07.11.2017 22:16  Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 27.6.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений. Основные изменения: Добавлена опция для очистки данных о текущем сайте из истории посещений;

По умолчанию включена поддержка алгоритма сжатия Brotli в HTTP Content-Encoding. Обновлена библиотека с распаковщиком Brotli;

Добавлено уведомление об отсутствии поддержки WebExtensions, в случае попытки установки дополнения на базе данной технологии;

Система автоматических уведомлений переведена на новую инфраструктуру;

Добавлены дополнительные настройки прокси, связанные с пробросом DNS через SOCKS v5 и автоматической аутентификации с известными учётными записями;

Добавлена возможность выбора кодировки для страниц в неизвестной кодировке (по умолчанию UTF-8);

Проведена чистка кода строки состояния;

Отключена поддержка window.showModalDialog;

Обновлены версии libpng 1.6.28 (с включением быстрого декодирования с использованием инструкций SSE2), WOFF2 и zlib;

Тема оформления оптмизирована для более контрастного выделения панели инструментов и кнопок загрузки;

Увеличена продолжительность показа всплывающих уведомлений и добавлена настройка для изменения этого параметра;

Добавлена возможность вставки из буфера обмена в документ без элементов редактирования;

Расширен лимит на размер кэша для масштабирования SVG-изображений, что улучшило работу с крупными SVG-картинками;

Из-за проблем с отрисовкой шрифтов прекращена поддержка Direct2D 1.0, на системах Windows без Direct2D 1.1 теперь используется программная отрисовка.



