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20.11.2017 21:47  Анализ степени дублирования кода на GitHub

Представлены результаты изучения дублирования кода в общем объёме исходных текстов, размещённых на GitHub. Проанализировано 4.5 млн различных проектов (без форков репозиториев), включающих более 428 млн файлов с кодом на языках Java, C++, Python и JavaScript. Из этих файлов лишь 85 млн оказались уникальными, т.е. 80% кода на GitHub являются копиями других файлов.

Определение дубликатов выполнялось несколькими методами: путём сравнения хэшей файлов (полные копии), хэшей сгруппированного набора токенов из файла (не учитывает форматирование и комментарии) и оценки частичного заимствования кода при помощи SourcererCC (определён отредактированный код с 80% общих токенов).

Наиболее часто дубликаты встречаются в коде на языке JavaScript, для которого лишь 6% файлов не совпадают (т.е. 94% файлов являются полными клонами 6% файлов), 5% не совпадают по хэшу набора токенов и 3% отличаются с учётом редактирования кода. Наименьшее число дубликатов выявлено для кода на языке Java, для которого не повторяется 60% файлов, 56% наборов токенов и 30% отличаются с учётом редактирования кода. Для C++ эти показатели составляют 27%, 23% и 13%, а для Python - 29%, 27% и 19%.

Наиболее часто повторяющимся стал пустой файл, размером 0 байт, который встречается 2.2 млн раз. Но игнорирование при проверке мелких файлов, в которых встречаются менее 50 токенов, почти не сказывается на уровне совпадений:

Распределение языков по уровню дублирования кода также сохраняется, если провести сравнение не на уровне файлов, а на уровне проектов. Например, около 15% проектов на JavaScript являются полными клонами других проектов, 31% проектов копируют более 80% кода из других проектов, а 48% копируют более 50% кода. Для Java эти показатели составляют 6%, 9% и 14%.



Попытки разобраться почему степень дублирования кода столь велика показали, что наиболее частой причиной появление дубликатов, является включение в репозитории проектов кода из сторонних библиотек и фреймворков, вместо подключения их как внешних зависимостей. Например, для JavaScript очень велика доля копий библиотек, распространяемых через NPM. Несмотря на то, что только 6% проектов включают каталог node_modules, 70% из всех дубликатов на JavaScript связаны с копированием модулей NPM.

В среднем в JavaScript-проект включается 63 зависимости, а уровень вложенности зависимостей составляет 5 (максимальное зафиксированное число зависимостей - 1261, максимальный уровень вложенности - 47). Кроме NPM-модулей достаточно часто в проект включается библиотека jQuery. В Java чаще остальных дублируются компоненты ActionBarSherlock и Cordova, в C/C++ - boost и freetype, в Python копирование распределено более равномерно по разнообразным библиотекам.

Совпадения на уровне изменённого кода (частичное совпадение при проверке SourcererCC)чаще всего оказались вызванными использованием "копипастинга", а также ненамеренным копированием кода или автогенерацией кода в процессе применения типовых фреймворков. Например, для Java чаще всего совпадения выявлялись в коде, сгенерированном при помощи Apache Axis, Android SDK и JAXB, для Python при помощи Django, а для JavaScript - Angular.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.acolyer.org/2017/...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  5. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  6. OpenNews: NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: github, code
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  • 1.1, Аноним, 21:53, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    leftpad надублировали, небось.
     
  • 1.2, A.Stahl, 22:04, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Как-то лиспер тыкал меня носом в какой-то репозиторий кода, показывая как много всё-таки на Лиспе пишут. Интересно, там в этих сотнях тысяч строк кода тоже 90% -- копии конфига для Емакса, а остальное -- плагины для того же Емакса?
     
  • 1.3, Аноним, 22:18, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Да, npm это страшная вещь Как-то на досуге загрузил модуль ноды через npm, моду... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Moomintroll, 22:24, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Как-то на досуге загрузил модуль ноды через npm, модуль 20-25 Кб.
    >
    > Вы не поверите, npm зависимостей всосал где-то на 100 метров. Честное слово, я не вру, сам о*уел когда увидел.

    Что тут удивительного, когда "В среднем ... уровень вложенности зависимостей составляет 5 ... максимальный уровень вложенности - 47"?

     
     
  • 3.6, Donald Trump aside of Yuri Bezmenov, 22:38, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Как-то на досуге загрузил модуль ноды через npm, модуль 20-25 Кб.
    >>
    >> Вы не поверите, npm зависимостей всосал где-то на 100 метров. Честное слово, я не вру, сам о*уел когда увидел.
    > Что тут удивительного, когда "В среднем ... уровень вложенности зависимостей составляет
    > 5 ... максимальный уровень вложенности - 47"?

    derivative?

     
  • 2.8, Sw00p aka Jerom, 22:48, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эт я думаю вы с каким нить флагом nodev устанавливали?

    Пс: зовите Гугл на помощь пусть создадут лопаточку выручалочку для разгребания этой кучи

     
     
  • 3.9, пох, 22:58, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тут не надо разгребать, тут другой случай, нокию вызывайте - чтоб закoпали поглубже. Особо опасный жабоскриптный мусор.

     
  • 3.10, Аноним, 23:10, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Без лопаты тут однозначно не обойтись, но я бы её для другого употребил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Анимус, 01:03, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем зависимости (node_modules) в гит пихать?
     
  • 1.5, Вареник, 22:36, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. рано стартовавший жавовский maven действитель сделал великое дело - зависимости в яве копипастят реже других.
     
  • 1.7, kamiram, 22:40, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    интересно а всякие __init__.py и подобное тоже учитывали?
     

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