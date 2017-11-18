18.11.2017 22:04  Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0

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|4.13, eganru, 23:11, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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значительная часть пользователей linux пользуются консолью только когда факелы и вилы загнали их в сарай, где путь спасения лежит через консоль.
в atom и eclipse есть vim плагины. которые те, кто хочет спокойно могут себе поставить.
и да, если что-то по мелочи подправить nano хватит за глаза.
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|4.16, Онаним, 23:13, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Ничего не понял. Мне таки кажется между vim и nano большинство выберет nano именно потому, что как пользоваться nano очевидно любому, а использованию vim надо специально учиться и привыкать, даже пройдя туториал и положив перед собой шпаргалку обычный человек всё-равно чувствует себя в vim не лучше чем тот, кто умеет водить только машины автоматической коробкой и внезапно сел за руль машины с ручной. Т.е. vim именно слишком сложный.
PS: Лично мой выбор для консоли вообще mcedit, там можно даже несколько окон открыть и всё полностью интуитивно.
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|7.25, Ordu, 00:47, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У вас словесный пoнoc.
Я предпочитаю слово "графомания", но, в общем, разницы никакой нет. Мне уже пару недель не удаётся найти тролля, который бы потроллил меня и покормился бы моей графоманией. Поэтому, как видите, расплёскивается местами. Вы, случаем, не голодный тролль? Мы бы могли сделать друг другу хорошо.
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|1.11, Онаним, 23:04, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> записи производимых клавиатурных манипуляций с возможностью их повторного воспроизведения
Всю жизнь недоумеваю зачем кому–то может быть такое надо. Ни одного примера полезного использования этого придумать не могу :-(
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