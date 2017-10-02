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01.10.2017 23:57  Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы

После двенадцати бета-выпусков сформирован первый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ (без QML) с использованием библиотеки Qt5. Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

Браузер предоставляет большинство базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, панель поиска, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, возможность смены User Agent, проверку орфографии, функцию отключения звука в отдельных вкладках, систему блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus), возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков, поддержку создания произвольных меню на панели и добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, встроенную систему ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.

Отличительной чертой Otter является модульность, позволяющая подключать разные бэкенды и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем не исключается обеспечение поддержки движка Mozilla Gecko. До первого стабильного релиза планируется реализовать группировку вкладок, интерфейс для чтения RSS и средства для тонкой настройки интерфейса. В более отдалённом будущем ожидается совместная адресная книга, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержка расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

Основные изменения в первом кандидате в релизы Otter:

  • Переработаны панели: добавлена кнопка сворачивания содержимого, реализована возможность подключения новых боковых панелей, добавлены средства изменения местоположения панели мышью в режиме drag&drop;
  • Значительно повышена информативность страниц с сообщениями об ошибках, добавлены специальные страницы для проблем с SSL и обращения к заблокированному контенту;
  • Расширены средства настройки идентификатора браузера (User Agent);
  • Добавлена возможность задания нескольких вариантов настроек прокси, в том числе отдельные настройки можно привязать к хосту или странице;
  • Существенно сокращено время импорта больших файлов с закладками;
  • Добавлен модуль для вывода списка открытых окон и вкладок;
  • Улучшено стилевое оформление для Windows, Unity и macOS;
  • По умолчанию задействован новый набор пиктограмм;
  • Добавлена возможность перемещения URL на панель закладок;
  • Для многострочных виджетов редактирования текста теперь доступна проверка правописания;
  • Добавлена настройка для управления скоростью воспроизведения мультимедийного контента;
  • Предоставлена возможность настройки содержимого меню, вызываемого по F12.


  1. Главная ссылка к новости (http://thedndsanctuary.eu/inde...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск свободного браузера Otter, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  4. OpenNews: Альфа-выпуск Otter Browser, web-браузера на Qt5 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  6. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera, browser
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  • 1.1, Drist, 00:02, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему видео с тытруба не проигрывается на полный экран?
     
     
  • 2.2, rshadow, 00:21, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Все очень бережно переносится из оперы
     
  • 2.3, paulus, 00:23, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это даже вивальди не может :) На счет видоса - не комельфо. С оформлением для юнити запоздали :)
    Когда завезут хромапи для расширений, можно будет испытать...
     
  • 2.4, A.Stahl, 00:36, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Гхм. А Firefox может. Без проблем. Просто делает.
    Мда-а.
    Но вы продолжайте искать философский камень.
    Да, КОИ-8 огнелис тоже понимает.
     
  • 1.5, Аноним, 00:37, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    QtWebKit, QtWebEngine, Mozilla Gecko... А чего бы сразу не на Servo?
     
  • 1.6, Ergil, 01:10, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один браузер на Blink'е, теперь для зоонекрофилов. Надеюсь главную фичу жОперы 9-12, мемори-лики сжирающие всю доступную память за 24 часа, перенесли?
     

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