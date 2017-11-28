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28.11.2017 16:53  В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL "data:"

В целях противодействия фишингу разработчики Mozilla приняли решение блокировать открытие в основной странице URL "data:", содержимое которых может быть использовано для отображения в адресной строке информации, вводящей пользователя в заблуждение (например, "data:text/html,https://auth.site.com/много пробелов...‹script›JavaScript-блок‹/script›"). Подобной нехитрой подстановки оказывается достаточно для обмана многих неквалифицированных пользователей, которые видя знакомый адрес не замечают подвоха и вводят параметры аутентификации, не обращая внимания на строку "data:text/html" перед именем домена. Блокировка вступит в силу в Firefox 58, релиз которого ожидается 23 января.

В Firefox 58 перестанет работать открытие ссылок "data:", которые включают в себя непосредственно данные страницы, через JavaScript-методы window.open("data:...") и window.location = "data:...", а также клики на ссылки с ‹a href="data:..."› и редиректы через meta refresh и код состояния 302. При этом останутся работоспособны такие способы как явное копирование блока "data:" в адресную строку через буфер обмена и открытие блоков с MIME-типами "plain/text", "data:application/pdf", "data:application/json" и "image/*" (за исключением "data:image/svg+xml").

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
  3. OpenNews: Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  5. OpenNews: В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas
  6. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, phishing
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  • 1.1, Фуррь, 16:57, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Расширения-то починили?
     
     
  • 2.2, кверти, 17:01, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    а тебе нужно?
     
     
  • 3.3, Фуррь, 17:03, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Да. Особенно менеджер сессий, который пропал и утащил за собой в Небытие полсотни ценных сейвов.
     
     
  • 4.4, Аноним, 17:17, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    закладки?
     
     
  • 5.6, Фуррь, 17:22, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Сохранённые тематические сессии.
     
     
  • 6.21, commiethebeastie, 19:06, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С фурями?
     
     
  • 7.24, dfhgfh, 19:44, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С иконками Столлмана и Сталина, как же иначе.
     
  • 4.13, пох, 18:01, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а чо - профиль-то не бэкапил, да-а?

     
     
  • 5.14, Фуррь, 18:09, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Забэкапил, конечно, лежит, ждёт.
     
     
  • 6.16, пох, 18:14, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а чего тогда ждать, если там были ценные сессии? откатываешь версию, и выковыриваешь нужные линки через bookmarks или еще как - возврата к прошлому все равно не будет, и ждать этого бесполезно.

    разьве что автор расширения внезапно проснется и перепишет его... под хром, разумеется.

     
     
  • 7.19, Тот_Самый_Анонимус, 18:33, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, можно остаться на старой версии. Опера 12 тоже кое-где рулит.
     
     
  • 8.30, пох, 20:43, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хм, можно остаться на старой версии.

    сперва с дырьями вплоть до remote exec, а потом еще и просто перестанут открываться половина сайтов (не потому даже, что что-то не поддерживается, а потому что тупо проверяется ua) ?


     
  • 4.26, mumu, 20:27, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С новыми сессиями прекрасно справляется Tab Session Manager. Старые он тоже умеет импортировать. Либо сконвертить старые в html и импортировать в закладки чем-нибудь таким: https://goo.gl/UctdHt
    Час мучений стоит того, чтобы пользоваться быстрым браузером уже вовсю.
     
  • 3.23, Evgueni, 19:21, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня ломает без Firemacs
     
  • 2.5, Аноним, 17:17, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А должны? Новый API - не поломка, которую можно починить.
     
     
  • 3.7, Фуррь, 17:23, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Когда из 19-ти дополнений отваливается 17 без замены на аналог - это тотальное фиаско "нового API". Я уж молчу о том, что Firefox после обновления тупо не запустился по нажатию на значку (только в безопасном режиме).
     
     
  • 4.11, Вулх, 17:46, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну не знаю, Вам не повезло у меня отвалилось из 20 одно, и то частично, адаптировали его коряво, я про tabtree.
     
     
  • 5.18, freehck, 18:17, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да-да. У меня после обновления тоже отвалилось одно. Но это одно было для меня единственным принципиально важным дополнением. Вот перехожу потихоньку на uzbl. Пилю потихоньку его конфиг, чтобы хоткеи uzbl соответствовали хоткеям, привычным мне по pentadactyl.

    Может быть кто-нибудь знает, как починить follow.{sh,js}, чтобы сделать нормальное поведение? Под нормальным подразумевкается "как в pentadactyl". То есть мне не надо fl, fL, Fl и FL -- мне нужно просто стопудово работающий f.

     
  • 4.12, A.Stahl, 17:48, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Хром тебя уже давно ждёт. Или Опера. Или ИЕ.
     
     
  • 5.15, Фуррь, 18:10, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, спасибо, меня откат к прошлой версии устроил :)
     
     
  • 6.17, A.Stahl, 18:16, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проблема решена!
     
     
  • 7.20, Аноним, 19:03, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Как решать проблемы в Firefox ЛЮБАЯ проблема в браузере Firefox решается в три э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.32, пох, 20:44, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как решать проблемы в Firefox

    4. немедленно отправиться туда, куда послали в пункте 3


     
  • 2.31, anonimus, 20:44, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    http://custombuttons.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?p=71631#p71701
    или скомпелять с переменной окружения MOZ_ALLOW_LEGACY_EXTENSIONS=1 и настроить те опции в конце поста
     
  • 1.8, бедный буратино, 17:24, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ей, куда! у меня там все последние новости передают!
     
  • 1.9, Аноним, 17:35, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то Firefox в последнее время приятно удивляет большим число полезных обновле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 17:42, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, особенно по комментаторам выше видно, насколько это удивление "приятно"
     
     
  • 3.27, Аноним, 20:27, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    по комментаторам выше видно что их мало интересует сабж, а интересует их поломав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 20:10, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Круть 👍
     
  • 1.28, Аноним, 20:29, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, придется поставить ESR, флэш нормально не работает больше у меня П... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Некрополиция, 20:32, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гражданин некрофил, пройдёмте.
     

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