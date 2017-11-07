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07.11.2017 22:16  Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 27.6.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, интерфейс группировки вкладок Panorama, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяется поддержка инструкций SSE2, оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • Добавлена опция для очистки данных о текущем сайте из истории посещений;
  • По умолчанию включена поддержка алгоритма сжатия Brotli в HTTP Content-Encoding. Обновлена библиотека с распаковщиком Brotli;
  • Добавлено уведомление об отсутствии поддержки WebExtensions, в случае попытки установки дополнения на базе данной технологии;
  • Система автоматических уведомлений переведена на новую инфраструктуру;
  • Добавлены дополнительные настройки прокси, связанные с пробросом DNS через SOCKS v5 и автоматической аутентификации с известными учётными записями;
  • Добавлена возможность выбора кодировки для страниц в неизвестной кодировке (по умолчанию UTF-8);
  • Проведена чистка кода строки состояния;
  • Отключена поддержка window.showModalDialog;
  • Обновлены версии libpng 1.6.28 (с включением быстрого декодирования с использованием инструкций SSE2), WOFF2 и zlib;
  • Тема оформления оптмизирована для более контрастного выделения панели инструментов и кнопок загрузки;
  • Увеличена продолжительность показа всплывающих уведомлений и добавлена настройка для изменения этого параметра;
  • Добавлена возможность вставки из буфера обмена в документ без элементов редактирования;
  • Расширен лимит на размер кэша для масштабирования SVG-изображений, что улучшило работу с крупными SVG-картинками;
  • Из-за проблем с отрисовкой шрифтов прекращена поддержка Direct2D 1.0, на системах Windows без Direct2D 1.1 теперь используется программная отрисовка.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.5
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.4
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.1
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.0
  6. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним, 22:24, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Всё как в икспи, моё любимое!
     
  • 1.2, Аноним, 22:25, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Браузер от Васяна.
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:28, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Как будто что-то плохое.
     
  • 2.5, Аноним, 22:52, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Комментарий от Васяна.
     
     
  • 3.7, Аноним, 23:00, 07/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вон, Ванька-то Ерохин свой браузер пилит А ты всего лишь расширения к чужим бра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:39, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это про то, каким некоторые видели firefox И практически единственный работающи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, mumu, 22:56, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может хватит уже из новости в новость тащить эту бурду про SSE2? Уже давным давно ни хром, ни ФФ без SSE2 работают.
     
     
  • 2.14, VINRARUS, 00:49, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это ж регресия. Намек на то шо этот браузер для старых ПК ненужен. А для современных...
     
  • 1.8, Аноним, 23:00, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какая версия фраерфокса используется?
     
     
  • 2.10, Аноним, 00:12, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У них давно своя кодовая база Нет четкого соответствия какой-либо версии ФФ По... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 00:14, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мумифицированная.
     
  • 1.9, Аноним, 23:14, 07/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну хоть в нем java запускается а то не знал как один банковским сайтом пользов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Анимус, 00:31, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе нужна Java в лисе, то намного секьюрней использовать Firefox ESR.
     
     
  • 3.15, VINRARUS, 00:51, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ещо секьюрнее пойти в банк самому, а не милионы по тонких проводках передавать.
     
  • 1.16, pii, 01:02, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понял, чем им WebRTC то не угодил?
     
     
  • 2.17, Аноним, 01:12, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вера не нуждается в том, чтобы ты что-то там понимал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Crazy Alex, 01:32, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что Moonchild считает, что не фиг voip делать в браузере. Видео тоже, но там уже деваться некуда, а с webrtc, который и правда мало кому нужен, можно и поупираться. Лично меня такой подход вполне устраивает.
     
  • 1.18, Аноним, 01:23, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Джва года ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 01:42, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как у него с поддержкой "css grid"?
     
     
  • 2.21, Аноним, 01:47, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитал ответы Moonchild-a, короче он считает, что это нинужно.
     
  • 1.22, Аноним, 02:04, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шкваркоузер!
     

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