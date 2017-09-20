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04.10.2017 11:54  Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций

Компания Digium опубликовала релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 15, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 15 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Следующий LTS-релиз планируется выпустить в 2018 году и он будет поддерживаться пять лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 13 продлится до октября 2019 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения, добавленные в Asterisk 15:

  • Встроены средства для организации проведения видеоконференций с несколькими участниками. Компонент Confbridge, изначально рассчитанный на проведение аудиоконференций, адаптирован для обработки видеопотоков. Пользователь теперь может присоединить к Confbridge несколько совместимых с WebRTC оконечных устройств, таких как клиент Cyber Mega Phone 2000 (CMP2K), и минимальными усилиями запустить видеоконференцию. Один клиент может принимать видео потоки от 8 других участников и транслировать к ним один собственный видео поток, а также передавать звук через один общий двунаправленный поток со звуком;
  • Обеспечена полноценная поддержка WebRTC. В конфигурации добавлена отдельная опция "webrtc" для включения разом всех связанных с WebRTC возможностей;
  • Добавлена поддержка мультиплексирования потоков RTCP и BUNDLE, упрощающих обход трансляторов адресов и межсетевых экранов и сокращающих время настройки вызова;
  • Добавлен унифицированный план WebRTC (Unified Plan), позволяющий использовать протокол SDP (Session Description Protocol) для согласования соединений между несколькими мультимедийными источниками, что, например, позволяет реализовать возможность совместной отправки в рамках одного соединения видео с web-камеры и содержимого экрана или обеспечить передачу видео с нескольких камер;
  • В основную поставку встроена библиотека pjproject, которая включена по умолчанию (для сборки без встроенного pjproject следует на этапе сборки указать "--without-pjproject-bundled");
  • Добавлена поддержка режима systemd для активации сервиса при обращении к сокету;


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.digium.com/2017/1...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Asterisk, позволяющая перенаправить RTP-поток
  3. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 14
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 13
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз VoIP-сервера GNU SIP Witch 1.0.0
  6. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: asterisk, voip
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