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22.11.2017 20:59  Анализ средств отслеживания действий пользователей на сайтах

Исследователи из Принстонского университета изучили 10 тысяч самых популярных сайтов по рейтингу Alexa и обнаружили, что на 1239 из них применяются сторонние скрипты для анализа поведения пользователей, которые в реальном режиме времени отслеживают нажатия клавиш, прокрутку экрана, движения мыши и клики, передавая сведения на сайт аналитики до окончания заполнения и отправки web-форм. Впоследствии, оператор подобных систем аналитики может повторно прокрутить сеанс, воссоздав все действия пользователя на странице.

Среди сайтов, на которых применяются скрипты для записи действий во время сеанса работы со страницей, такие ресурсы как yandex.ru, wordpress.com, microsoft.com, adobe.com, godaddy.com, avito.ru, spotify.com, livejournal.com, hp.com, skype.com, evernote.com, samsung.com, sberbank.ru, reuters.com, bitbucket.org, ibm.com, rbc.ru, intel.com, lenovo.com, ria.ru и digitalocean.com. Так как некоторые из рассмотренных систем аналитики в зависимости от настроек позволяют отключить детальное отслеживание действий пользователя во время сеанса, при построении списка оценивалось не просто присутствие кода счётчика, а именно определялся факт отправки меток.

При помощи фреймворка OpenWPM был подготовлен краулер, который загружал страницу, симулировал действия пользователя через подстановку уникальной метки в HTML и отслеживал попытки отправить данную метку на сервер аналитики (возможность передачи метки в составе закодированного набора данных учитывалось через подстановку достаточно большого блока и оценки изменения размера передаваемых данных). Пользователи могут определить применение систем анализа сеансов лишь при помощи встроенных в бразуеры средств для web-разработчиков, так как сайты никак не информируют посетителей о записи их действий со страницей.

Самое неприятное, что рассмотренные системы отслеживания сеансов не только передают на сторонние серверы содержимое web-форм до их отправки на основной сайт, но и транслируют поля с номерами кредитных карт, паспортными данными, адресами и другой персональной информацией. При этом все рассмотренные сервисы не передают сведения вводимые в полях для ввода паролей, а некоторые сервисы пытаются фильтровать данные кредитных карт. Сервисы Smartlook и UserReplay передают число символов в поле с паролем, а UserReplay последние 4 цифры номера кредитной карты. Сервис FullStory позволяет посимвольно восстановить ввод номеров кредитных карт на некоторых сайтах. Yandex, Hotjar и Smartlook предоставляют возможность входа в web-интерфейс аналитики по HTTP без шифрования. Опасность также представляет утечка учётных записей для входа в сервис аналитики, которые могут быть использованы злоумышленниками для организации сбора приватных данных.

Самыми навязчивыми исследователи назвали сервисы Yandex Metrika, FullStory, Hotjar и Smartlook, так как они по умолчанию обеспечивают запись ввода в полях форм. Но следует учитывать настройки конкретного сайта, например, в отчёте в общем виде указано, что Yandex Metrika передаёт на внешний сервер вводимые параметры кредитных карт и персональные данные, пропуская лишь значения в полях ввода паролей, но не для всех сайтов в списке это действует. Ручная проверка присутствующего в списке sberbank.ru показала, что отправляются только данные о кликах и прокрутке без передачи непосредственного содержимого web-форм.



  1. Главная ссылка к новости (https://freedom-to-tinker.com/...)
  2. OpenNews: На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код
  3. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  4. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  5. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  6. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spy, privacy
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  • 1.1, web1.0, 22:38, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в современном Вебе?
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:46, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    выходит лишь то что авторы сайта делятся инфой ещё и с другими людьми а на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, нах, 23:01, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в
    > современном Вебе?

    во всяком случае, вводить личную информацию - да.

    насколько ты считаешь опасной просто тотальную слежку, независимо от знания ей еще и твоих паролей/кредиток - дело твое. Вероятно, не считаешь, раз вообще возник вопрос.

     
  • 2.15, VINRARUS, 23:47, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Выходит, без хорошего блокировщика рекламы и трекеров опасно вообще куда-либо заходить в современном Вебе?

    Выходит без хорошего блокировщика следящих систем опасно вообще в интернет заходить.
    Не зря у нас ядекс с мылору заблокировали. :D
    Верховна рада України — лучшый блокировщик рекламы и слежения в интернете. xD

     
     
  • 3.18, dfhgfh, 00:01, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что мусор с яндекса и мэйла всё равно в каждой проге сомнительного качества. Я-то у себя его давно не видел, опенсорсное всё, а вот у других, уу. Обидно за товарищей!
     
