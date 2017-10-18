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18.10.2017 07:55  Выпуск web-браузера Chrome 62

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 62. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 62:

  • Расширен спектр ситуаций при которых выводится сообщение о небезопасном соединении при обращении к сайтам по HTTP. Помимо уже выставляемой метки небезопасного соединения при заполнении форм ввода пароля и номеров кредитных карт, аналогичное предупреждение теперь будет выводиться при заполнении любых форм данных на страницах открытых по HTTP, а также при открытии сайтов по HTTP в режиме инкогнито;
  • Возможность отключить звук для отдельных сайтов. Пользователь может на постоянной основе заблокировать вывод звука для конкретных сайтов, которые злоупотребляют автоматическим воспроизведением видео или раздражающими звуковыми эффектами;

  • Обрамление окна и кнопки закрытия, сворачивания и раскрытия на весь экран в Linux теперь отображаются с использованием стиля из штатной темы оформления GTK3+;

  • В настройки добавлена опция для включения режима инвертирования прокрутки, меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращением колеса мыши;
  • В API Network Infomation добавлены метрики качества сетевого соединения, позволяющие оценить реальную пропускную способность текущего подключения и задержки в доставке пакетов, помимо ранее предоставляемых сведений о теоретической скорости сетевого интерфейса. Кроме того, предоставлены средства для постоянного отслеживания сетевой производительности и генерации уведомлений об изменении качества канала связи. Информация о скорости привязана к классам сетевого подключения, таким как 2G, 4G, WiFi и Ethernet (например, будет выставлен класс 2G, даже если фактическое соединение Ethernet, но наблюдаются большие задержки). С практической стороны, разработчики могут воспользоваться новым API для загрузки упрощённой версии сайта или отключения сервисов, требующих интенсивной передачи данных, в условиях медленного сетевого соединения;
  • Добавлена поддержка изменчивых шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции. Таким образом, вместо использования для каждого стиля своего файла со шрифтом, можно обойтись одним шрифтовым файлом, что значительно сокращает размер данных, необходимых для получения заданного результата. Управление параметрами отрисовки изменчивых шрифтов осуществляется при помощи CSS-свойств font-weight (теперь можно указывать не только класс, но и цифровые значения для толщины и стиля) и font-variation-settings (более тонкая настройка глифов);
  • В API DOM Elements добавлено расширение Media Capture, позволяющее захватывать содержимое, отрисовываемое при помощи HTMLMediaElements (например, контент, выводимый через теги video и audio). Захват инициируется методом captureStream(), после чего мультимедийные данные передаются в форме MediaStream напрямую из HTMLMediaElements. В том числе возможна запись и отправка захваченного потока через WebRTC и обработка при помощи API WebAudio;
  • Внесены новые оптимизации производительности в JavaScript-движок V8. До 6.5 раз увеличена скорость работы метода Object#toString(), что положительно сказалась на работе фреймворков, использующих Object#toString(), например, производительность AngularJS возросла примерно на 3% (по тесту Speedometer). Также до 3 3 раз ускорена работа метода String#includes(), до 5 раз someProxy(params) и SomeOtherProxy(params) и до 6.5 раз someProxy.property. Внесены оптимизации в работу Map, Set, WeakMap и WeakSet, позволившие ускорить работу с хэшами при использовании библиотеки Hashcode;
  • Улучшена работа движка V8 на устройствах с небольшим объёмом ОЗУ, для которых начальный размер буфера для объектов с коротким жизненным циклом уменьшен до 512K;
  • Максимальный размер строк на 64-разрядных системах увеличен с 2^28 (256 Мб) до 2^30 символов (1 Гб);
  • В движке разбора регулярных выражений по умолчанию включен режим dotAll при указании флага "s", при котором под маску "." подпадает в том числе символ перевода строки (/foo.bar/su.test('foo\nbar'); // true). Добавлен механизм оценки Lookbehind, позволяющий определить в регулярном выражении, что один шаблон предшествует другому (например, сопоставить сумму в долларах без захвата знака доллара);
  • В API PaymentRequest для каждого метода платежей обеспечена возможность указания перечня цен и элементов при помощи модификатора PaymentDetailsModifier.data;
  • Добавлена поддержка html-элементов ‹data› и ‹time› для опредления значений для автоматического разбора, например, "‹data value="8"›Восемь ‹/data›" или " ‹time›2017-10-18 13:04‹/time›";
  • В парсер значений цветов в CSS добавлена поддержка 8- и 4-значных шестнадцатеричных форматов значений цвета (#RRGGBBAA и #RGBA);
  • Добавлен "Origin Trial" для WebVR, что позволяет начать эксперименты с web-приложениями для виртуальной реальности;
  • Расширен интерфейс загрузки файлов в Chrome для Android через формы ‹input type="file"›. Обеспечена возможность выбора для загрузки сразу нескольких файлов, если через атрибут accept разрешена только загрузка изображений;
  • В API MediaSource расширены средства перемещения по потоку при помощи метода HTMLMediaElement.seekable, благодаря новым API setLiveSeekableRange и clearLiveSeekableRange.
  • В API Media Source Extensions (MSE) добавлена поддержка формата кодирования звука FLAC;
  • В Chrome для Android добавлена поддержка модуля декодирования контента (Content Decryption Module) Widevine L1 и реализована возможность воспроизведения защищённого контента в offline;
  • В шаблонах разрешено использование символов экранирования, что позволяет создавать шаблоны для конструкций LaTeX;
  • Запрос подтверждения полномочий на показ уведомлений теперь возможен только при открытии сайта по HTTPS.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 35 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 20 премий на сумму более 40 тысяч долларов США (одна премия $7500, две премии $5000, пять премий $3000, одна премия $2000, три премии $1000, одна премия $1337 и три премии $500). Размер пяти вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 61
  3. OpenNews: В Chrome будет принудительно включаться HTTPS для доменов .dev и .foo
  4. OpenNews: В Chrome 64 будет прекращено автоматическое воспроизведение видео со звуком
  5. OpenNews: Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Фуррь, 10:27, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Всегда удивлялся новостям про Хром, а не Хромиум. Хром-то тут точно не нужен.

