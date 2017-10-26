26.10.2017 16:45  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.7

Доступен выпуск серверной платформы Zulip 1.7, предназначенной для развёртывания корпоративных мессенджеров для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код сервероной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: В web-интерфейсе полностью переработан тур для знакомства с системой новых пользователей, добавлен новый интерфейс вставки emoji, улучшена читаемость отправляемых email, изменено оформление настроек, встроенной помощи и многих других разделов;

Добавлены новые API для настольных и мобильных клиентов, важные для достижения более высокой производительности и позволяющие отслеживать состояние непрочитанных сообщений. В мобильные клиенты для iOS и Android добавлена поддержка получения push-уведомлений для событий управления проектом и напоминаний;

Из стадии бета-тестирования вышло новое клиентское приложение, построенное с использованием платформы Electron, которое заменило собой старый клиент на языке С++ и Qt;

На стадию бета-тестирования перешло новое мобильное приложение, созданное на базе фреймворка React Native и доступное для установки из штатных каталогов приложений iOS и Android;

Прекращена поддержка Python 2, для работы бэкенда теперь обязательно наличие Python 3;

Существенно повышена производительность бэкенда. Производительность теперь зависит от числа активных пользователей, а не от общего числа пользователей;

Добавлена поддержка вывода упоминаний при редактировании сообщения;

Упрощён процесс установки сервера Zulip;

Добавлен новый тип ботов "incoming webhook", позволяющих только отправлять сообщения в Zulip без поддержки обработки поступающих сообщений. Также добавлена экспериментальная поддержка ботов "outgoing webhook", которые наоборот могут только обрабатывать поступающие сообщения;

Добавлена возможность смены потока уведомлений;

Добавлены модули интеграции с OpsGenie, Google Code-In, Google Search и xkcd.



