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Адекватные юзеры ставят себе uBlock Origin на Firefox и Chrome А есть еще облег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, KOT040188, 19:26, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Адекватные юзеры не ставят Firefox и Chrome.

    Поправил. К тому же хромой не поддерживает расширения.

     
  • 1.2, Аноним, 12:04, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Использую Adblock Plus на лисе, рекламу оставил только на ютубе.
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:17, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Тебя настолько много, что это уведомление может поставить под сомнение результат исследования?
     
     
  • 3.8, AlexYeCu_not_logged, 12:47, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это называется «обсуждение». Люди высказывают своё мнение, выдают имеющуюся информацию по вопросу, и всё в таком духе.
     
     
  • 4.10, A.Stahl, 13:08, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Обсуждение это обмен мнениями, а не констатация факта не имеющего никакого влияния на предмет обсуждения.
     
     
  • 5.14, Аноним, 14:02, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему не имеющего Теперь можно обсуждать кто где оставил рекламу и почему Всё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.15, Аноним, 14:29, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Зачем ты констатировал этот факт?
     
  • 2.7, commiethebeastie, 12:30, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Оставил там, где счетчик блокировки зашкаливает за 1к?
     
  • 2.16, Аноним, 15:07, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А зачем оставил на ютубе ?


     
     
  • 3.33, Аноним, 00:59, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мазохист, или не смотрит ютьюб. одно из двух
     
  • 1.4, iPony, 12:17, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И это правильно. Инь и Янь - равновесие и все дела.
     
  • 1.5, Аноним, 12:27, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    вижу сайт, не работающий со включенным адблоком, задумываюсь на пару секунд и закрываю его. Пусть сами своими троянами пользуются.
     
     
  • 2.13, Crazy Alex, 13:43, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну, настроить anti-adblock killer - дело пары минут, но то, что таки через него пролезает - в тoпкy, конечно.
     
  • 2.19, Аноним, 16:14, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вижу такой сайт и первым делом пробую кэш гугла глянуть.
     
  • 1.12, Аноним, 13:38, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какой 5.2? Даже Яндекс обходит.
     
  • 1.21, me, 17:19, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    1. ViewPageSource;
    2. поиск какие скрипты вызываются и какие адреса используются;
    3. Открыть /etc/hosts, добавить рекламный домен с адресом 127.0.0.1;
    4. Лепота.
     
     
  • 2.24, Crazy Alex, 17:40, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    4. Получить поломанный сайт либо баннер "отключите блокировщик"
     
  • 2.26, paulus, 18:54, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А не устанешь в /etc/hosts все прописывать?
     
  • 1.27, Аноним, 19:03, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сайты же определяют наличие блокировщика тупо по отсутствию функций переменных и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 19:12, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Никогда не пользовался никакими блокировщиками На сайты где реклама раздражает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 19:19, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > 9%

    Похоже, вторую девятку потеряли.

     
     
  • 2.31, A.Stahl, 21:19, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >вторую девятку потеряли

    9.1 = 9.0(9)
    Ну если тебе так важна запись с двумя девятками... Это какой-то новомодный фетиш?

     
  • 1.32, Аноним, 21:53, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Куда можно закинуть денежку, чтобы смотреть интернет без рекламы?
     

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