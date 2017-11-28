28.11.2017 16:53  В Firefox 58 будет запрещён прямой переход на URL "data:"

|
|
|
|
|
|
|
|3.3, Фуррь, 17:03, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Да. Особенно менеджер сессий, который пропал и утащил за собой в Небытие полсотни ценных сейвов.
|
|
|
|
|
|
|
|6.16, пох, 18:14, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
а чего тогда ждать, если там были ценные сессии? откатываешь версию, и выковыриваешь нужные линки через bookmarks или еще как - возврата к прошлому все равно не будет, и ждать этого бесполезно.
разьве что автор расширения внезапно проснется и перепишет его... под хром, разумеется.
|
|
|
|
|
|8.30, пох, 20:43, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Хм, можно остаться на старой версии.
сперва с дырьями вплоть до remote exec, а потом еще и просто перестанут открываться половина сайтов (не потому даже, что что-то не поддерживается, а потому что тупо проверяется ua) ?
|
|4.26, mumu, 20:27, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
С новыми сессиями прекрасно справляется Tab Session Manager. Старые он тоже умеет импортировать. Либо сконвертить старые в html и импортировать в закладки чем-нибудь таким: https://goo.gl/UctdHt
Час мучений стоит того, чтобы пользоваться быстрым браузером уже вовсю.
|
|
|
|3.7, Фуррь, 17:23, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Когда из 19-ти дополнений отваливается 17 без замены на аналог - это тотальное фиаско "нового API". Я уж молчу о том, что Firefox после обновления тупо не запустился по нажатию на значку (только в безопасном режиме).
|
|
|
|4.11, Вулх, 17:46, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Ну не знаю, Вам не повезло у меня отвалилось из 20 одно, и то частично, адаптировали его коряво, я про tabtree.
|
|
|
|5.18, freehck, 18:17, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Да-да. У меня после обновления тоже отвалилось одно. Но это одно было для меня единственным принципиально важным дополнением. Вот перехожу потихоньку на uzbl. Пилю потихоньку его конфиг, чтобы хоткеи uzbl соответствовали хоткеям, привычным мне по pentadactyl.
Может быть кто-нибудь знает, как починить follow.{sh,js}, чтобы сделать нормальное поведение? Под нормальным подразумевкается "как в pentadactyl". То есть мне не надо fl, fL, Fl и FL -- мне нужно просто стопудово работающий f.
|