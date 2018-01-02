02.01.2018 08:57  Четвёртый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен четвёртый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows. В новом выпуске представлен новый стиль оформления стартовой страницы, а также добавлен интерфейс для управления списком хостов, для которых индивидуально переопределены настройки браузера. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, подготовить модуль для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается привязка к системной локализации, совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link. Основные возможности: Стартовая страница (SpeedDial),

Конфигуратор,

Система закладок,

Боковая панель,

Менеджер загрузок,

Приватный режим (как в виде вкладок, так и постоянно действующий (можно включить в about:config));

Интерфейс для просмотра истории посещений,

Редактор Cookie,

Менеджер содержимого локального кэша,

Панель поиска,

Менеджер сеансов,

Инструмент инспектирования web-страниц,

Менеджер SSL-сертификатов,

Возможность сохранения паролей,

Система сохранения/восстановление сеансов,

Полноэкранный режим,

Возможность смены User Agent,

Проверка орфографии в формах,

Функция отключения звука в отдельных вкладках,

Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus),

Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков,

Поддержка создания произвольных меню на панели

Возможность добавления собственных пунктов в контекстные меню,

Средства для гибкой настройки панели и панели закладок,

Встроенная систему ведения заметок (TODO) с поддержкой импорта из Opera Notes

Модульная архитектура, позволяющая заменять различные компоненты браузера, включая браузерный движок, менеджер закладок и интерфейс просмотра истории посещений.

Бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).



