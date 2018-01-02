02.01.2018 08:57  Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter

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Доступен четвёртый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.
В новом выпуске представлен новый стиль оформления стартовой страницы, а также добавлен интерфейс для управления списком хостов, для которых индивидуально переопределены настройки браузера. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, подготовить модуль для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается привязка к системной локализации, совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.
Основные возможности:
- Стартовая страница (SpeedDial),
- Конфигуратор,
- Система закладок,
- Боковая панель,
- Менеджер загрузок,
- Приватный режим (как в виде вкладок, так и постоянно действующий (можно включить в about:config));
- Интерфейс для просмотра истории посещений,
- Редактор Cookie,
- Менеджер содержимого локального кэша,
- Панель поиска,
- Менеджер сеансов,
- Инструмент инспектирования web-страниц,
- Менеджер SSL-сертификатов,
- Возможность сохранения паролей,
- Система сохранения/восстановление сеансов,
- Полноэкранный режим,
- Возможность смены User Agent,
- Проверка орфографии в формах,
- Функция отключения звука в отдельных вкладках,
- Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus),
- Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков,
- Поддержка создания произвольных меню на панели
- Возможность добавления собственных пунктов в контекстные меню,
- Средства для гибкой настройки панели и панели закладок,
- Встроенная систему ведения заметок (TODO) с поддержкой импорта из Opera Notes
- Модульная архитектура, позволяющая заменять различные компоненты браузера, включая браузерный движок, менеджер закладок и интерфейс просмотра истории посещений.
- Бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).