    Вангую, что будут вопросы по этой фиче:
    >В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;

    Так вот, это для детишек, которые пересаживаются с планшетов на ПК и удивляются "нелогичной" прокрутке.

     
     
  • 2.13, анонг, 11:30, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это ж хайп. Всё куплено и тп.
    Людям не нужна свобода.
     
  • 2.20, 432432, 12:07, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Всегда удивлялся новостям про Хром, а не Хромиум. Хром-то тут точно не
    > нужен.
    > Вангую, что будут вопросы по этой фиче:
    >>В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;
    > Так вот, это для детишек, которые пересаживаются с планшетов на ПК и
    > удивляются "нелогичной" прокрутке.

    На macOS тоже "обратная" прокрутка.

     
  • 2.24, Твоя мама., 13:28, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > В настройки добавлена опция для включения режима обратной прокрутки , меняющего направление сдвига содержимого при прокрутке вращеним колеса мыши;

    Я могу понять, зачем это нужно (сама на GNU\Linux уже много лет пользуюсь), но мне непонятно, почему это должно быть в браузере, а не в OS.

     
     
  • 3.25, Наноним, 14:02, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Только что переключил тумблерок в ОС – поменялось и в браузере, без проблем. Видимо, как всегда, костыль для винды, которая в такой рокет саенц так и не умеет.
     
  • 2.26, ТТТ, 14:28, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Для Хромиум нет стабильных релизов, официально анонсируется только Хром. Можно только гадать, какой у Хромиум тег является стабильным.
     
  • 1.2, Аноним, 10:28, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня теперь кнопки окна виндовые стали)
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:23, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В Chrome 63 появится поддержка нативного GTK-оформления окна https bugs chromi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:38, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    походу в 62 ввели это!
     
     
  • 4.18, Аноним, 11:50, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно, раньше запланированного добавили.
     
  • 1.3, Аноним, 10:49, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Злой, жестокий Google Как он мог заставить пользователей тачпада так страдать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Анонимко, 11:18, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Chromium собирается без pulseaudio ?
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:21, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Chromium собирается без pulseaudio ?

    Собирается.

     
     
  • 3.12, Анонимко, 11:27, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А как опцию в PKGBUILD прописать ? Я дрочу только на ALSA , только с ней мое семяизвержение обильно . Спасибо .
     
     
  • 4.28, Аноним, 14:50, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то почерк у тебя какой-то неровный.
     
  • 2.14, iPony, 11:33, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Chromium собирается без pulseaudio ?

    Естественно. На нём же Chrome OS построена, а там нет PulseAudio.

     
     
  • 3.17, Анонимко, 11:39, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://aur.archlinux.org/packages/chromium-gtk2/

    Вот тут спрашивали тоже . Ответили , что No idea ...

     
  • 1.9, Аноним, 11:19, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обрамление окна поменяли Теперь оно полностью в GTK-3 стиле Гугль, что ты дел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:14, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что, теперь с жырным заголовком вместо никакого?
     
  • 1.19, Артём, 12:01, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А скажите пожалуйста, по каким законам этот браузер синхронизирует настройки? Они переносятся совершенно рандомно. Из одного подменю может одна перенстись, а другая нет. Что-то с этим можно поделать?
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:24, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Одному Богу сие известно А ты, сын мой, давно в церкви был Сходи, исповедайся,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 15:05, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это вне закона
     
  • 1.21, Аноним, 12:24, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кнопку профиля-то чего за компанию гткшной не сделали Она теперь вообще не приш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 14:49, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Возможность отключить звук для отдельных сайтов.

    Алилуйя !!!!

     

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