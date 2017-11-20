20.11.2017 21:47  Анализ степени дублирования кода на GitHub

Представлены результаты изучения дублирования кода в общем объёме исходных текстов, размещённых на GitHub. Проанализировано 4.5 млн различных проектов (без форков репозиториев), включающих более 428 млн файлов с кодом на языках Java, C++, Python и JavaScript. Из этих файлов лишь 85 млн оказались уникальными, т.е. 80% кода на GitHub являются копиями других файлов.

Определение дубликатов выполнялось несколькими методами: путём сравнения хэшей файлов (полные копии), хэшей сгруппированного набора токенов из файла (не учитывает форматирование и комментарии) и оценки частичного заимствования кода при помощи SourcererCC (определён отредактированный код с 80% общих токенов).

Наиболее часто дубликаты встречаются в коде на языке JavaScript, для которого лишь 6% файлов не совпадают (т.е. 94% файлов являются полными клонами 6% файлов), 5% не совпадают по хэшу набора токенов и 3% отличаются с учётом редактирования кода. Наименьшее число дубликатов выявлено для кода на языке Java, для которого не повторяется 60% файлов, 56% наборов токенов и 30% отличаются с учётом редактирования кода. Для C++ эти показатели составляют 27%, 23% и 13%, а для Python - 29%, 27% и 19%.

Наиболее часто повторяющимся стал пустой файл, размером 0 байт, который встречается 2.2 млн раз. Но игнорирование при проверке мелких файлов, в которых встречаются менее 50 токенов, почти не сказывается на уровне совпадений:

Распределение языков по уровню дублирования кода также сохраняется, если провести сравнение не на уровне файлов, а на уровне проектов. Например, около 15% проектов на JavaScript являются полными клонами других проектов, 31% проектов копируют более 80% кода из других проектов, а 48% копируют более 50% кода. Для Java эти показатели составляют 6%, 9% и 14%.

Попытки разобраться почему степень дублирования кода столь велика показали, что наиболее частой причиной появление дубликатов, является включение в репозитории проектов кода из сторонних библиотек и фреймворков, вместо подключения их как внешних зависимостей. Например, для JavaScript очень велика доля копий библиотек, распространяемых через NPM. Несмотря на то, что только 6% проектов включают каталог node_modules, 70% из всех дубликатов на JavaScript связаны с копированием модулей NPM.

В среднем в JavaScript-проект включается 63 зависимости, а уровень вложенности зависимостей составляет 5 (максимальное зафиксированное число зависимостей - 1261, максимальный уровень вложенности - 47). Кроме NPM-модулей достаточно часто в проект включается библиотека jQuery. В Java чаще остальных дублируются компоненты ActionBarSherlock и Cordova, в C/C++ - boost и freetype, в Python копирование распределено более равномерно по разнообразным библиотекам.

Совпадения на уровне изменённого кода (частичное совпадение при проверке SourcererCC)чаще всего оказались вызванными использованием "копипастинга", а также ненамеренным копированием кода или автогенерацией кода в процессе применения типовых фреймворков. Например, для Java чаще всего совпадения выявлялись в коде, сгенерированном при помощи Apache Axis, Android SDK и JAXB, для Python при помощи Django, а для JavaScript - Angular.



