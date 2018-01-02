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02.01.2018 08:57  Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен четвёртый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

В новом выпуске представлен новый стиль оформления стартовой страницы, а также добавлен интерфейс для управления списком хостов, для которых индивидуально переопределены настройки браузера. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, подготовить модуль для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается привязка к системной локализации, совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

Основные возможности:

  • Стартовая страница (SpeedDial),
  • Конфигуратор,
  • Система закладок,
  • Боковая панель,
  • Менеджер загрузок,
  • Приватный режим (как в виде вкладок, так и постоянно действующий (можно включить в about:config));
  • Интерфейс для просмотра истории посещений,
  • Редактор Cookie,
  • Менеджер содержимого локального кэша,
  • Панель поиска,
  • Менеджер сеансов,
  • Инструмент инспектирования web-страниц,
  • Менеджер SSL-сертификатов,
  • Возможность сохранения паролей,
  • Система сохранения/восстановление сеансов,
  • Полноэкранный режим,
  • Возможность смены User Agent,
  • Проверка орфографии в формах,
  • Функция отключения звука в отдельных вкладках,
  • Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus),
  • Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков,
  • Поддержка создания произвольных меню на панели
  • Возможность добавления собственных пунктов в контекстные меню,
  • Средства для гибкой настройки панели и панели закладок,
  • Встроенная систему ведения заметок (TODO) с поддержкой импорта из Opera Notes
  • Модульная архитектура, позволяющая заменять различные компоненты браузера, включая браузерный движок, менеджер закладок и интерфейс просмотра истории посещений.
  • Бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).


  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Вышел второй кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  4. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  6. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera
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  • 1.1, Аноним, 09:05, 02/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Замечательно!
     
  • 1.2, selishii, 09:33, 02/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Неплохо, но вот только базовый все равно Webkit, а Webengine только экспериментальный, да и стабильности в нем я думаю пока нет(судя по предыдущему опыту). Так что пока - только Falcon(Qupzilla).
     
     
  • 2.3, DiabloPC, 09:46, 02/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Отчего-же? Webengine есть и отлично работает.
    Кста, а чем Webkit не угодил?
    ЗЫ
    О стабильности: если речь об Appimage - ХЗ у кого как, а у меня оно падает по 200 раз за час, а вот то что собрано у себя - никаких проблем....
     
     
  • 3.7, selishii, 10:24, 02/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    У меня тоже из Appimage - негативный опыт, надо будет попробовать из AUR-а. А так o Webkit-е я сужу еще по Rekonq-у и Qupzill-e 1.8.x - какой-то он "неудобный" что-ли. и страницы как-то не так отображает по сравнению с "Дефолт"браузером.
     
  • 1.8, Константавр, 11:18, 02/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Во всех этих "альтернативных" браузерах одна большая проблема - блокировщик нежелательного контента неудобный. Практически бессмысленный. А без этого браузером пользоваться стало невозможно. И то, что это не самодостаточный браузер, а просто нашлёпка над вебкитом или вкбэнджином, не оставляет никаких надежд, что когда-нибудь появится полноценный, удобный блокировщик.
     
  • 1.9, Василий, 11:41, 02/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С него и пишу. Чёрт возьми шустрый браузер. Лишь бы не замахровел со временем.
     
     
  • 2.10, Василий, 11:48, 02/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, и кстати сейчас во фре на этом браузере нормально кажут видяхи на ленте.ру Буквально недавно не работали.

    Работают братья!

     
     
  • 3.11, Saladin, 11:52, 02/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С подобными браузерами надо писать про каждый случай нормальной работы на чуть более сложном сайте, чем текстовый
     
     
  • 4.12, Василий, 12:06, 02/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно тебе уж ворчать. Будь проще и добрей, вспомни каково это, радоваться простым вещам и не искать во всём плохое.
     

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