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22.10.2017 08:03  Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12

После года разработки сформирован релиз пользовательского окружения LXQt 0.12 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

Особенности выпуска:

  • Новый диалог для открытия и сохранения файлов, в котором доступны все возможности, предоставляемые файловым менеджером pcmanfm-qt;
  • Поддержка тем пиктограмм, адаптирующихся к цветовой схеме (расширение FollowsColorScheme, предложенное проектом KDE);
  • Улучшенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (используется Qt::AA_UseHighDpiPixmaps);
  • Во все приложения обеспечена поддержка обработки базовых параметров командной строки (--help, --version);
  • Проведена оптимизация кода - по возможности задействованы итераторы и квалификатор переменных const;
  • Во все пакеты добавлена обработка параметра LXQT_CONFIG_PATCH_VERSION для раздельной обработки корректирующих выпусков;
  • Расформирован пакет lxqt-common, файлы из которого перемещены в репозитории различных компонентов;
  • Подготовлен новый компонент lxqt-themes;
  • Модернизирован процесс завершения сеанса при выключении или перезагрузке - вначале завершаются все компоненты LXQt, а потом вызывается соответствующий обработчик в системе инициализации. В lxqt-session добавлены отдельные методы для выключения и перезапуска;
  • Улучшена настройка системы вывода уведомлений;
  • В lxqt-qtplugin добавлена поддержка символьных пиктограмм в формате SVG;
  • В панели lxqt-panel решена проблема с дублированием пиктограмм, для отображения времени задействован апплет worldclock, оптимизирован процесс кэширования элементов меню, добавлен вывод уведомления при изменении громкости;
  • Сформирован выпуск эмулятора терминала qterminal 0.8.0 и виджета qtermwidget, в которых отмечена значительная внутренняя переработка, расширена поддержка HiDPI, улучшена обработка escape-последовательностей, улучшены средства для вставки из буфера обмена (появилось подтверждение вставки многострочных вставок);
  • Опубликован просмотрщик изображений lximage-qt 0.6.0, в котором проведены оптимизации, улучшено отображение списка миниатюр, работа на экранах 4K переведена на HighDpiPixmaps, представлена возможность захвата областей экрана и функция загрузки в online-сервисы imgur и imageshack.


  1. Главная ссылка к новости (http://lxqt.org/release/2017/1...)
  2. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
  3. OpenNews: Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1
  4. OpenNews: Увидело свет десктоп-окружение LXQt 0.11
  5. OpenNews: Файловый менеджер PCManFM-Qt готов к использованию
  6. OpenNews: Первый выпуск десктоп-окружения LXQt, созданного в результате объединения LXDE и Razor-Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxqt
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  • 1.1, Аноним, 08:37, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Ого, порадовали. Я уже думал, что всё умерло.
     
     
  • 2.6, Аноним, 09:53, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Лучше бы умерло и развивалось lxde Зачем плодить такие легковесы , когда они у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, я, 10:20, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В смысле плодить? LXDE мутировал в LXQt. Если ты вдруг не знал.. А еще не "плодить легковесы" Звучит не уместно, как минимум по тому что это один из немногих случаев когда разработчики 2х легковесов объеденились в один. Если тебе просто LXDE нравится больше - так бы и сказал, без псевдо-причин
     
  • 1.2, Аноним, 08:38, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Джва года ждал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, selishii, 08:39, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годно! Заценим...
     
  • 1.4, grayich, 08:54, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как оно по возможностям\стабильности по сравнению с lxde?  уже сравнялось?
     
     
  • 2.5, proud_anon, 09:32, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    по потреблению памяти сравнялись, фич наверное у LQXT побольше, глюков и крэшей не заметил - будем считать стабильным.
    https://blog.lxde.org/2016/10/04/benchmark-memory-usage-lxqt-desktop-environme
     
  • 1.8, corvuscor, 10:30, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда хоть они уберут этот адовый винегрет из иконок в трее?
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:37, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Enjoy your концепция перекрывающих друг друга окон Взять, к примеру, иконки thu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 10:42, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Упаси Господи вас послушать!
     
  • 3.12, Агроном, 10:49, 22/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и вовсе отказаться от таскбаров. Держать в уме, что Alt-8 --
    > это "переключиться к thunderbird", а Alt-9 -- "переключиться к transmission".

    Вот жесть какая

     
  • 1.9, текстчер, 10:34, 22/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu daily build уже пришло?
     

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