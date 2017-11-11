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10.11.2017 23:49  Европейский фонд СПО опубликовал рекомендации по оформлению сведений о лицензиях в составе ПО

Европейский фонд свободного ПО (FSFE) опубликовал новый выпуск рекомендаций REUSE, в рамках которых предпринята попытка унифицировать процесс указания в составе программных продуктов сведений о лицензиях, которые могут применяться не только для оценки людьми, но и для автоматизированной обработки. Формат данных о лицензиях и авторских правах подразумевает адаптацию для упрощения машинного разбора. Следование рекомендациям REUSE позволяет упростить автоматическое определения какая лицензия применяется к каким из частей кода приложения.

Например, спецификация определяет сохранение текста лицензий в файлах LICENSE, LICENCE или COPYING с добавлением в файлы с исходными текстами комментария с информацией об авторе и заголовками "SPDX-License-Identifier" и "License-Filename", определяющими лицензию. Также возможно размещение файла LICENSE.spdx со сводным индексом привязки лицензий к коду.

  1. Главная ссылка к новости (https://fsfe.org/news/2017/new...)
  2. OpenNews: Европейский Фонд СПО ввёл в строй платформу совместной разработки на основе Git
  3. OpenNews: В немецком суде выиграно дело о нарушении лицензии GPL компанией FANTEC
  4. OpenNews: Парламент Германии утвердил предложение по ограничению патентов на программное обеспечение
  5. OpenNews: Организация Open Source Initiative выработала критерии открытого стандарта
  6. OpenNews: Европейский фонд СПО разрабатывает меры по защите свободного ПО в случае банкротства производителя
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: license, opensource
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  • 1, Аноним, 00:49, 11/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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