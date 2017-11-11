10.11.2017 23:49  Европейский фонд СПО опубликовал рекомендации по оформлению сведений о лицензиях в составе ПО

Европейский фонд свободного ПО (FSFE) опубликовал новый выпуск рекомендаций REUSE, в рамках которых предпринята попытка унифицировать процесс указания в составе программных продуктов сведений о лицензиях, которые могут применяться не только для оценки людьми, но и для автоматизированной обработки. Формат данных о лицензиях и авторских правах подразумевает адаптацию для упрощения машинного разбора. Следование рекомендациям REUSE позволяет упростить автоматическое определения какая лицензия применяется к каким из частей кода приложения.

Например, спецификация определяет сохранение текста лицензий в файлах LICENSE, LICENCE или COPYING с добавлением в файлы с исходными текстами комментария с информацией об авторе и заголовками "SPDX-License-Identifier" и "License-Filename", определяющими лицензию. Также возможно размещение файла LICENSE.spdx со сводным индексом привязки лицензий к коду.