  • 3.19, нах, 00:02, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Не зря у нас ядекс с мылору заблокировали.

    а гугля с мордокнигой - не заблокировали. Причем за первого еще не уверен, оне жадные, а вот за второго уверен 100%, что информацией он делится. С втентакликом в том числе.
    При этом ее сбор поставлен гораздо гораздее, чем у паршивенькой фсбшной копии.

    > Верховна рада України — лучшый блокировщик рекламы и слежения в интернете. xD

    да нет, такие же упыри как и в РФ.
    Первый шаг к строительству чебурнета под прекрасными лозунгами вы уже сделали.

    Кстати, я бы рекомендовал проверить предложенным скриптом privat.ua. Потому что исследователям из той лавки он пох, и вряд ли они вообще знают о его существовании.

     
  • 1.3, Аноним, 22:38, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дык на то ж EasyPrivacy и создан.
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:00, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Two commonly used ad-blocking lists EasyList and EasyPrivacy do not block FullS... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним Анонимович Анонимов, 22:44, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Блокировщики реклама, EasyPrivacy... у вас есть /etc/hosts. Добавьте в него всё лишнее и живите спокойно. Вот вам в помощь https://github.com/StevenBlack/hosts
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:01, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шестой подвиг Геракла предлагаешь?
     
     
  • 3.10, нах, 23:08, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Шестой подвиг Геракла предлагаешь?

    второй же ж.


     
  • 1.8, Анонисмус, 23:01, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А noscript поможет?
     
     
  • 2.22, paulus, 01:31, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    noscript поможет, но только старый
     
  • 1.11, Петр, 23:13, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, конечно, а самый главный мировой зонд - Google, который - в этот список почему-то не попал.
    Совпадение? Не думаю!
     
     
  • 2.13, Аноним, 23:29, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Google Analytics не разбирает что пользователь делает во время сеанса и уже тем ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, нах, 00:05, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Google Analytics не разбирает что пользователь делает во время сеанса и уже
    > тем более данные из форм не заливает себе.

    по второму пункту поздравляю тебя совравши. соответственно, нет смысла верить тебе и по первому (яндекс раньше тоже ТАКОГО себе не позволял - ну, видимо, не стоят на месте, идут в ногу со врем...с зондами, заботливо внедряемыми w3c под мудрым руководством гуглезиллы)

     
  • 1.12, Аноним, 23:20, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    До появления JS интернет был лучше.
     
     
  • 2.14, анонимный аноним, 23:38, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    java script сам по себе ничего не делает,делают люди.
     
     
  • 3.16, Заварной Крем, 23:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    javascript, ecmascript просто гадость
     
  • 1.17, Sw00p aka Jerom, 23:58, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а идея всё пихать в бандлы ваще суперская, хрен заблочишь работу скрипта
     
  • 1.21, Тот самый, 01:21, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как-то обратил внимание, что внутри (!) личного кабинета "Сбербанк-онлайн" присутствуют скрипты от google-analytics и googletagmanager. Гугловые зонды подключены, естественно, по https и чего они на самом деле выкачивают не знает ни кто.

    Я написал запрос в техподдержку Сбербанка с напоминанием об уголовной ответственности за разглашение банковской тайны и об ответственности за нарушения 152-ФЗ "О персональных данных". Ответ был потрясающим: не волнуйтесь, данная ситуация соответствует политике безопасности, принятой в Сбербанке.

    Вот и думаю, если написать жалобу в Прокуратуру и ФСТЭК, может тогда до них дойдет, что внутренняя политика безопасности не может быть оправданием нарушений Федерального законодательства.

     
  • 1.23, ползкрокодил, 01:48, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линуксоиды такие смешные --- старательно огораживаются от всяких анализаторов использования и прочей телеметрии, а потом жалуются, что их нигде не учитывают и вечно что-то ломают. Как же потребности параноиков учитывать, если о них некак узнать? Визор --- офигенный инструмент; открываешь и смотришь видео, как пользователь тыкал, где застрял; помогает решить, как улучшить сайт. А получается, что в визоре видны преимущественно "блондинки", потому что продвинутые пользователи от него скрываются. И как после этого удивляться тому, что веб деградирует?
     
     
  • 2.24, Sw00p aka Jerom, 01:56, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    лет 10 назад интернет клубы сидели на дайлапе по 10 компов играли в онлайн игры, параллельно кто-то качал в казе порнуху, и всё работало, а щас что ? обычный сайт весит как порнуха 2000 годов
     
     
  • 3.25, user, 02:07, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    современные сайты - порнуха в плохом смысле
     

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