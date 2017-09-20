04.10.2017 11:54  Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций

Компания Digium опубликовала релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 15, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2. Asterisk 15 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Следующий LTS-релиз планируется выпустить в 2018 году и он будет поддерживаться пять лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 13 продлится до октября 2019 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности. Ключевые улучшения, добавленные в Asterisk 15: Встроены средства для организации проведения видеоконференций с несколькими участниками. Компонент Confbridge, изначально рассчитанный на проведение аудиоконференций, адаптирован для обработки видеопотоков. Пользователь теперь может присоединить к Confbridge несколько совместимых с WebRTC оконечных устройств, таких как клиент Cyber Mega Phone 2000 (CMP2K), и минимальными усилиями запустить видеоконференцию. Один клиент может принимать видео потоки от 8 других участников и транслировать к ним один собственный видео поток, а также передавать звук через один общий двунаправленный поток со звуком;

Обеспечена полноценная поддержка WebRTC. В конфигурации добавлена отдельная опция "webrtc" для включения разом всех связанных с WebRTC возможностей;

Добавлена поддержка мультиплексирования потоков RTCP и BUNDLE, упрощающих обход трансляторов адресов и межсетевых экранов и сокращающих время настройки вызова;

Добавлен унифицированный план WebRTC (Unified Plan), позволяющий использовать протокол SDP (Session Description Protocol) для согласования соединений между несколькими мультимедийными источниками, что, например, позволяет реализовать возможность совместной отправки в рамках одного соединения видео с web-камеры и содержимого экрана или обеспечить передачу видео с нескольких камер;

В основную поставку встроена библиотека pjproject, которая включена по умолчанию (для сборки без встроенного pjproject следует на этапе сборки указать "--without-pjproject-bundled");

Добавлена поддержка режима systemd для активации сервиса при обращении к сокету;



