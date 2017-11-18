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18.11.2017 22:04  Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0

Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 2.9.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске добавлена функция записи производимых клавиатурных манипуляций с возможностью их повторного воспроизведения ("M-:" - для начала и остановки записи макроса, "M-;" - для его воспроизведения). Добавлены клавиатурные комбинации "^Q" и "^S" для поиска в обратном направлении и сохранения текущего файла, а также изменена комбинация "^W", которая теперь инициирует прямой поиск. В статусной строке обеспечен показ числа открытых буферов. По умолчанию при ошибке в rc-файлах больше не выводится предупреждение с запросом нажатия Enter.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU nano 2.8.0.
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  4. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano, text
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  • 1.1, Аноним, 22:11, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слиш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Aristarkh, 22:18, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Автор прав. VIM сложен, но богат функционалом. Никто не утверждает обратного.
     
     
  • 3.7, Ordu, 22:54, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Автор не утверждает, что VIM сложен Также он не утверждает, что он богат функци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, eganru, 23:11, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    значительная часть пользователей linux пользуются консолью только когда факелы и вилы загнали их в сарай, где путь спасения лежит через консоль.

    в atom и eclipse есть vim плагины. которые те, кто хочет спокойно могут себе поставить.
    и да, если что-то по мелочи подправить nano хватит за глаза.

     
     
  • 5.21, Меломан1, 00:17, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В сарае и vi достаточно. А в обычной жизни - nano нужен, как попу баян.
     
  • 4.14, anonimus, 23:11, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот "мастер" "ловко" вбрасывает это от релиза к релизу. И вот, после n-го раза, это наконец-то прокомментировали.
     
  • 4.16, Онаним, 23:13, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ничего не понял. Мне таки кажется между vim и nano большинство выберет nano именно потому, что как пользоваться nano очевидно любому, а использованию vim надо специально учиться и привыкать, даже пройдя туториал и положив перед собой шпаргалку обычный человек всё-равно чувствует себя в vim не лучше чем тот, кто умеет водить только машины автоматической коробкой и внезапно сел за руль машины с ручной. Т.е. vim именно слишком сложный.

    PS: Лично мой выбор для консоли вообще mcedit, там можно даже несколько окон открыть и всё полностью интуитивно.

     
     
  • 5.20, Ordu, 00:02, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне очень сложно на это ответить, потому что слово большинство слишком размыто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Аноним, 00:33, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас словесный пoнoc.
     
     
  • 7.25, Ordu, 00:47, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > У вас словесный пoнoc.

    Я предпочитаю слово "графомания", но, в общем, разницы никакой нет. Мне уже пару недель не удаётся найти тролля, который бы потроллил меня и покормился бы моей графоманией. Поэтому, как видите, расплёскивается местами. Вы, случаем, не голодный тролль? Мы бы могли сделать друг другу хорошо.

     
  • 4.28, Гость, 01:52, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В таком социологическом исследовании, тем не менее, приняли участия пользователи "Stack Overflow вывел из Vim уже больше миллиона пользователей" https://habrahabr.ru/company/everydaytools/blog/329514/
     
  • 3.9, Онаним, 23:01, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Каким это таким чудо-функционалом он богат?
     
     
  • 4.10, Аноним, 23:03, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он пищит
     
  • 4.17, eganru, 23:16, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    в нем есть окна и вкладки плюс можно прикрутить нехитрую поддержку синтаксиса ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 22:23, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Полностью согласен, в новостях недопустимы неявные призывы к разжиганию ненавист... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 23:21, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правильно было бы сказать в дистрибутивах, авторы которых не хотят, чтобы их за... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:32, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Кстати, баян, но в тему: https://vim.sourceforge.io/images/0xbabaf000l.png
     
  • 1.5, Аноним, 22:47, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А выделение вертикальными блоками он умеет?
     
  • 1.6, Омомим, 22:48, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Макросы - нужно. Отличное обновление.
     
     
  • 2.8, Ordu, 22:56, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Макросы - нужно. Отличное обновление.

    Непонятно как при записи макроса записать запись макроса. Хочу рекурсивных макросов и тьюринг-полноты.

     
  • 1.11, Онаним, 23:04, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > записи производимых клавиатурных манипуляций с возможностью их повторного воспроизведения

    Всю жизнь недоумеваю зачем кому–то может быть такое надо. Ни одного примера полезного использования этого придумать не могу :-(

     
     
  • 2.12, VINRARUS, 23:08, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты о макросах шо ли? Они нужны для тех кто не смог в sed или awk.
     
  • 2.15, Аноним, 23:12, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут глянь зачем > http://emacsrocks.com/e13.html
     
  • 1.23, Аноним, 00:41, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    S для сохранения текущего файла перевернуло мой мир, едва я успел привыкнуть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 00:45, 19/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    mcedit - лучшее что есть из консольного
     
     
  • 2.26, VINRARUS, 01:04, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    sed лучше всего, остальное для окошечников.
     
  • 2.27, angra, 01:15, 19/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если не умеешь пользоваться vim.
     

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