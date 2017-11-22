22.11.2017 20:59  Анализ средств отслеживания действий пользователей на сайтах

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|1.1, web1.0, 22:38, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в современном Вебе?
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|2.9, нах, 23:01, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в
> современном Вебе?
во всяком случае, вводить личную информацию - да.
насколько ты считаешь опасной просто тотальную слежку, независимо от знания ей еще и твоих паролей/кредиток - дело твое. Вероятно, не считаешь, раз вообще возник вопрос.
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|2.15, VINRARUS, 23:47, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в современном Вебе?
Выходит без хорошего блокировщика следящих систем опасно вообще в интернет заходить.
Не зря у нас ядекс с мылору заблокировали. :D
Верховна рада України — лучшый блокировщик рекламы и слежения в интернете. xD
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|3.18, dfhgfh, 00:01, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Жаль что мусор с яндекса и мэйла всё равно в каждой проге сомнительного качества. Я-то у себя его давно не видел, опенсорсное всё, а вот у других, уу. Обидно за товарищей!
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|3.19, нах, 00:02, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Не зря у нас ядекс с мылору заблокировали.
а гугля с мордокнигой - не заблокировали. Причем за первого еще не уверен, оне жадные, а вот за второго уверен 100%, что информацией он делится. С втентакликом в том числе.
При этом ее сбор поставлен гораздо гораздее, чем у паршивенькой фсбшной копии.
> Верховна рада України — лучшый блокировщик рекламы и слежения в интернете. xD
да нет, такие же упыри как и в РФ.
Первый шаг к строительству чебурнета под прекрасными лозунгами вы уже сделали.
Кстати, я бы рекомендовал проверить предложенным скриптом privat.ua. Потому что исследователям из той лавки он пох, и вряд ли они вообще знают о его существовании.
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|1.11, Петр, 23:13, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ну, конечно, а самый главный мировой зонд - Google, который - в этот список почему-то не попал.
Совпадение? Не думаю!
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|3.20, нах, 00:05, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Google Analytics не разбирает что пользователь делает во время сеанса и уже
> тем более данные из форм не заливает себе.
по второму пункту поздравляю тебя совравши. соответственно, нет смысла верить тебе и по первому (яндекс раньше тоже ТАКОГО себе не позволял - ну, видимо, не стоят на месте, идут в ногу со врем...с зондами, заботливо внедряемыми w3c под мудрым руководством гуглезиллы)
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|1.21, Тот самый, 01:21, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Как-то обратил внимание, что внутри (!) личного кабинета "Сбербанк-онлайн" присутствуют скрипты от google-analytics и googletagmanager. Гугловые зонды подключены, естественно, по https и чего они на самом деле выкачивают не знает ни кто.
Я написал запрос в техподдержку Сбербанка с напоминанием об уголовной ответственности за разглашение банковской тайны и об ответственности за нарушения 152-ФЗ "О персональных данных". Ответ был потрясающим: не волнуйтесь, данная ситуация соответствует политике безопасности, принятой в Сбербанке.
Вот и думаю, если написать жалобу в Прокуратуру и ФСТЭК, может тогда до них дойдет, что внутренняя политика безопасности не может быть оправданием нарушений Федерального законодательства.
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|1.23, ползкрокодил, 01:48, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Линуксоиды такие смешные --- старательно огораживаются от всяких анализаторов использования и прочей телеметрии, а потом жалуются, что их нигде не учитывают и вечно что-то ломают. Как же потребности параноиков учитывать, если о них некак узнать? Визор --- офигенный инструмент; открываешь и смотришь видео, как пользователь тыкал, где застрял; помогает решить, как улучшить сайт. А получается, что в визоре видны преимущественно "блондинки", потому что продвинутые пользователи от него скрываются. И как после этого удивляться тому, что веб деградирует?
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