22.10.2017 08:03  Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12

После года разработки сформирован релиз пользовательского окружения LXQt 0.12 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu, Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux. Особенности выпуска: Новый диалог для открытия и сохранения файлов, в котором доступны все возможности, предоставляемые файловым менеджером pcmanfm-qt;

Поддержка тем пиктограмм, адаптирующихся к цветовой схеме (расширение FollowsColorScheme, предложенное проектом KDE);

Улучшенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (используется Qt::AA_UseHighDpiPixmaps);

Во все приложения обеспечена поддержка обработки базовых параметров командной строки (--help, --version);

Проведена оптимизация кода - по возможности задействованы итераторы и квалификатор переменных const;

Во все пакеты добавлена обработка параметра LXQT_CONFIG_PATCH_VERSION для раздельной обработки корректирующих выпусков;

Расформирован пакет lxqt-common, файлы из которого перемещены в репозитории различных компонентов;

Подготовлен новый компонент lxqt-themes;

Модернизирован процесс завершения сеанса при выключении или перезагрузке - вначале завершаются все компоненты LXQt, а потом вызывается соответствующий обработчик в системе инициализации. В lxqt-session добавлены отдельные методы для выключения и перезапуска;

Улучшена настройка системы вывода уведомлений;

В lxqt-qtplugin добавлена поддержка символьных пиктограмм в формате SVG;

В панели lxqt-panel решена проблема с дублированием пиктограмм, для отображения времени задействован апплет worldclock, оптимизирован процесс кэширования элементов меню, добавлен вывод уведомления при изменении громкости;

Сформирован выпуск эмулятора терминала qterminal 0.8.0 и виджета qtermwidget, в которых отмечена значительная внутренняя переработка, расширена поддержка HiDPI, улучшена обработка escape-последовательностей, улучшены средства для вставки из буфера обмена (появилось подтверждение вставки многострочных вставок);

Опубликован просмотрщик изображений lximage-qt 0.6.0, в котором проведены оптимизации, улучшено отображение списка миниатюр, работа на экранах 4K переведена на HighDpiPixmaps, представлена возможность захвата областей экрана и функция загрузки в online-сервисы imgur и imageshack.



