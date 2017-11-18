18.11.2017 22:04  Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0

Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 2.9.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске добавлена функция записи производимых клавиатурных манипуляций с возможностью их повторного воспроизведения ("M-:" - для начала и остановки записи макроса, "M-;" - для его воспроизведения). Добавлены клавиатурные комбинации "^Q" и "^S" для поиска в обратном направлении и сохранения текущего файла, а также изменена комбинация "^W", которая теперь инициирует прямой поиск. В статусной строке обеспечен показ числа открытых буферов. По умолчанию при ошибке в rc-файлах больше не выводится предупреждение с запросом нажатия Enter.



