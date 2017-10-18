18.10.2017 07:55  Выпуск web-браузера Chrome 62

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|1.1, Фуррь, 10:27, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Всегда удивлялся новостям про Хром, а не Хромиум. Хром-то тут точно не нужен.
Вангую, что будут вопросы по этой фиче:
>В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;
Так вот, это для детишек, которые пересаживаются с планшетов на ПК и удивляются "нелогичной" прокрутке.
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|2.20, 432432, 12:07, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Всегда удивлялся новостям про Хром, а не Хромиум. Хром-то тут точно не
> нужен.
> Вангую, что будут вопросы по этой фиче:
>>В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;
> Так вот, это для детишек, которые пересаживаются с планшетов на ПК и
> удивляются "нелогичной" прокрутке.
На macOS тоже "обратная" прокрутка.
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|2.24, Твоя мама., 13:28, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;
Я могу понять, зачем это нужно (сама на GNU\Linux уже много лет пользуюсь), но мне непонятно, почему это должно быть в браузере, а не в OS.
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|3.25, Наноним, 14:02, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Только что переключил тумблерок в ОС – поменялось и в браузере, без проблем. Видимо, как всегда, костыль для винды, которая в такой рокет саенц так и не умеет.
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|1.19, Артём, 12:01, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А скажите пожалуйста, по каким законам этот браузер синхронизирует настройки? Они переносятся совершенно рандомно. Из одного подменю может одна перенстись, а другая нет. Что-то с этим можно поделать?
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