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26.10.2017 16:45  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.7

Доступен выпуск серверной платформы Zulip 1.7, предназначенной для развёртывания корпоративных мессенджеров для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код сервероной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • В web-интерфейсе полностью переработан тур для знакомства с системой новых пользователей, добавлен новый интерфейс вставки emoji, улучшена читаемость отправляемых email, изменено оформление настроек, встроенной помощи и многих других разделов;
  • Добавлены новые API для настольных и мобильных клиентов, важные для достижения более высокой производительности и позволяющие отслеживать состояние непрочитанных сообщений. В мобильные клиенты для iOS и Android добавлена поддержка получения push-уведомлений для событий управления проектом и напоминаний;
  • Из стадии бета-тестирования вышло новое клиентское приложение, построенное с использованием платформы Electron, которое заменило собой старый клиент на языке С++ и Qt;
  • На стадию бета-тестирования перешло новое мобильное приложение, созданное на базе фреймворка React Native и доступное для установки из штатных каталогов приложений iOS и Android;
  • Прекращена поддержка Python 2, для работы бэкенда теперь обязательно наличие Python 3;
  • Существенно повышена производительность бэкенда. Производительность теперь зависит от числа активных пользователей, а не от общего числа пользователей;
  • Добавлена поддержка вывода упоминаний при редактировании сообщения;
  • Упрощён процесс установки сервера Zulip;
  • Добавлен новый тип ботов "incoming webhook", позволяющих только отправлять сообщения в Zulip без поддержки обработки поступающих сообщений. Также добавлена экспериментальная поддержка ботов "outgoing webhook", которые наоборот могут только обрабатывать поступающие сообщения;
  • Добавлена возможность смены потока уведомлений;
  • Добавлены модули интеграции с OpsGenie, Google Code-In, Google Search и xkcd.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.org/2017/10...)
  2. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
  3. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  4. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  5. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  6. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zulip, im, slack
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  • 1, Аноним, 17:21, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И конечно же позволяет админу читать все сообщения
     
     
  • 2, Аноним, 17:42, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    What's the problem for
    > система обмена корпоративными
     
  • 5, Аноним, 17:54, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это даже плюс. Для секретиков можно пользоваться сторонними чатиками.
     
  • 3, erew, 17:43, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Интеграция с AD\LDAP???
    Или как обычно "корпоративный мессенджер" с локальной базой пользователей.
     
     
  • 4, mx, 17:49, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Есть LDAP.
    Вы хотя бы один гугл запрос сделайте перед тем как сообщения писать.
     

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